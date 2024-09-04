Festivaller ve influencer’lar

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Artık Cannes, Venedik ve Toronto gibi büyük festivallerin kırmızı halıları film endüstrisinin ötesine uzanıp uluslararası bir platform olarak hizmet etmeyi tercih ediyor.

Bu etkinlikleri hayata geçirmenin bir masrafı olduğu unutulmamalı.

Film dünyasının ihtişamıyla anılmak isteyen lüks markalar festivallere finansal olarak destek sağlıyor.

Evet bu yeni bir durum değil. Yeni olan sosyal medya sonrası dönem.

Festivallerin sponsorlarına hitap etmesi gerekiyor.

Bu yüzden kırmızı halılar artık yalnızca aktörleri değil aynı zamanda çeşitli sektörlerden ünlüleri ve influencer’ları da ağırlıyor.

Bu markalar tarafından gönderilen influencer’ların festivaller üzerindeki etkisi neredeyse hiç yok.

Sinema yıldızlarıyla aynı saatte halıya çıkamazlar mesela.

Influencer-marka iş birliğiyle giden isimler eğer dünya çapında değilse oradaki medyanın haber kapsamına bile girmiyor.

Zaten kendi fotoğrafçılarını getiriyorlar pozlarını verip servis ediyorlar. O kadar.

Marka iş birliklerinin kırmızı halıda sinemayla kesişmesini ve festivallerin sponsorlarla omuz omuza vermesini anlıyorum.

Anlamadığım şu:

Festivalin kimliğini yanlızca kırmızı halı ile bağdaştırmak sinema sohbetiyle ilişkilendirip markalar sayesinde gidenleri “neden oradalar” diyerek eleştirmek. İsteyen festivalin sanatsal kısmıyla ve filmlerin detaylarıyla ilgilenir isteyen ışıltılı kırmızı halıyı takip eder.

En başta dediğim gibi kırmızı halılar, moda sanat ve ticaretin birleştiği büyük bir vitrinden ibaret.

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Angelina Jolie: Yakın ve sıcak arkadaşlık ilişkilerim yok

Angelina Jolie, The Hollywood Reporter dergisi ile yaptığı röportajda fazla yakın arkadaşının olmadığını ve bunun kendisini rahatsız etmediğini söyledi.



Angelina Jolie başrolündeki “Maria”nın Venedik Film Festivali’ndeki galasına katıldı.



Röportajı yapan gazeteci sabahın erken saatlerinde hangi “yakın arkadaşını” arayacağını sorduğunda Jolie, “Benim gerçekten böyle ilişkilerim yok. Bu belki annemi genç yaşta kaybetmekten, belki çalışmaktan, belki de çok fazla ihanete uğramış olmaktan kaynaklanıyor. Yaslanabileceğim sıcak ve yakın arkadaş ilişkilerim çok yok. Ama birkaç tane var ve birkaç tane yeterli” diyor. İlk kez söylemiyor bunları Angie.

İnsanlara güvenmiyor.

Sosyal değil. Yakın çevresine kimseyi sokmuyor.

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Kendisiyle 2017 yılında bir davette tanıştım. Mesafeli.Herhangi bir şey hakkında ne hissettiğini anlamanıza izin vermiyor.

Ve gerçekten yaşayan en güzel insanlardan biri ve zahmetsiz ‘cool’ görünüme sahip.

Opera divası Maria Callas’ı canlandırdığı Pablo Larraín filmi “Maria” Venedik prömiyerinde iyi yorumlar aldı. Jolie’nin yazdığı, ortak yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği savaş draması “Without Blood”ı Toronto Film Festivali’nde yapacağı dünya prömiyerinde izleyeceğim belki orada yeniden karşılaşırız.