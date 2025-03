Haberin Devamı

Kraliyet ailesiyle yaşadıklarını ve Oprah röportajını ben de garip bulmuştum...

Fakat düşese karşı nefret başka bir boyutta.

Ne yaparsa yapsın eleştiriliyor.

Yeni başlayan programını önyargı filtresini bir kenara bırakıp eleştirilere kulaklarımı kapatıp sadece bir yaşam tarzı ve yemek programı olarak izlemeye başladım.

Programda gördüğüm yemek yapmayı, misafir ağırlamayı ve ruhunu güzel şeylerle beslemeyi seven bir kadındı. Programda yaptığı şeylerin çoğunu günlük hayatında yapan, detaycı ve sunuma önem veren bir kadın izlenimi aldım.

Rahat ve kaygısız bir insan gibi durmuyor zaten öyle olmak zorunda da değil. Görüntüye önem veren, mükemmeliyetçi bir kadın. Mutfakta becerikli olduğu her halinden belli. Zaten geçmişte The TIG isimli bir yaşam tarzı bloğu vardı. Prens Harry ile nişanlandıktan sonra kapatmıştı. Benzer bir ruhla geri dönmüş. Lakin program, içeriğinden onun çok kim olduğu üzerinden değerlendiriliyor.

“With Love, Meghan” sadece basit bir “iyi hisset” programı. Özel anlar yaratmanın hiç de zor olmadığını anlatıyor. O kadar derinlemesine inceleyip kusur aranacak bir şey değil yani.

Aksine izledikten sonra ben de misafirlerime karşı daha özenli olma konusunda ilham aldım. Görseller gerçekten rahatlatıcı ve yapılanlar bütçe dahilinde uygulanabilir şeyler.

Tüm dramalardan bağımsız değerlendirdiğimizde Megan Markle tatlı, rahatlatıcı, gerçek dünyanın çılgınlıklarından kaçış sunan bir programa imza atmış.

Haberin Devamı

Ben Affleck: Benim param var senin yok





Geçen hafta ünlü aktör Ben Affleck, 13 yaşındaki oğlu Samuel ile Got Sole spor ayakkabı fuarındaydı.

Fuarda Samuel, sınırlı sayıda üretilen ve 2020’de ilk çıktığında 2 bin dolar fiyatla satılmaya başlayan Dior Air Jordan 1 modelini almak istemiş.

Babası, 13 yaşında bu kadar pahalı ayakkabılara ilgi duyan oğluna “Önce sıkı çalışmayı öğrenmelisin. Bahçenin çimlerini biçersen, belki o zaman düşünebiliriz” deyince oğlu “Ama paramız var” demiş. Ben Affleck’in cevabı “Hayır benim param var, senin yok” olmuş.

Benzer şekilde, Ashton Kutcher ve Mila Kunis de çocuklarını lüks içinde büyütmek yerine, istediklerini çalışarak elde etmeleri gerektiğini düşünüyor.

Çift, servetlerini çocuklarına miras bırakmak yerine hayır işlerine bağışlamayı planladıklarını açıklamıştı.

Verdikleri imkânlardan dolayı kendi yollarını çizemezler diye böyle bir karar almışlar. Yıldızların çocuklarını maddi imkânlarla şımartmak yerine, onlara emeğin ve çalışmanın değerini öğretmek istemeleri güzel ama bu açıklamalarda ne kadar samimiler bilemedim.