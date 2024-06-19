Sanki hayatımda nötron bombası patladı

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Mesajların aktör tarafından kadınlara yollandığı, Hammer’ın kan içme arzusunda olduğu öne sürüldü.

Los Angeles Polis Departmanı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında Armie Hammer’a karşı herhangi bir resmi suçlama olmasa da, aktör iddialar sebebiyle işini kaybetti ve Hollywood’dan uzaklaştı.





Hammer, skandal patladıktan sonra “Okyanusa doğru yürüdüm ve yüzebileceğim kadar yüzdüm. Boğulacağımı, bir tekneye çarpacağımı ya da bir köpekbalığı tarafından yenileceğimi umuyordum. Ama çocuklarım kıyıdaydı ve bunu çocuklarıma yapamazdım” dedi...

“Hiçbir çıkış yolu yok, neden yaşıyorum?” diye ölmeyi düşünen Armie Hammer’ı geçen hafta “Painful Lessons” podcast’inde dinledim.

Şimdi geriye dönüp baktığında, başına gelen olaylara minnettar olduğunu söyledi.

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Yaşadıklarının hayatı üzerindeki etkilerini ilk defa detaylıca anlattı:

“İnsanların hakkımda söylediği o kadar tuhaf şeyler vardı ki, ben bir yamyamdım! Artık söylenenlere ‘Çok komik’ diyebiliyorum.

İnsanlar bana ‘yamyam’ dedi ve herkes inandı. Evet, ‘O adam insanları yedi’ dediler. Çok tuhaftı. Artık minnettar olduğum bir noktadayım, çünkü tüm bunlar başıma gelmeden önce kendimi iyi hissetmiyordum. Hiçbir zaman tatmin olmuyordum, hiçbir şey yeterli gelmiyordu. Kendimden memnun değildim, özgüvenim yoktu. Kendime nasıl sevgi vereceğimi hiç bilmiyordum.

Sonra sanki hayatımda bir nötron bombası patladı. Beni öldürdü, egomu öldürdü, etrafımdaki arkadaşım sandığım ama arkadaşım olmayan tüm insanları öldürdü. Her şey bir anda gitti. Ancak binalar hâlâ ayaktaydı. Hâlâ buradayım, hâlâ sağlığım yerinde ve bunun için gerçekten minnettarım.”

Bana göre en güçlü öğretmenler, bize acı veren deneyimler. İçimizdeki şeytanlarla yüzleşmek, zor deneyimler sayesinde oluyor galiba...

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Spago İstanbul’un gün batımı mutlu saatleri

Spago İstanbul canlı ortamı, dinamik atmosferi ve lezzetli yemekleriyle kalite ve eğlencenin vazgeçilmez mekânı olarak hizmet etmeye devam ediyor.

Cumartesi ve pazar günleri gün batımı saatlerinde ‘happy hour’ partileri organize eden Spago İstanbul’da her gün farklı DJ’ler ve solo performanslar var.

Geçen cumartesi ben de happy hour için Spago’daydım.

Oradayken performans sergileyen isimlerden biri saksafonist Hülya Uysal’dı.

8 yıldır Spago’yu yöneten Deniz Zengin, Hülya’yı bir trio grup içinden keşfetmiş ve ona solo performans sergilemesini teklif etmiş.

Performansını çok beğendiğimi Hülya Hanım’a ve Deniz Bey’e anında ilettim.

Momo’da resident DJ’lik yapan DJ Cosmos da Spago’nun eğlence ekibinde...

Cosmos’un hikâyesi oldukça ilginç.

Barmenlik yaparken o gün Yunanistan’dan gelecek DJ uçağı kaçırınca, Deniz Zengin çözüm amaçlı Cosmos’a bilgisayarını vermiş ve kabine geçmesini istemiş.

Asıl adı Evren olan DJ’e İngilizce karşılığı ‘Cosmos’ olarak sahne almasının daha havalı olacağını söyleyerek sahne ismini de vermiş.

Mutfak şefi Deniz Otuk açılıştan beri Spago’da çalışıyor. Kendilerine ait arka bahçelerinde organik üretim yapan, domates, biber, kekik, patlıcan eken ve bu ürünleri yemeklerde garnitür veya sos yaparak kullanan Deniz Şef lezzetli yemeklerin arkasındaki isim.

Spago İstanbul’un müdürü Deniz Zengin, başarıları hakkında şöyle diyor:

“Amerika dışında ilk defa bir ülkede ikinci şubesini açtı Spago.

Spago İstanbul’un başarısı, şef Wolfgang Puck’a Bodrum’da yeni bir şube açtırdı.

Halen daimi misafirlerimiz içinde yer alan Türk, Azeri ve Rus Oligark yatırımcılar tarafından Spago İstanbul üzerinden franchising teklifleri almaya devam ediyoruz.

10’uncu yılına giren Spago İstanbul’un başarısının arkasında iyi günde ve kötü (global ekonomik krizler, depremler, COVID vb) günde kararlılıkla duran, ekibine güvenen ve desteğini esirgemeyen Demsa Holding sahibi Cengiz Çetindoğan’la Demet Sabancı, ayrıca Spago İstanbul çalışanlarının takım olarak verdiği yoğun emeklerin büyük payı var.”

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Türk profesyonellerin Hollywood’a katkıları

Hollywood’un en büyük yapımlarına yetenekli Türk profesyonellerinin katkıları her geçen gün artıyor.





Yaratıcı yol izlemesi ve film endüstrisine getirdiği bakış açısıyla Nazlı Dönmez, “Maestro”, “Saltburn”, “Asteroid City”, “Oldboy” ve “They Cloned Tyrone” gibi filmlerin ve “House of the Dragon”, “Mr. & Mrs. Smith”, “SWARM”, “Ramy” ve “Expats” gibi dizilerin pazarlama kampanyalarını yürüten isim.

Nazlı bu alanda uluslararası başarı hedefleyen gençlere öncelikle kendi ülkelerinde sağlam bir temel oluşturmalarını ve yurtdışıyla bağları olan şirket ve ajanslarda kendilerini geliştirmelerini öneriyor.