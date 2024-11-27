Sanatı amaçla harmanlamadık

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Türk filmleri, TV dizileri ve oyuncularını uluslararası izleyiciyle buluşturan etkinliğin yurtdışında yapılan en etkili kültürel çalışmalardan biri haline geldi.

Bu yıl Instagram’da sadece sekiz günde 2 milyon uluslararası hesaba ulaştık.

Hollywood Türk Film ve Dizi Günleri’nde sadece film ya da dizi göstermiyoruz, Sony Stüdyoları’nda kültürümüzün ruhunu paylaşıyoruz, diyalog yaratıyoruz, kıtaları aşan köprüler kuruyoruz.

Geceye katılan emlak kralı ve modeller Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid film gösterimi sonrasında yanıma geldi ve “Ne kadar güzel bir gece geçiriyoruz” diyerek hayranlığını dile getirdi.

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Altın Küre Başkanı Helen Hoehne de “Ülkenizi seviyorum, Türkiye’nin bunun gibi daha fazla etkinlik yapmasını istiyorum!” dedi.

Ünlü model Marina Mazepa, etkinliğin ertesi günü telefon numaramı bulmuş, kişisel mesajlar gönderdi.

Çok sayıda yabancı sektör profesyoneli Türk topluluğunun üyeleriyle zaman geçirmekten mutluluk duydu.

Türk Amerikan topluluğunun müziğini, hikâyelerini, köklerini Amerikalılarla paylaşma isteğini görmenizi isterdim.

İvmeyi sürdüreceğiz.

Tutku ve özveriyle devam edeceğiz.

Geleceğe baktığımızda bir şey o kadar kesin ki.

Potansiyelimiz sınırsız.





Dilan Hakkında Konuşmalıyız

Dilan Çiçek Deniz iki gün boyunca kesinlikle büyüleyici görünüyordu. Yapımcılığını yaptığını kısa film “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” etkinliğin ikinci gününde gösterildi.

İçsel mücadeleleri ve duyguları hissettiren içten bir film.

Hepimiz kendimizden bir şeyler bulduk.

İzleyicinin tepkisi ve yorumları o kadar pozitifti ki hepimiz ‘Dilan’ın önünde harika bir yapımcılık kariyeri var’ dedik.

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