Z kuşağı için dizi arşivi

“Sıdıka diye bir dizi varmış. Hasibe Eren ve Füsun Demirel oynuyor. Toplumun çürük noktalarını daha iyi anlatan bir yapıt olamaz”. Bu tweet’i gören Hasibe Eren, Füsun Demirel’e “Z kuşağı bizi ‘varmış’ diye keşfediyor” mesajıyla dert yanınca, milenyal kuşak için ‘efsane diziler’ rehberi hazırladım.
KOMEDİLER
- Atilla Atalay’ın yazdığı, Latif Demirci’nin çizdiği ‘Sıdıka’dan uyarlanan dizide Hasibe Eren, Füsun Demirel, Hakan Tanfer oynuyordu. (1997)
- Yonca Evcimik ve Cenk Tosun’un rol aldığı uzatmalı liseli ‘Çılgın Bediş’ de Özden Öğrük’ün çizgi karakterinden uyarlama. (1996)
- Sadece 10 bölüm olmasına rağmen hâlâ unutulmayan ilk fantastik dizimizde ‘Uzaylı Zekiye’yi Seden Kızıltunç canlandırıyordu. (1988)
- Anadolu’nun bağrından kopup gelen Nuri Kantar ve ailesinin modern Türkiye’yle tanışma hikâyesi ‘Kaynanalar’ ise ilk yerli dizimiz olarak kabul ediliyor ve tam 30 yıl boyunca yayındaydı. (1974)
AİLE DİZİLERİ
- ‘Bizimkiler’, unutulmaz karakterleri hâlâ sosyal medyada sıkça kullanılan, mütevazı bir apartmana sığdırılmış tam bir 1990’lar Türkiye’si portresi. (1989)
- ‘Süper Baba’, ‘single parent’ deyimini hiçbirimiz henüz duymamışken, üç çocuğunu tek başına yetiştiren boşanmış baba kavramıyla izleyiciyi tanıştıran dizi. (1993)
- Bazı aşkların kavuşulmadan da yaşanabileceğini gösteren ‘Şehnaz Tango’, kadın cinayetlerine dikkat çeken ilk dizi olarak da tarihe geçti. (1994)
MAHALLE SICAKLIĞI
- “İşte bu mahallede yaşar Perihan Abla / Küçük büyük herkesin dostu Perihan Abla” şarkısıyla başlayan diziyi izleyen herkes, Kuzguncuk’a taşınma isteğiyle dolup taşmıştı. (1986)
- ‘Şaşıfelek Çıkmazı’ için en doğal dizimiz diyebiliriz herhalde. Diyalogları, oyunculukları, hatta komikliği bile o kadar doğal ki izlemiyor, yaşıyorsunuz. Bir daha bir araya gelmesi imkânsız olan müthiş kadrosunu yazmaya kalksam yerim yetmez. (1996)
- ‘Yeditepe İstanbul’, iddiasız insanların sıradan hayatlarını olağanüstü bir kadronun oyunculuklarıyla ve şahane diyaloglarla anlatan, döne döne izleme isteği uyandıran unutulmazlardan. (2001)
BEYAZ YAKALILAR İÇİN DRAMALAR
- ‘Kartallar Yüksek Uçar’, biri kentli, biri Anadolu kökenli iki ailenin karmaşık ve duygusal mücadelesi ekseninde, Türkiye’nin ekonomik ve kültürel gelişmesini ele alır. Attilâ İlhan imzalı dizi, senaryo tekniği açısından da ‘Dallas’, ‘Şahin Tepesi’ gibi efsaneleri aratmaz. (1983)
- 1980’ler panoraması olan ‘Yarın Artık Bugündür’ de Attilâİlhan imzalı. Anadolu’yu keşfeden ‘şımarık zengin doktor kız’ı Necla Nazır canlandırıyor. (1987)
- ‘Geçmiş Bahar Mimozaları’ AB grubu kavramı daha yokken çekilen ilk AB grubu dizisi. Kökleri Osmanlı’ya dayanan soylu bir ailenin hikâyesi. Aile efradının birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkileri, beklentileri, hayal kırıklıkları, sevinçleri en eski Türkiye’de de yeni Türkiye’de de aynı kavşaklardan geçiyor, özne aynı çünkü: İnsan. Filiz Akın, Rutkay Aziz, Müşfik Kenter, Ceylan Palay, Musa Uzunlar, Nurseli İdiz, Kenan Bal ve 14 yaşında bir Mehmet Günsür. (1989)
VE SPOR...
‘Koçum Benim’, efsanevi basketbol dizisi ‘Beyaz Gölge’nin çok başarılı yerli versiyonu. Koç Tarık Akan. O liselileri bugün birçok dizinin başrollerinde izliyoruz. (2002)
NOT: Genç kuşağa bu dizileri nerede bulabileceklerini ben öğretecek değilim ama kendim gibi ‘yaşlı’ okurlara TRT İzle uygulamasını ve YouTube’u önerebilirim.
