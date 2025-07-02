Tehditleri umursamadı

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Jeff Bezos ile aynı dili konuşabilen çok az insan vardır.

Lauren aynı dili konuşuyordu.

Gökyüzü, uzay ve sınırları aşmak ikilinin ortak noktalarıydı.

Lauren helikopter pilotu.

2016 yılında Black Ops Aviation hava çekim (aerial cinematography) şirketini kurdu.

Black Ops, Hollywood’un güvendiği hava çekimleri konusunda uzmanlaşmış bir prodüksiyon şirketi.

Hollywood filmleri, reklamlar, belgeseller ve televizyon programları için yüksek kaliteli görüntüler çekiyor.

Aralarındaki bağ ilk başta profesyoneldi sonrası malum.

2018’de kimse farkında değildi.

Lauren’in o zamanki eşi Patrick Whitesell ve Jeff’in 25 yıllık eşi MacKenzie Scott bu gizli ilişkiyi anlamadı.

9 Ocak 2019’da Jeff ve MacKenzie boşanacaklarını Twitter’dan açıkladı.

Peşinden National Enquirer dergisi Bezos ile Sánchez arasında gizli bir ilişki olduğunu açıkladı.

Telefonları hack’lendi. Özel mesajları, fotoğrafları ve romantik yazışmaları manşet oldu.

İkilinin aşk hikâyesi bir skandal olarak gösterildi.

Jeff tehditlere boyun eğmedi...

Aşkalarını saklamak ya da inkar etmek yerine savaştılar.

Lauren geçmişinden utandırma girişimlerini susturdu.

Korkunun hikâyelerini belirlemeyeceğini söyledi.

Bezos Medium.com üzerinden yayınladığı yazıda, National Enquirer’ın sahibi American Media Inc. (AMI)’nin kendisini tehdit ettiğini ancak şantajlara boyun eğmeyeceğini söyledi.

İkilinin ortak zevkleri romantizmden daha büyük bir şey inşa etti.

Jeff’in uzay tutkusu Lauren’in gökyüzü ve hikâye anlatma tutkusuyla birleşti.

Şimdi Lauren’in Black Ops şirketi Jeff’in Blue Origin roket fırlatmalarını filme alıyor.

Düşünün dünyanın en zengin ikinci insanı kadınlara karşı yaş zorbalığının yapıldığı bir dönemde 3 çocuklu 50 yaşında bir kadına âşık oluyor.

Lauren akıllı ve cazibeli bir kadın olmalı ki Bezos’u kendine hayran bıraktı.

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Her aşkı yaşam kalitesini ve sosyal statüsünü yükseltti

Sánchez Los Angeles’taki bir TV kanalında staj yaparken spor spikeri Rory Markas’la tanıştı ve nişanlandı.

Markas’ın bağlantıları Sanches’in kariyerini doğru yola soktuktan sonra ayrıldılar.

1996’da Super Bowl’da Denver Broncos oyuncusu Anthony Miller ile tanıştı. Sanchez Arizona’daki yerel bir televizyonda muhabir olarak çalışıyordu.

Onunla da nişanlandı ancak 2000’de ayrıldılar.

Miller 2019 yılında “Onunla nişanlandım çünkü evlenmem konusunda beni zorluyordu.

Ayrıldıktan sonra verdiğim yüzüğü sakladı. Hiçbir şey söylemedim” dedi.

2001 yılında NFL yıldızı Tony Gonzalez’ten ilk çocuğu Nikko dünyaya geldi. Ancak çift, 2002 yılında yollarını ayırdı.

2005 yılında Hollywood’un en güçlü isimlerinden milyarder menajer Patrick Whitesell ile evlendi.

Bu evlilik Lauren’i doğrudan A-list çevrelere taşıdı.

2006’da oğulları Evan, 2008’de kızları Ella doğdu. 2019’da Jeff Bezos ile gizli ilişkisi ortaya çıkınca ayırdılar.