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Pop yıldızının bu düğüne katılmayacağı zaten en başından belliydi.

Sebepleri basit ve açık. Öncelikle, Taylor zenginlerin verdiği özel davetlere katılmıyor. Şarkıcı bu tarz yüksek profilli etkinliklere dahil olmuyor. Yıllar önce özel bir etkinlikte sahne alması için kendisine 9 milyon dolar teklif edildiğinde tereddütsüz reddetti.

Taylor, Kardashianlarla karşılaşmak istemiyor. Taylor Swift’in Kanye West ve Kim Kardashian ile olan çekişmesi Eylül 2009’da MTV Video Müzik Ödül Töreni’nde Kanye’nin Taylor’ın kabul konuşmasını kesmesiyle başladı ve o zamandan beri devam ediyor.

Zaten daha düğün başlamadan Kardashianlar giydikleri kıyafetler ve tavırlarıyla manşetlere çıktı. Hatta Kardashian kardeşlerin gelin hanımı geri planda bırakacak fotoğraflarla ilgiyi kendilerinde topladıkları iddia edildi.

Taylor, Kim Kardashian’dan hiç hoşlanmıyor. Onunla karşı karşıya gelmemek için daha önce Met Gala davetlerini de geri çevirmişti. Çünkü polemik malzemesi olmak istemiyor.

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Uyku boşanması





Bilim insanları diyor ki eğer birbirinizin uykusunu bölüyorsanız partneriniz horluyorsa, oda sıcaklığı ya da ışık tercihileriniz farklıysa, aynı yatakta uyumak uyku kalitenizi düşürüyorsa siz de ‘uyku boşanması’na uygun bir çiftsiniz.

Uyku boşanmasını ilk duyduğumda adı bana olumsuz geldi.

Aslında uyku kalitesini artırmak için çiftlerin ayrı yataklarda veya ayrı odalarda uyumasını öneren bir yaklaşım. Olumsuz değil tam tersine olumlu etkileri varmış.

Uyku boşanmasını dinlerken aklıma büyüklerimin şu sözü geldi: “Ne olursa olsun, gece kocanla aynı yatakta yat. İyi bir evliliğin sırrı budur. Asla kızıp da ayrı yatma, araya mesafe koyma...”

Ama görünen o ki birlikte uyumak evliliğin sağlamlığını gösteren bir barometre değilmiş.

Bilim insanlarına göre ihtiyaç duyduğu uykuyu alamayan çiftler için ayrı uyumak sağlıklı, mantıklı ve normal bir çözüm.

Gerekirse bunu yapmaktan çekinmeyin ve utanmayın diyorlar.