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İşte viral böyle olunur

#Elif Zorlu Tapan#Kelebek#Yazar

Spor camiasının çok ötesinde geçti, dünyadaki en etkili isimlerin dikkatini çekti, paylaşımlarına konu oldu Yusuf Dikeç.

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İşte viral böyle olunur

Elon Musk, ünlü aktör Tom Hardy, NBA yıldızları ve hatta efsane “John Wick” serisinin resmi hesabı bile Yusuf Dikeç’i paylaştı. Tüm dünyada ana haberlerden magazin haberlerine Yusuf Dikeç vardı.
Ama benim ilgimi çeken ne oldu biliyor musunuz?
Amerika’nın orta batısında yer alan Ohio Eyaleti Polis Departmanı, kamu güvenliği duyurusunda kendisine yer verdi, “Yusuf Dikeç’i radar çalışmamıza yardımcı olması için görevlendirdik” diyerek esprili bir paylaşım yaptı.
Düşünsenize hükümet organları kamu duyurusunda Yusuf Dikeç’e yer veriyor. Akıllıca bir paylaşım aslında, gündemi takip edip istedikleri dikkati çektiler.
Ohio Polisi şu paylaşımı yaptı:
“Herkese okulların önümüzdeki hafta yeniden açılacağını hatırlatmak istiyoruz.Okul bölgelerinde hedef uygulamamıza yardımcı olması için Olimpiyat Havalı Tabanca Gümüş Madalya sahibi Türk sporcu Yusuf Dikeç’i radar çalışmamıza yardımcı olması için görevlendirdik. Unutmayın, çocuklar gün boyu okula gelip giderken hızınız 20 mile düşmeli. Ayrıca yaya geçidinde öncelikli geçiş hakkı yayalarındır.Kamu güvenliği toplumsal bir sorumluluktur. Lütfen çocuklarımızı güvende tutmamıza yardım edin!”
Yusuf Dikeç’in viral şöhreti organik oldu...
Dikeç, “viral olacağım” diye sosyal medyada aşırı çaba gösteren ve her türlü saçmalığı deneyenlere umarım farklı bir bakış açısı katmıştır.
Kendine özgü olmak asıl etkili yol.

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‘Görevimiz Tehlike’ stili devir

Tom Cruise gerçekten de Paris Olimpiyatları kapanış törenine damga vurdu.

İşte viral böyle olunur

Paris Olimpiyatları’nın berbat açılış töreninden sonra kapanış için de beklentim düşüktü. Olimpiyat halkalarının anlamını daha ne kadar spordan uzaklaştıracaklar acaba diye düşünürken, Tom Cruise sinema ve sporu birleştiren bir şovla kapanışı uçurdu.
Düşünülebilecek en Hollywood’vari ihtişamla ve “Görevimiz Tehlike” tarzıyla Olimpiyat bayrağını Paris’ten devraldı ve 2028 için Los Angeles’a devretti.

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İşte viral böyle olunur

Olimpiyat ruhu Hollywood yıldızıyla buluştu.
60 yaşındaki Tom Cruise, Olimpiyatların sınırları zorlamak olduğunu öyle güzel hatırlattı ki...
Olimpiyatların, film yıldızlarının şehrine gelişi hiçbir zaman dublör kullanmayan dünyanın en atletik aktörlerinden biriyle değil de kiminle kutlanırdı?

#Elif Zorlu Tapan#Kelebek#Yazar
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