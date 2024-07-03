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Elif Zorlu Tapan
Elif Zorlu Tapan
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Benim kilomla dalga geçmek Amerika’nın ulusal sporuydu

#Oprah Winfrey#Elif Zorlu Tapan#Kelebek Yazar

The Jamie Kern Lima Show’a katılan Oprah Winfrey şişmanlık fobisini ve insanların sürekli kilosuyla dalga geçmesini anlattı.

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Kilolarıyla mücadele ederken 1988 yılında tam 5 ay boyunca bir lokma yemek yemediğini sıvı diyetiyle kilo verdiğini gerçek yiyeceğe döner dönmez verdiği tüm kiloları geri aldığını anlatan Oprah, 25 yıl boyunca magazin haberlerinde kilosunun istismar edildiğini, görünüşünün komedyenlerin şakalarına malzeme olduğunu ve “Benim kilomla dalga geçmek Amerika’nın ulusal sporuydu” dedi.

Benim kilomla dalga geçmek Amerika’nın ulusal sporuydu

İRADE SORUNU

Sonunda irade sahibi olmadığı yorumlarını kabul ettiğini söyleyen Oprah acı çektiğini, açlıktan öldüğünü, her türlü diyeti denediğini, kendini suçladığını ama aslında hiçbir iradenin kontrol edemeyeceği bir soruna sahip olduğunu ve bunun beyinle ilgili olduğunu anlattı.
Yani Amerika’nın ilk siyahi kadın milyarderi, medya kraliçesi Oprah yıllarca utanç ve suçluluk duygusuyla mücadele etmiş.

DON JOHNSON’IN PARTİSİNE ŞİŞMAN HİSSETTİĞİM İÇİN GİTMEDiM

Düşünsenize muazzam başarılara imza atmış bir kadın ama aslında hayatı boyunca berbat hissediyor.
Hatta Don Johnson’ın davet ettiği bir partiye şişman olduğunu düşündüğü için katılmıyor.
Zayıflama ilaçlarını kullanmayı iradesizlik ve başarısızlık olarak gördüğü için kullanmayı reddeden Oprah kendi sorununun iradeyle değil beyinle ilgili olduğunu anlayınca tıbbi olarak onaylanmış ilaçlar ve egzersizin yardımıyla istemediği kiloları verdi.
Şimdi kendi yaşadıklarını tüm dünyayla paylaşıyor.
İnsanların dış görünüşleriyle alay etmek irade eksikliğiyle suçlamak, yetersiz ve değersiz hissettirmek zalimce.
Görünüşümüzle değil kim olduğumuzla değerliyiz.
Birbirimizi yükseltmeye çalışmak kusurlarımızla utandırıp alçaltmaya çalışmaktan daha güzel değil mi?

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Yunanistan’ın göz kamaştırıcı ve egzotik imajı

Dünya sosyetesi Yunanistan’ı ziyaret etmeye devam ediyor. Amazon’un sahibi Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez ultra lüks yatlarıyla Mikonos, Simi ve Pserimos’ta görüntülendikten sonra Spetses adasına geçti.

Benim kilomla dalga geçmek Amerika’nın ulusal sporuydu

Çifte Spetses’de Kim Kardashian, Kris Jenner ve Kendall Jenner ve Bad Bunny de katıldı.
Türkiyemiz de benzer doğal güzelliklere ve kültürel zenginliklere sahip ama yanıbaşımızdaki Yunanistan tüm dünya elitlerinin tatil destinasyonlarının başında geliyor.
Duygusal bağlantılar ve algı seyahat kararlarında önemli rol oynuyor.
O yüzden markalaşma ve algı konusunda çalışmalar yapmalıyız.
Yunanistan, tarihini, mitolojisini ve manzaralarını vurgulayarak elit gezginlerin seyahat tutkusuna ve kültürel merakına hitap ediyor.
Yunanistan’ın stratejik markalaşması ülkeye göz kamaştırıcı bir lokasyon imajı kazandırdı ve Yunanistan mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer statüsünü giderek de güçlendiriyor.

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Benim kilomla dalga geçmek Amerika’nın ulusal sporuydu

#Oprah Winfrey#Elif Zorlu Tapan#Kelebek Yazar
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