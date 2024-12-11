Haberin Devamı

Erol Bey’in enerjisini, sahne hakimiyetini ve samimiyetini 3 sene önce Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde izlemiştim, unutulmaz bir konserdi.

Performansı her nesilden izleyiciyi etkiliyor.

Altın Kelebek’i izlerken şöyle bir aklımdan geçirdim, eğer imkân olsaydı Las Vegas sahnesine çıkabilseydi Erol Evgin, o büyülü şehrin atmosferine ve dillere destan şovlarına nasıl bir dokunuş katardı acaba.

Celine Dion, Elvis Presley, Rod Stewart, Elton John gibi efsane şovlara imza atardı bence. Bu arada yarım yüzyıl dile kolay, daha nice yılların olsun Altın Kelebek.

Türk eğlence sektörünün en iyilerini kutlamaya, ışıltını artırarak devam etmeni dilerim.

Haberin Devamı

Bu iddiaları ortaya atanların peşine acımasızca düşeceğim

“Carter (Jay Z), Combs (P Diddy) ve ismi açıklanmayan başka bir kadın ünlü, izlerken 13 yaşında bir kıza tecavüz etti. Aynı şekilde P Diddy de Jay Z ve adı gizli tutulan ünlü kadın izlerken kıza tecavüz etti...”

İddianame bu ifadeler içeriyor.

Jay Z tüm iddiaları reddediyor, davayı bir şantaj girişimi olarak adlandırıyor.

Karşı tarafın ahlakını sorguluyor, eğer iddialar doğru olsaydı hukuki bir dava yerine ceza davası açarlardı diyor.

Çocuklarına açıklama yapmak zorunda kalacağı için kalbinin kırık olduğunu ve bu iddiaları yapanların peşine çok sert düşeceğini söylüyor.

İddiaların hemen ardından Beyoncé ve Jay-Z, kızları Blue Ivy Carter’ın da rol aldığı “Mufasa: Aslan Kral” filminin Los Angeles prömiyerine katıldı.

Blue Ivy, filmde Simba ve Nala’nın kızı Kiara’yı seslendiriyor.

Blue Ivy’nin sinema dünyasındaki ilk işini kutlandığı gecenin istismar suçlamalarıyla denk gelmesi üzücü. Gece, resmen iddiaların gölgesinde kaldı.

İddiaların içerdiği detaylar son derece ağır ve korkutucu.

Bence bu tür konular çok hassasiyetle ele alınmalı ve sosyal medyada spekülasyonlardan kaçınılmalı. Bir yorum yapmadan önce hukuki sürecin tamamlanmasını beklemek doğru olur. Eğer iddialar asılsızsa böyle bir konunun kullanılması üzücü bir durum eğer doğruysa umarım en ağır şekilde cezalandırılırlar.

Haberin Devamı

Müzikte Global Kadınlar

Los Angeles’ta yaşayan Grammy adayı Türk besteci Esin Aydıngöz, 12 Mart 2024’te New York’ta düzenlenen “Global Women in Music” konserinde Türkiye’yi temsil etmişti.

Birleşmiş Milletler Senfoni Orkestrası’nın (UNSRC) United Voices 4 Peace iş birliğiyle gerçekleştirdiği bu etkinlik kadın bestecilerin eserlerine odaklanarak cinsiyet eşitliğini ve kadınların müzik endüstrisindeki sayısını artırmayı teşvik ediyor. Grammy ödüllü Amy Andersson’un şefliğini üstlendiği konserde Aydıngöz’ün “The Romantic Roller-Coaster” isimli eserinin dünya prömiyeri de yapılmıştı. Provalar ve konser sırasında belgeseli de çekilen müzik şöleninin detayları Herflix (Belgeselin linki:

https://www.herflix.com/global-women-in-music)üzerinden ücretsiz olarak yayınlanmaya başladı. Esin’in Birleşmiş Milletler ile yaptığı bu harika projeyi izlemenizi tavsiye ederim.

Haberin Devamı

Esin Aydıngöz, Tim Burton’ın Emmy ödüllü dizi “Wednesday” için yaptığı “Paint It Black” çello düzenlemesiyle 2024 yılında Grammy adaylığı elde etmişti.