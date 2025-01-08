Altın Küre’de unutulmaz anılar

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Adaylara tam 1 milyon dolarlık hediye paketlerinin dağıtıldığı törende şıklık, lüks ve zarafet yarış halindeydi.





Hediyeler içinde 507 bin 492 dolar değerinde Turks ve Caicos Adaları’nda deniz kenarında villada üç gece konaklama, Endonezya’daki Mercan Üçgeni’nde yat gezisi (60 bin dolar), Kuzey Işıkları’nı görmek için Finlandiya’da özel uçakla seyahat ve konaklama (48 bin dolar), Fransa’nın Bordeaux kentinde şarap tadımı (272 bin dolar), 2015, 2018 ve 2019 yıllarına ait, değeri 34 bin 800 dolar olan üç adet ultra nadir şarap yer alıyordu.





Törene Sharon Stone da katıldı.

Hatırlarsanız Sharon Stone bu yaz

Kırmızı halıda etkinliği düzenleyen Barbaros Tapan’ı görünce yüzünde kocaman bir gülümsemeyle sarıldı.

Menajeri Jim Osbourne’ye dönerek, “Türkiye’de bana harika bir zaman geçirten kişi işte bu” dedi.

Menajeri “Sabah senden bahsediyorduk, karşılaşmamız ne güzel oldu. Ben maalesef gelememiştim ama Sharon’dan çok dinledim” diye konuştu. İşte o an ülkemizin misafirperverliğinin nasıl derin izler bıraktığını bir kez daha anladım.

Törenin ardından, Beverly Hills’in popüler mekânlarından Funke’de düzenlenen Searchlight’ın after party’sine geçtik.

Partide Timothée Chalamet ve sevgilisi Kylie Jenner da vardı.

Güvenlik ekibinin eşlik ettiği çift, özel bir köşede oturuyordu.

Güvenlik görevlileri, çiftin mahremiyetini korumak için görüntü almaya çalışanları engellemeye çalışsa da oldukça eğlenceli bir ortam vardı.

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Blake filmi kontrol etmek istedi

Geçen haftaki yazımda Blake Lively’nin “It Ends with Us” filminin çekimleri sırasında yaşadığı rahatsızlıklara rağmen projeden neden ayrılmadığını sormuştum.

Justin Baldoni’nin iddialarına göre, Blake Lively projeyi tamamen kendi kontrolüne almak ve sahiplenmek istiyordu.

Baldoni, Blake’in kocası Ryan Reynolds’un da desteğini aldığını, güçlü çiftin film ekibinin büyük bir kısmını işten çıkarıp yerine Blake’in istediği ekibi getirdiğini iddia ediyor.

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Baldoni yönetmen koltuğunda oturururken çift önce onu işinden etti, bununla da yetinmeyip filmin dağıtımcısı Sony’yi kendi taraflarına çekerek filmin sinemalara girecek olan son montajının Blake’in istediği şekilde yapılmasını istedi.Hatta, eğer şartları yerine getirilmezse promosyon turlarına katılmamakla tehdit etti. Blake’in filmde yapımcı kredisi alabilmek için de baskı kurduğu söyleniyor.

İddialardan bir diğeri ise Blake Lively’nin Justin Baldoni’nin filmin prömiyerine katılmasına engel olmaya çalıştığı.



NY TIMES TEK TARAFLI



Justin Baldoni ilk yasal adımını The New York Times gazetesine karşı attı.

Gazetenin Blake Lively’nin Kaliforniya Sivil Haklar Departmanı’na yaptığı şikâyete dayalı, tek taraflı bir makale yayınladığını iddia ederek 250 milyon dolarlık dava açtı.

Baldoni’nin yasal ekibi, “NY Times, Lively’nin doğrulanmamış ve tamamen kendi çıkarlarına yönelik anlatısına dayanıp iddialarını çürütecek birçok kanıtı göz ardı etti” diyor.

Şimdi sırada Baldoni’nin Blake Lively’e açmayı planladığı dava var. Hollywood’da yaşanan perde arkası entrikaların ve planların daha da ortaya döküleceği günler bizi bekliyor.