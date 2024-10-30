Göz kamaştırıcı lüks: Villa Siena

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Bel Air’in en göz alıcı malikanelerinden biri Villa Siena’daki davet Los Angeles’ta lüks yaşamının sınırsızlığını hissettirdi diyebilirim.

YouTube izleyicilerini dünyanın dört bir yanındaki görkemli malikanelerle tanıştıran Yılmazer’in rehberliğinde 177 milyon dolarlık fiyat etiketiyle Villa Siena’yı deneyimlemek bizim için Alice Harikalar Diyarı’nda modunu harekete geçirdi, resmen başka bir dünyaya geçiş yaptık.

Özel araba yolundan eve doğru giderken gördüğümüz ihtişam, evin her odası, sinema salonu, yüzme havuzları, şarap mahzeni, SPA ve bahçeleri sıradan yaşamlarımızdaki dünyamızla inanılmaz derecede zıt.

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Zira, bu malikanenin sadece günlük elektrik ve su maliyeti 40 bin doları buluyor.

Düşünün bu, dünyanın birçok yerindeki ortalama yıllık maaşa eş.

Böylesi bir maliyet bile Los Angeles’ta zenginlik ve gösterişin şehrin dokusuna nasıl işlendiğinin bir göstergesi değil mi sizce?

Ridley Scott ve Gladyatör

Gladyatör 2 sonunda geliyor. Geçen hafta Paramount Stüdyoları’nda filmi izleme şansım oldu. Hikâye, görseller ve özellikle Denzel Washington’ın performansı öne çıkıyor.

İlk filmde Russell Crowe’un efsane performansından sonra yeni Gladyatör kim olacak diye anketler bile yapılmıştı. Açıkçası Paul Mescal adını duyduğumda şaşırmıştım.

“Gladyatör 2”de Mescal, Russell Crowe’un oynadığı Maximus’un oğlu Lucius Verus’u canlandırıyor ve tıpkı babası gibi arenada savaşarak özgürlüğünü kazanmaya çalışıyor.

Paul Mescal ile film sonrasında sohbet etme fırsatı bulduk. Rolü nasıl aldığını sordum.

Filmdeki rol için uzun bir seçme süreci beklediğini ama yönetmenle zoom üzerinden sadece 10 dakika rol hakkında konuştuğunu söyledi.

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Yönetmen Ridley Scott birkaç hafta süren sessizlikten sonra Paul Mescal’i aramış şeçmelere dahi sokmadan direkt rolü teklif etmiş.

Ünlüler ve milyarderler

2024 ABD seçimleri gerçekten çekişmeli geçiyor. Seçim sadece siyasi alanda değil popüler kültürde de gündem maddesi. Neden mi? Ünlü isimler ve milyarderler taraflarını net bir şekilde belirtiyor.

Kamala Harris adaylığına destek veren ünlüler arasında müzik, sinema ve eğlence dünyasının birçok tanınmış ismi yer alırken, Trump’a desteğini milyarderler açıkladı.

Kamala Harris’e destek veren isimler arasında, Beyoncé, Eminem, Taylor Swift, Jennifer Aniston, Bad Bunny, Ricky Martin, Leonardo DiCaprio, Brittney Spencer, Cher, Cardi B, Billie Eilish, Bruce Springsteen, George Clooney, Jane Fonda, Ben Stiller, Matt Damon, Aubrey Plaza, Robert De Niro, Steven Spielberg, milyarderler Mark Cuban ve Bill Gates var.

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Buna karşın Elon Musk, Trump’ın en etkili destekçisi. Neredeyse tüm Hollywood Harris’e destek verirken Mel Gibson da Trump’ı desteklediğini açıkladı.

Medya ve ünlü ilgisi yoğun bir seçim.

Bu kadar çekişmeli bir seçimin sonucu ne olacak haftaya göreceğiz.