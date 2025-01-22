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Elif Zorlu Tapan
Elif Zorlu Tapan
Elif Zorlu TapanYazarın Tüm Yazıları

Cinsiyeti kalkan olarak kullananlar

#Me Too#Donald Trump#Melania Trump

Me Too hareketi, tacize, ayrımcılığa ve haksızlığa uğrayan kadınların sesini duyurmak, onları korumak ve adalet arayışlarına destek olmak için ortaya çıktı. Etkileri tüm dünyaya yayıldı.

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Şimdi bakıyorum da “Kadın olduğu için hedef alınıyor” söylemi her durumda, her olayda kullanılmaya başlandı.

Cinsiyeti gereksiz şekilde kalkan olarak kullanmayı bırakmalıyız. Gerçekten mağdur olan, taciz ve ayrımcılığa uğrayan kadınlara haksızlık yapılıyor gibi geliyor bana...

Cinsiyeti kalkan olarak kullananlar

Melania Trump ve sofistike tarzı

Amerika’nın 47’nci başkanı Donald Trump pazartesi günü resmen görevine başladı. Devir töreninde gözler tabii ki First Lady’nin üzerindeydi. Ve Melania Trump hayal kırıklığı yaşatmadı, sofistike tarzını bir kez daha kusursuz sergiledi. Avrupa’nın tanınmış lüks
markalarını bir kenara bırakıp Amerikalı tasarımcı Adam Lippes imzası taşıyan lacivert ipek yün palto ve zarif kalem etek giydi.

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Özel olarak Manhattan’da dikilen bu kombini yine New York’lu tasarımcı Eric Javits’in özel tasarım şapkası tamamladı.

Şapka detayı muhteşem bir dokunuş olmuş. Tasarım aşamasından teslimatına kadar büyük bir gizlilikle hazırlanan şapkaya, First Lady’nin stil danışmanı Herve Pierre teslim alınana dek kimse dokunmamış ve kimse görmemiş.

Cinsiyeti kalkan olarak kullananlar

MODA ÜZERİNDEN VERİLEN MESAJLAR

İlk dönem Melania Trump’ın tarzı Jackie O’ya benzetiliyordu. Moda, bilinçaltında çağrışım yapıyor gerçekten.

Trump ailesinin kadınları inanılmaz şık. Önümüzdeki dört yıl Melania’nin kıyafetlerini görmek için sabırsızlanıyorum ve tabii ki kızı Ivanka’nın kıyatlerini de merak ediyorum.

Cinsiyeti kalkan olarak kullananlar

Barbara Bush ve Michelle Obama güçlü renkleri tercih ederdi. Lady Bush klasik Amerikan muhafazakârlığına dayalı seçimler yaparken Michelle Obama ise cesur, modern ve kendine güvenen tavırlarını yansıtan seçimler yapardı.

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Anlayacağınız bu seçimler üzerinde çalışılıyor. Sadece estetik değil, aynı zamanda psikolojik etki yaratıp duygusal bir bağ kurmak da amaçlanıyor.

 

 

 

 

 

#Me Too#Donald Trump#Melania Trump
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