“İyi Kötü Çirkef-Politikada Sporun Psikolojisi” kitabı üzerine

Haberin Devamı

Peki, sporun dünya genelinde nasıl şekillendiğini hiç düşündünüz mü?

Hangi politik müdahaleler kritik rol oynadı?

Kasnak, “İyi Kötü Çirkef-Politikada Sporun Psikolojisi” kitabında bu sorulara yanıt veriyor, sporun perde arkasındaki büyük resme kapı açıyor.





Kasnak şunları söyledi:

“Milli sporculuk sayesinde Türkiye’deki spor sistemini inceleme fırsatım oldu. Branşlar değişse de sistemdeki bazı unsurların ülkelere göre farklı karakteristiklere büründüğünü düşünüyorum. Bu özellikler, yüzyıllardır süregelen geleneklerin, toplumdan çıkan politikacının ve politikacıdan doğan toplumun etkileşiminden doğan döngünün bir sonucu. Spor ilgimi çeken bir alan. Bu tarz bir çalışmaya yani politik tarih, spor ve psikoloji üçlüsünün başka bir örneğine rastlamadım. Yurtdışındaki çalışmalar bu üç alandan ikisinin kombinasyonuna odaklanıyor, ancak psikolojinin politikadaki spora bakışının bir yenilik olduğunu iddia edebilirim.”

Sporun yalnızca bir oyun olmadığını ve toplumsal dinamikleri nasıl etkilediğini keşfetmek istiyorsanız, bu kitap benzersiz bir rehber.

Haberin Devamı

Blake ve Baldoni davası: Hollywood’un güç oyunları

Blake Lively ve Justin Baldoni davasının katmanları o kadar derin ki olayların perde arkasını anlatmaya çalışacağım.

Hikâyenin en başına gidelim.





Stephanie Jones kim?

Stephanie, Justin Baldoni’nin eski PR’ı aynı zamanda Tom Brady, Jeff Bezos ve Dwayne ‘The Rock’ Johnson gibi dev isimlerin PR stratejilerini yöneten güçlü bir figür.

Stephanie sadece etkili bir PR uzmanı değil, aynı zamanda sert ve acımasız biri olarak tanınıyor. Bu davada adı en çok geçen isimlerden biri Jennifer Abel.

Abel, Stephanie’nin eski çalışanı. Stephanie, Abel’i müşterilerini çalmaya çalıştığı gerekçesiyle işten kovuyor.

Abel kendi firmasını kuruyor ve Baldoni’yi temsil etmeye başlıyor.

Stephanie, Jennifer Abel’den nefret ediyor. Blake kendisini haklı gösterecek bir destekçi arıyor ve Baldoni’nin PR ekibini yöneten Abel’in en büyük düşmanını Stephanie’ye yanaşıyor.

Yani Blake ve Stephanie, Jennifer Abel ve Baldoni’ye karşı birleşiyor.

Blake’in şikâyet dosyasından sonra Stephanie de Justin’i mahkemeye veriyor.

Bu arada Stephanie’nin kocası, Baldoni’nin ajansı WME’nin ortaklarından biri. İddialar sonrası Baldoni anında kovuluyor.

Tabii ki bu işin altında da Stephanie var.

Şimdi iki ayrı konu var. Birincisi filmin tanıtımı sırasında Blake’in egosu ve diva tavırları... İkincisi ise Jason Baldoni’nin filmin çekimleri sırasındaki tavırları...

Bence bu iki konu yani Blake’in kötü kız imajı ve Jason’a karşı iddialar ayrı ele alınmalı.

Bu arada Jason’un avukatları boş durmuyor kanıt olarak sunulan mesajların algı yaratmak için belli kısımlarının çıkarıldığını iddia ediyor ve Variety dergisini mesajların editlenmemiş halini okumaya davet ediyor.

Hatta Blake Lively’ye karşı “patlayıcı” bir karşı şikâyette bulunacaklarını ve herkesin şok olacağını söylüyor.

Blake neden Baldoni’den hoşlanmadığı halde filmin çekimlerine ısrarla devam etti?

Rahatsızlıklarını açıklayıp hemen ayrılmadı.

Arka planda daha başka neler var haftaya anlatacağım.