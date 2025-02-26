Kırmızı halıda biz de olmalıyız!

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Hollywood’da stil danışmanlığı yapan Ceren Curun’un etkinliğinde, dünyaca ünlü tasarımcı Elie Saab’ın en yeni gelinlik koleksiyonunu yakından inceleme fırsatı buldum. Fiyat etiketleri oldukça yüksek olan bu gelinlikler, ünlüler ve kraliyet mensuplarının düğünlerinde sıkça tercih ediliyor.

Ceren Curun, geçtiğimiz ekim ayında New York Moda Haftası’nda Elie Saab ve ekibiyle tanışmış ve bu bağlantıyı Los Angeles’ta ortak bir projeye dönüştürmüş.

Sohbetimiz sırasında Curun “Bu iş birliklerini Türk tasarımcılarla da yapmak istiyorum” dedi ve devam etti: “Türk tasarımcıları, benzersiz yetenekleriyle dünya sahnesinde hak ettikleri yeri alabilir. Los Angeles’tan New York’a, Hollywood’un görkemli kırmızı halılarından prestijli moda etkinliklerine kadar uluslararası platformlarda kendilerini göstermeleri bir hayal değil.

Bir Türk genci olarak, ülkemizin yetenekli tasarımcılarını dünya modasında daha görünür kılmak için çalışıyorum. Amacım, Türk tasarımcılarla birlikte uluslararası arenada büyük projelere imza atmak.”

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Elon Musk, 13’üncü çocuğunda kandırıldığını iddia ediyor

Elon Musk’ın 13’üncü çocuğunu dünyaya getirdiğini iddia eden Ashley St. Clair, sosyal medya platformu X üzerinden Musk’a karşı babalık davası açtığını duyurdu.

St. Clair, Musk ile 2023’te bir ilişkiye başladıklarını ve Ocak 2024’te hamile kaldığını öne sürerek, Musk’ın babalık testine tabi tutulmasını talep etti.

St. Clair’ın Elon Musk’ın çocuğunu doğurduğunu duyurduktan sonra basına sızan mesajları, onun hamileliği önceden planladığını ortaya çıkardı.

Arkadaşına gönderdiği mesajlarda “Elon’u etkileyip ve ondan bir çocuk sahibi olmalıyım” diyen St. Clair’in bu mesajları üzerine Musk, genç kadını kendisine “bebek tuzağı” kurmakla suçladı ve kandırıldığını iddia etti.

Ne denir bilemedim. Bir yanda, dünyanın en zengin insanından çocuk sahibi olup hayatını garanti altına almayı planlayan bir kadın. Diğer yanda özel hayatı ve çocuk sahibi olma konusundaki geçmişi zaten spekülasyon konusu olan 12 tane çocuğu olan ve ‘kandırıldım’ diyen 53 yaşında bir adam.

Bir kadının partnerinin rızası olmadan hamile kalmayı planlaması kesinlikle yanlış. Ancak Elon’un da 12 çocuğu var; biriyle birlikte olurken bu ihtimali göz önünde bulunduracak kadar da zeki, artık çocuk istemiyorsa önlem alsın. Çünkü görünen o ki, tanıştığı her kadının amacı ondan bir çocuk sahibi olmak.