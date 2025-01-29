Obama ve Jennifer Aniston romantik bir ilişki mi yaşıyor

Haberin Devamı

Dergi, Michelle Obama’nın ihanete uğradığını Barack Obama’nın Jennifer Aniston ile romantik bir ilişki yaşadığını iddia etmişti. Gerçi Barack-Michelle Obama çiftinin evliliğinin sona erdiğine ya da ayrı hayatlar yaşadıklarına dair somut bir kanıt yok.

Fakat Michelle Obama Amerika eski başkanı Jimmy Carter’ın cenazesine ve Donald Trump’ın göreve başlama törenine katılmadı.

Böyle olunca da söylenti üretmeye meraklı kesim boş durmadı. Sadece dedikoduya meraklı kısım değil, politik çevrelerde bu söylentilere katılmaya başladı.

Eski Senatör John McCain’in kızı ve siyasi yorumcu Meghan McCain, podcast’inde Barack ve Michelle Obama’nın boşanma söylentilerini şahsen duyduğunu ve bu bilgilerin kendisine saygın kişilerden geldiğini söyledi.

Haberin Devamı

Gazeteci ve avukat Megyn Kelly de bu konuyu programında tartışarak gündeme getirdi.

Obama tarafı konu hakkında hâlâ sessizliğini koruyor. Jennifer Aniston ise geçen ekim ayında Jimmy Kimmel Show’da söylentilerin kesinlikle doğru olmadığını, Barack Obama’yla yalnızca bir kez görüştüğünü Michelle’i daha iyi tanıdığını söylemişti.

Gerçi spekülasyonları yapanlar, Jennifer Aniston’ın bu açıklamasını pek ciddiye almıyor çünkü Aniston, daha önce John Mayer ile olan ilişkisini de inkâr etmişti.

Mayer’in evinden çıkarken yakalanınca ilişki doğrulanmıştı.

Bill Gates’in en büyük pişmanlığı

Boşanmasını hayatındaki en büyük başarısızlık olarak nitelendiren Bill Gates, “Başka başarısızlıklarım da oldu, ama hiçbiri bu kadar önemli değil” dedi The Times of London’a verdiği röportajda.

Boşanmasının kendisi ve eski eşi Melinda’yı iki yıl boyunca perişan ettiğini söyleyen Gates, “Tüm yetişkin hayatınızı tek bir kişiyle geçirmenin harika bir yanı var” diye de ekledi. Anlayacağınız Bill Gates de sahip olduğu harika eşin kıymetini bilmeyen erkeklerden.

Haberin Devamı

Halkım saldırıya uğruyor

Selena Gomez, Başkan Trump’ın yasa dışı göç politikalarına tepki olarak gözyaşları içinde bir video çekip Instagram’da paylaştı. Videoda, “Halkım saldırıya uğruyor, anlamıyorum ve çok üzgünüm” diyor.

Köşeye de Meksika bayrağı koymuş.

Hemen sosyal medyada “Senin insanların cinayet işleyen, çocuk kaçıran ya da hırsızlık yapan insanlar mı” dedi Selena’ya...





Yani zavallı Selena destek beklerken öyle şiddetli eleştiri aldı ki videosunu hemen sildi.

“Görünüşe göre insanlara empati gösteremeyeceğiz” yazılı başka hikâye paylaştı.

Selena için “Tabii ki empati duyabilirsin ancak empatini konuya tam olarak hâkim olmadan, sosyal medyada dramatik bir şova dönüştürürsen konu özünden sapar ve senin kişisel gösterine dönüşür” tarzında eleştireler geldi.