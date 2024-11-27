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Elif Zorlu Tapan
Elif Zorlu Tapan
Elif Zorlu TapanYazarın Tüm Yazıları

Sanatı amaçla harmanladık

#Hollywood Türk Film Ve Drama Günleri#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Mohamed Hadid

Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, sadece dört yıl içinde etki alanını muazzam şekilde büyüttü. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirdiğimiz etkinliğin bu yıl ana sponsoru OGM Pictures oldu.

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Türk filmleri, TV dizileri ve oyuncularını uluslararası izleyiciyle buluşturan etkinliğin yurtdışında yapılan en etkili kültürel çalışmalardan biri haline geldi.

Bu yıl Instagram’da sadece sekiz günde 2 milyon uluslararası hesaba ulaştık.

Sanatı amaçla harmanladık

Hollywood Türk Film ve Dizi Günleri’nde sadece film ya da dizi göstermiyoruz, Sony Stüdyoları’nda kültürümüzün ruhunu paylaşıyoruz, diyalog yaratıyoruz, kıtaları aşan köprüler kuruyoruz.

Geceye katılan emlak kralı ve modeller Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid film gösterimi sonrasında yanıma geldi ve “Ne kadar güzel bir gece geçiriyoruz” diyerek hayranlığını dile getirdi.

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Sanatı amaçla harmanladık

Altın Küre Başkanı Helen Hoehne de “Ülkenizi seviyorum, Türkiye’nin bunun gibi daha fazla etkinlik yapmasını istiyorum!” dedi.

Ünlü model Marina Mazepa, etkinliğin ertesi günü telefon numaramı bulmuş, kişisel mesajlar gönderdi.

Çok sayıda yabancı sektör profesyoneli Türk topluluğunun üyeleriyle zaman geçirmekten mutluluk duydu.

Türk Amerikan topluluğunun müziğini, hikâyelerini, köklerini Amerikalılarla paylaşma isteğini görmenizi isterdim.

İvmeyi sürdüreceğiz.

Tutku ve özveriyle devam edeceğiz.

Geleceğe baktığımızda bir şey o kadar kesin ki.

Potansiyelimiz sınırsız.

Sanatı amaçla harmanladık

Dilan Hakkında Konuşmalıyız

Dilan Çiçek Deniz iki gün boyunca kesinlikle büyüleyici görünüyordu. Yapımcılığını yaptığını kısa film “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” etkinliğin ikinci gününde gösterildi.

İçsel mücadeleleri ve duyguları hissettiren içten bir film.

Hepimiz kendimizden bir şeyler bulduk.

İzleyicinin tepkisi ve yorumları o kadar pozitifti ki hepimiz ‘Dilan’ın önünde harika bir yapımcılık kariyeri var’ dedik.

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Sanatı amaçla harmanladık
 

 

#Hollywood Türk Film Ve Drama Günleri#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Mohamed Hadid
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