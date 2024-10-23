Endişelenme, Emily Roma’da çok iyi durumda

Haberin Devamı

Geçen hafta Variety dergisi ile yaptığı röportajda Macron, diziyi Paris’e geri getirmek için çok çalışacağını belirtti. Ancak Roma Belediye Başkanı, Emily’nin Roma’da mutlu olduğunu söyleyerek Paris’e meydan okudu.

Bu iki şehir arasındaki çekişme, televizyon dizilerinin ve sinemanın birer tanıtım aracı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

“Emily in Paris” gibi TV dizileri ve filmlerin görevleri yalnızca hikâye anlatımı yapmaktan ibaret değil. Çekildikleri şehirler, bölgeler ve ülkeler için birer güçlü tanıtım aracı.

Haberin Devamı

Dizi, Paris’in turizmini canlandırdı ve dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere Paris’in kültürü, yaşam tarzı ve romantik atmosferini tanıttı.

HOLLYWOOD’DA MARKALAŞMA

Bu ilke Türkiye için de geçerli. İster Paris, ister Roma veya İstanbul olsun, algıları şekillendirmede ve kültürleri tanıtmada hikâye anlatıcılığının önemi aşikâr.

Türkiye’nin Hollywood’da tanınması ve temsil edilmesi için öncelikle markalaşması gerekiyor. Türk sineması ve televizyonunu uluslararası alanda yükseltmek için ülkemizin hikâyelerini, film yapımcılarını ve zengin tarihini uluslararası izleyici kitlesiyle buluşturmalıyız.

Bu doğrultuda, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle 16-17 Kasım’da Los Angeles’ta düzenlenecek olan Hollywood Türk Film ve Drama Günleri gibi etkinlikler büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin Hollywood’daki varlığını göstermek için bu tür sosyal buluşmalar mutlaka devam ettirilmeli.

Türk hikayeleri Hollywood’un kalbinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilecek olan Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, 16-17 Kasım tarihlerinde efsanevi Sony Stüdyoları’nda Amerikalı izleyicileri Türk hikâyeleri ve kültürüyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Etkinliğin ana sponsoru, Türk dizi sektörünün öncü isimlerinden OGM Pictures.

OGM Pictures, yalnızca bu etkinliğe değil, aynı zamanda Bodrum’da

Sharon Stone’un sinemaya

katkılarını ve yardımsever çalışmalarını onurlandıran Altın Küre Uluslararası İkon Galası’na ve Londra’da dünyaca ünlü yıldızların katılımıyla gerçekleşen Altın Küre BFI Londra Film Festivali Galası’na da destek verdi.

Türk yapım şirketlerinin bu tür etkinliklere verdiği destek,

hikâyelerimizin uluslararası platformlarda daha görünür olmasını sağlamak için büyük önem taşıyor.