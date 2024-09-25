Cinayet ve suç türünün son hit dizisi: Lyle ve Erik Menendez hikâyesi

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Her iki çocuğa da şartlı tahliye olasılığı olmaksızın müebbet hapis cezası verildi. Nicholas Alexander Chavez, Lyle Menendez’i canlandırıyor. Cooper Koch ise Erik Menendez’i oynuyor. Javier Bardem, José Menendez’i, Chloë Sevigny ise Kitty’yi canlandırıyor. Dizide oyunculuklar muhteşem.





Her biri hem Emmy hem de Altın Küre adaylığı alacak diye düşünüyorum. Yakalandıktan sonra mahkemeleri canlı yayınlanan kardeşler o dönem Amerika’nın en çok konuştuğu ikili olmuştu.

Dizi hit olunca Erik ve Lyle kardeşler medyanın gündemdeki yerlerini yeniden aldı.

Kim Kardashian da anında kardeşleri hapishanede ziyarete gitti. Kim’in ceza adalet reformu ve hukuk sistemindeki adaletsizliklere yönelik çalışmalarını biliyorum.

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Haksız yere hapse atılan kişilerin serbest bırakılması için başarılı bir kampanyalar yürüttü.

Ancak dizi yayınlandıktan hemen sonra Menendez kardeşlere yaptığı ziyaret popüler kültürde sürekli haber olma tutkusunun bir yansıması gibi geldi bana.

Bu adamlar 30 küsur yıldır hapiste, Kim hikâyeyi bildiğini, Beverly Hills’de Menendez’lerin evinin önünden defalarca geçtiğini anlatıyor. Ama hapishane ziyareti nedense dizi yayınlandıktan sonra yapılıyor.

Bazen aktivizmi bile popülerliğin yönlendirdiğini düşünüyorum.

Popüler kültür skandallardan beslendiğine göre manşetlerdeki hikâyenin fırsatını Kim Kardashian tabii ki kaçırmadı.

Demi Moore: Vücuduma ne yaptım

Demi Moore, CBS kanalının “Sunday Morning” programında kızı Scout Willis’i doğurduktan sonra “Indecent Proposal” (Uygunsuz Teklif) filminin çekimlerine başladığını ve çekimlere her gün bisikletle gittiğini söyledi.

Filmde Demi Moore kendisine bir gece geçirmesi için 1 milyon dolar teklif eden bir adam yüzünden evliliği sarsılan bir kadını canlandırıyordu.





“Uygunsuz Teklif” 266 milyon dolar hasılatla 1993’ün altıncı en yüksek hasılat yapan filmi olmuştu.

Çekimlere bisikletle gitmekte bir sorun yok.

Yalnız Moore o sırada Malibu’da yaşıyormuş, Paramount Stüdyoları’ysa şehrin diğer tarafında. Yani günde tam 60 mil bisiklet sürüyormuş.

“Sanırım Scout çekimlere başladığımızda 5 veya 6 aylıktı, gece boyunca onu besliyordum. Sabaha karşı kafamızda lambalar ve bir eğitmenle Paramount Stüdyoları’na kadar bisikletle gidiyordum, sonra 12 saat boyunca çekim yapıyor her şeye yeniden başlıyordum.” diyor Moore. Ne diyebilirim Hollywood’un katı standartları.

Yeni doğum yapan bir anneyi fiziksel olarak böylesine zorlayıcı bir mücadeleye iten bir sektör.

Hep söylüyorum Hollywood’da hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yıldızların hayatı göz alıcı evet ama arka planda baskı, rekabet, mental sorunlar ve bağımlılıklar var.