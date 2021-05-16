Motorları maviliklere süren kaptan

Şenol Güneş’in başında olduğu milli takımımızla harika bir gece yaşadık. Mutluyuz, tebrik ediyoruz, devamını bekliyoruz. Yazanı çizeni çok olur nasılsa, ben bugün bir voleybolcumuzdan söz edeyim biraz. Naz Aydemir Akyol’dan.

Akyol, 1990 yılında İstanbul’da doğar. Eski voleybol milli takım oyuncuları Alev ve Ali Aydın Aydemir’in kızıdır. Spora atletizm ve basketbolla başlar. Ancak voleybolda karar kılar. Dokuz yaşındayken Eczacıbaşı altyapısında voleybola başlar. 2002-2003 sezonunda, öğrencilik yıllarında, okul takımına ek olarak Eczacıbaşı Voleybol yıldız ve genç takımlarında oynar. 2003-2004’te Yıldız Kızlar Balkan Şampiyonası'nda ilk kez giydiği formayla “En İyi Pasör” seçilir. 2004-2005 sezonunda Eczacıbaşı A takımıyla Top Teams Kupası Final Four'a katılır. 2005-2006’te tam zamanlı olarak A takımda oynamaya başlayan Naz, Eczacıbaşı'nın birinci pasörü olarak üç yıl üst üste Türkiye Şampiyonu olur. Aynı sezon Eczacıbaşı'nın Yıldız, Genç, A Takımları ve Özel Yüzyıl Işıl Lisesi okul takımıyla tam dört şampiyonluk kupasının birden sahibi olur.

2007-2008 sezonunda Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıkarak Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştiren Yıldız Kız Milli Takımı’nın ve 2008 Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Genç Milli Takım’ın kaptanlığını yapar. Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonası'nda “En Değerli Oyuncu” seçilir. Bu da bir olur.

2008-2009 sezonu Türkiye Kupası’nda final, Türkiye Ligi Play-Off serisinde final ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Final Four oynar. 2009-2010 Fenerbahçe’ye transfer olan Naz Aydemir Akyol, şampiyonluk serisine devam eder. Fenerbahçe formasıyla ilk iki sezonunu; bir dünya şampiyonluğu, iki Türkiye Ligi şampiyonluğu, iki Süper Kupa şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamalar. Sözü edilen iki sezonda da Türkiye Ligi final serisinde “En İyi Pasör” ödülünü alır. 2011-2012 Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Naz Aydemir, aynı turnuvada "En İyi Pasör'' seçilir.

A Milli Takım'la birlikte, aynı sezonda, Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemesi birincisi, Dünya Grand Prix üçüncüsü ve İtalya Alassio'daki Edison Cup birincisi olur. 2012’de Londra Olimpiyatları’nda oynar. 2012-2013 Vakıfbank Spor Kulübü Voleybol A takımına transfer olur. Vakıfbank ile Türkiye Kupası ve CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu kazanır. “En İyi Pasör” ödülünü üst üste ikinci kez kazanmış olur. 2019 senesinde tekrar Fenerbahçe'ye transfer olur.

Başarı haritasını buraya sığdırmanın mümkün olmadığı milli voleybolcumuz Naz Aydemir Akyol, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından “Tarihin En İyi 100 Oyuncusu” listesine seçildi. Uluslararası Voleybol Federasyonu’nun internet sitesinden “Sporcu bir aileyi gururlandırmak” başlığıyla yapılan paylaşımda Naz Aydemir Akyol'un başarılarına yer verildi. Akyol’un, 2012’de tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosunda yer alması ve 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek olmasından söz edildi.

Büyük onur. Gurur duyuyoruz. Yolu hep böyle çok açık olsun.