Neredeyse Leonardo da geliyordu

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Kuruluş, ilk ödülün sahibi olarak Sharon Stone’u seçti ve ilk töreni 2 Ağustos Cuma akşamı Titanic Luxury Collection Bodrum’da yaptı.

Bu organizasyonlar çok masraflı. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Sony Stüdyoları’nda düzenlediğimiz Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’nden sonra bu tarihi gecenin de ana sponsoru Gain oldu.



‘CASINO’YU İZLEYENLERE SÜRPRİZ YAPACAKTI



Oğlu ve ekibiyle 28 Temmuz’da ülkemize gelen Sharon Stone, The Ritz-Carlton İstanbul’da konakladıktan sonra 31 Temmuz’da Bodrum’a geçti.

Gece tuvalete gitmek için kalkıp, kapıya çarpıp düşünce ayakları ve gözü morardı. Baş ağrısı yüzünden İstanbul gezisini iptal etti.

30 Temmuz gecesi The Ritz-Carlton’un açık hava sinemasında gösterimi yapılan “Casino” filmine sürpriz şekilde katılıp filmi izleyen konukları şoka uğratma planını da gerçekleştiremedi.

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LEO’YA BODRUM’UN GÜZELLİĞİNİ ANLATTI



31 Temmuz’da hep birlikte Bodrum’a geçtik. Odalarımıza yerleştikten sonra Sharon Stone’un güvenlik görevlisi beni ve eşimi aradı, “Müsaitseniz konuşalım” dedi.

Ardından “Sharon, telefonda Leonardo DiCaprio ile konuşuyor. Yakın arkadaşı ve şu anda İtalya’da” diye ekledi. İkisinin bağlantı noktası, yönetmen Martin Scorsese’yle olan yakınlıklarıydı.

Meğer Leonardo DiCaprio ile gayet sıradan bir şekilde başlayan sohbeti beklenmedik bir yön almış ve Leo törene katılmak istediğini söylemiş!

Ekibi de bu ihtimali bizimle paylaştı.

Yüzlerinde kocaman bir tebessümle “Sharon, Bodrum’un güzelliğini anlattığında dayanamadı” dediler.

Stone’un tören sonrası Bodrum’dan hemen ayrılmak zorunda olması Leo’nun katılımını mümkün kılmadı ama kısa süreliğine de olsa heyecanlı dakikalar yaşadık...

Türkiye’de ne işin var!

Altın Küre’nin Türkiye’de verdiği davete oğlu Laird’le katıldı Sharon Stone.

Laird, İstanbul ve Bodrum seyahat planlarını arkadaşlarıyla paylaştığında, şakacı ve alaycı tavırlarla karşılaştığını söyledi bize.

“Türkiye’de ne işin var? Oraya gidilir mi!” demiş arkadaşları.

Los Angeles’taki arkadaşlarının yorumlarından dolayı şüpheyle başlayan yolculuğunda çok eğlendi Laird. Bodrum’a, İstanbul’a, yemeklerimize ve misafirperverliğimize doyamadı, hatta son gecesinde “Ben nasıl Amerika’ya gideceğim” dedi.

Ufuk açıcı bir maceraydı onun için.

Ama Los Angeles’taki arkadaşları Türkiye’ye geleceğini söyleyince neden “Gidilecek en son yer Türkiye” demişti Laird’e?

İşte bu sorunun cevabı; yaratılan algı...

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İki kıyafet

Kırmızı halıya Gülafer Ataş imzalı pantolon-ceket ile çıkan Sharon Stone, törene ise siyah bir elbiseyle katıldı.

“Yaş sadece bir sayı” diye her zaman derim, Stone da siyah elbisesiyle salona sanki Victoria’s Secret meleği gibi giriş yaptı.

14 tane kimono aldı

Bodrum’da çıktığımız tekne gezisinde Sharon Stone’a Jaquette by Elvan marka kimono hediye ettim. Bayıldı!

Hemen üstünü çıkarıp kimonosunu giydi. Teşekkür için sarıldı, yanaklarımdan öptü.

“Kim yapıyor bunları?” dedi, markanın adını sordu. İnanmayacaksınız ama ertesi gün gitti, tam 14 tane kimono aldı ve üzerinden çıkarmadı. Stilisti Paris Libby de “Sadece Türkiye’nin değil, modacılarınızın da dünyada tanınması lazım. Böyle bir ülkeniz var ama tanıtamıyorsunuz” dedi.