Z kuşağı için dizi arşivi
“Sıdıka diye bir dizi varmış. Hasibe Eren ve Füsun Demirel oynuyor. Toplumun çürük noktalarını daha iyi anlatan bir yapıt olamaz”. Bu tweet’i gören Hasibe Eren, Füsun Demirel’e “Z kuşağı bizi ‘varmış’ diye keşfediyor” mesajıyla dert yanınca, milenyal kuşak için ‘efsane diziler’ rehberi hazırladım.
KOMEDİLER
- Atilla Atalay’ın yazdığı, Latif Demirci’nin çizdiği ‘Sıdıka’dan uyarlanan dizide Hasibe Eren, Füsun Demirel, Hakan Tanfer oynuyordu. (1997)
- Yonca Evcimik ve Cenk Tosun’un rol aldığı uzatmalı liseli ‘Çılgın Bediş’ de Özden Öğrük’ün çizgi karakterinden uyarlama. (1996)
- Sadece 10 bölüm olmasına rağmen hâlâ unutulmayan ilk fantastik dizimizde ‘Uzaylı Zekiye’yi Seden Kızıltunç canlandırıyordu. (1988)
- Anadolu’nun bağrından kopup gelen Nuri Kantar ve ailesinin modern Türkiye’yle tanışma hikâyesi ‘Kaynanalar’ ise ilk yerli dizimiz olarak kabul ediliyor ve tam 30 yıl boyunca yayındaydı. (1974)
AİLE DİZİLERİ
- ‘Bizimkiler’, unutulmaz karakterleri hâlâ sosyal medyada sıkça kullanılan, mütevazı bir apartmana sığdırılmış tam bir 1990’lar Türkiye’si portresi. (1989)
- ‘Süper Baba’, ‘single parent’ deyimini hiçbirimiz henüz duymamışken, üç çocuğunu tek başına yetiştiren boşanmış baba kavramıyla izleyiciyi tanıştıran dizi. (1993)
- Bazı aşkların kavuşulmadan da yaşanabileceğini gösteren ‘Şehnaz Tango’, kadın cinayetlerine dikkat çeken ilk dizi olarak da tarihe geçti. (1994)
MAHALLE SICAKLIĞI
- “İşte bu mahallede yaşar Perihan Abla / Küçük büyük herkesin dostu Perihan Abla” şarkısıyla başlayan diziyi izleyen herkes, Kuzguncuk’a taşınma isteğiyle dolup taşmıştı. (1986)
- ‘Şaşıfelek Çıkmazı’ için en doğal dizimiz diyebiliriz herhalde. Diyalogları, oyunculukları, hatta komikliği bile o kadar doğal ki izlemiyor, yaşıyorsunuz. Bir daha bir araya gelmesi imkânsız olan müthiş kadrosunu yazmaya kalksam yerim yetmez. (1996)
- ‘Yeditepe İstanbul’, iddiasız insanların sıradan hayatlarını olağanüstü bir kadronun oyunculuklarıyla ve şahane diyaloglarla anlatan, döne döne izleme isteği uyandıran unutulmazlardan. (2001)
BEYAZ YAKALILAR İÇİN DRAMALAR
- ‘Kartallar Yüksek Uçar’, biri kentli, biri Anadolu kökenli iki ailenin karmaşık ve duygusal mücadelesi ekseninde, Türkiye’nin ekonomik ve kültürel gelişmesini ele alır. Attilâ İlhan imzalı dizi, senaryo tekniği açısından da ‘Dallas’, ‘Şahin Tepesi’ gibi efsaneleri aratmaz. (1983)
- 1980’ler panoraması olan ‘Yarın Artık Bugündür’ de Attilâİlhan imzalı. Anadolu’yu keşfeden ‘şımarık zengin doktor kız’ı Necla Nazır canlandırıyor. (1987)
- ‘Geçmiş Bahar Mimozaları’ AB grubu kavramı daha yokken çekilen ilk AB grubu dizisi. Kökleri Osmanlı’ya dayanan soylu bir ailenin hikâyesi. Aile efradının birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkileri, beklentileri, hayal kırıklıkları, sevinçleri en eski Türkiye’de de yeni Türkiye’de de aynı kavşaklardan geçiyor, özne aynı çünkü: İnsan. Filiz Akın, Rutkay Aziz, Müşfik Kenter, Ceylan Palay, Musa Uzunlar, Nurseli İdiz, Kenan Bal ve 14 yaşında bir Mehmet Günsür. (1989)
VE SPOR...
‘Koçum Benim’, efsanevi basketbol dizisi ‘Beyaz Gölge’nin çok başarılı yerli versiyonu. Koç Tarık Akan. O liselileri bugün birçok dizinin başrollerinde izliyoruz. (2002)
NOT: Genç kuşağa bu dizileri nerede bulabileceklerini ben öğretecek değilim ama kendim gibi ‘yaşlı’ okurlara TRT İzle uygulamasını ve YouTube’u önerebilirim.