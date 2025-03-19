Karşıt politik görüşler kırmızı halıyı iptal ettirdi

Haberin Devamı

21 Mart’ta vizyona girecek filmin başrol oyuncusu Rachel Zegler, Filistin’e verdiği açık destekle, rol arkadaşı Gal Gadot ise İsrail’e olan desteğiyle manşetlerde olunca film politik tartışmaların gölgesinde kaldı.





Zıt politik görüşlere sahip olan iki başrol oyuncunun açıklamaları yoğun tartışmalara yol açınca filmin 15 Mart’taki Los Angeles prömiyerine Disney, basını davet etmedi.

Tartışmalar filmin ilk fragmanının yayınlandığı ağustos ayında çıkmaya başladı.

Rachel Zegler X platformunda, “Hepinizi çok seviyorum! Fragmanımız 24 saatte 120 milyon kez görüntülendi. Teşekkür ederim! ‘Romeo ve Juliet’ provalarının tam ortasındayım. Şimdilik hoşça kalın. Ama sakın unutmayın özgür Filistin yazdı.”

Haberin Devamı





Zegler’in Filistin’e desteğinin üstüne “Game of Thrones” dizisinde Tyrion Lannister karakterini oynayan Peter Dinklage filmdeki cüce karakterlerin dijital olarak yapılması nedeniyle Disney’i ikiyüzlülükle suçladı.

Dinklage gerçek insanlar yerine bilgisayarla yaratılan görüntülerin kullanılmasını eleştirdi ve kendilerinin dışladığını söyledi.

Tartışmaların sonu gelmeyince Disney, filmin prömiyerine basını davet etmedi ve kırmızı halı röportajlarını iptal etti.

Politik görüşlerini açıklayan Gadot ve Zegler’e Filistin-İsrail meselesi mutlaka sorulacaktı.

Keza, Peter Dinklage’in cüce oyuncular yerine bilgisayar efektleriyle karakterlerin yaratılmasına yönelik eleştirileri de Disney’e karşı tepki doğurmuştu.

Tüm bu sebeplerden dolayı, Disney fotoğrafçılar dahil basını prömiyere almadı ve kendi fotoğrafçıları tarafından çekilen kareleri servis etti.

18 milyon dolarlık kampanya





“Anora”, 2025 Oscar’larında ‘en iyi film’, ‘en iyi yönetmen’, ‘en iyi özgün senaryo’ ve ‘en iyi kadın oyuncu’ ödüllerini kazandı.

Filmin yapım şirketi Neon’un CEO’su Tom Quinn pazarlama, dağıtım ve ödül kampanyası için 18 milyon dolar harcandıklarını açıkladı.

6 milyon dolar maliyeti olan filmin yapım bütçesinin üç katı tanıtımına harcandı.

Sanatsal yaratıcılık mı pazarlama ve tanıtım mı?

İkisi de!

İyi film yapmak şart ama ödül kazanmak için yetmez iyi kampanya da şart.

Hollywood’da bağımsız filmler için bile büyük kampanya bütçeleri ayrılıyor.

Neon, 2019 yılında ‘en iyi film Oscar’ını kazanan “Parazit” filminin Oscar kampanyası için 20 milyon dolar harcamıştı.

Çok büyük bir bütçe.

Sadece Neon değil tüm stüdyolar benzer stratejileri uyguluyor.

“Anora”ya gelirsem gerçekten güzel bir film, ancak kampanyasına milyonlarca dolar harcanmasaydı ‘en iyi film’ ve ‘en iyi kadın oyuncu’ ödüllerini alır mıydı, emin değilim.