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Kimothée nihayet kırmızı halıda el ele

#Kylie Jenner#Timothée Chalamet#Altın Küre

İki yıllık birlikteliğin ardından Timothée Chalamet ve Kylie Jenner, 7 Mayıs’ta Roma’da düzenlenen 70. David di Donatello Ödülleri’nde kırmızı halıya ilk kez birlikte çıktı.

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Her ne kadar daha önce Altın Küre ve Oscar törenlerinde yan yana oturduklarını görsek de ikili bugüne kadar hiçbir etkinlikte birlikte poz vermemişti. Bu yüzden Timothée’nin kazandığı Sinematik Mükemmellik Ödülü’nden çok ikilinin kırmızı halıya el ele gelmeleri konuşuldu.

Kimothée nihayet kırmızı halıda el ele

CLUB CHALAMET’I DUYDUNUZ MU?

İtiraf etmeliyim ki, başta “Club Chalamet”i bir hayran kulübü sanmıştım. Meğer aslında tek bir kişiymiş.

Adının Simone olduğu iddia edilen, 57 yaşındaki bu kadın, Los Angeles’ta yaşıyor ve kendini Timothée Chalamet’in “süper hayranı” olarak tanımlıyor.

Simone, Club Chalamet adıyla sosyal medyada oldukça aktif. İki yıl önce Timothée ve Kylie Jenner’ın ilişkisi gündeme geldiğinde bu ilişkinin bir PR çalışması olduğunu söyledi.

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Kimothée nihayet kırmızı halıda el ele

Hatta Kylie için “psikopat” ifadesini kullanarak, bu birlikteliğin Kris Jenner tarafından zorlandığını öne sürdü.

Simone’un Timothée’ye olan tutkusu öyle bir hal aldı ki medya bile onu takip etmeye başladı.

Timothée ve Kylie kırmızı halıya el ele çıktıklarında, Vanity Fair dergisi esprili bir şekilde “Club Chalamet, kalbimiz seninle” paylaşımında bulundu.

Kimothée nihayet kırmızı halıda el ele

Cosmopolitan ise “Timmy ve Kylie el ele... Biri hemen Club Chalamet’i kontrol etsin” diyerek katıldı. Oyuncu Rachel Zegler de Cosmopolitan’ın Instagram gönderisine yorum yaparak “Birisi hemen Club Chalamet’i kontrol etsin” yazdı.

BU SIRADAN BİR HAYRANLIK MI?

Simone’un Timothée’ye takıntılı ilgisi ve Kylie Jenner’a yönelik açık nefreti var.

57 yaşındaki birinin bu kadar zaman ve enerji harcayıp, kendisinden 30 yaş küçük bir aktöre bu derece yoğun hayranlık beslemesi normal mi?

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Öyle ki, Simone’un Timothée’ye olan tutkusu medyada da espri konusu haline geldi. Simone’un hayranlığını ve söylediklerini sektör takip ediyor.

Timothée de Simone’un varlığından ve söylediklerinden haberdar. Yani hayran-idol ilişkisinden çok daha tuhaf bir durum var.

GERÇEKTEN NEDEN BU KADAR TEPKİ

2025 Oscar gecesinde Timothée’nin yanında sadece Kylie yoktu annesi Nicole Flender da oradaydı. Nicole, New York Magazine’e verdiği röportajda Kylie için “çok tatlı, bana karşı çok nazik” dedi. Nicole ilişkiye onayını vermiş görünüyor.

Peki bazı Timothée hayranları neden bu ilişkiye tepkili?

Daha iyisini hak ediyor hissi mi yoksa sahiplenme duygusu mu?

Diyelim ki Kylie yanlış kişi...

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E, bırakın o zaman Timmy yaşayıp görsün.

Aynı şey Kylie için de geçerli.

 

 

#Kylie Jenner#Timothée Chalamet#Altın Küre
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