Yıldızları parlatan yanlarındaki oyunculardır, her starın ardında yetenekli bir genç vardır

Efendim, ekran starlarımızı seviyoruz, bağrımıza basıyoruz, onlar için ölüp bitiyoruz. Ama hepimiz aslında ortaya çıkan o çok fiyakalı işlerin arkasında kocaman bir ekip olduğunu, başrollerin en büyük destekçisinin yan roller olduğunu da biliyoruz değil mi? Ekip ne kadar iyiyse dizi de o kadar çok izleniyor, o iyilik hali izleyiciye geçiyor. Bu hafta dizilere ekstra güç katan oyuncularımıza baktık.
TAKIMIN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN
‘Aşk 101’de iyi aile kızı, sınıfın çalışkan öğrencisi olarak parlayan İpek Filiz Yazıcı bambaşka bir kimlikle ‘Yeni Hayat’ın Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Melisa Aslı Pamuk’tan oluşan esas takımının en büyük destekçilerinden. (Kanal D)
USTASINA AYAK UYDURMAKLA KALMADI...
‘Baraj’da Burak Yörük, Feyyaz Duman gibi usta bir oyuncuya ayak uydurmakla kalmadı, resmen dizinin kadın oyuncularından da rol çaldı. İkisinin birlikte olduğu sahneler dizinin en ateşli diyeceğim, yanlış anlaşılacak, ‘yaşayan sahneleri’ diyeyim. (Fox)
‘TEK BİR ZAYIF HALKASI OLMAYAN DİZİ KADROSU’
‘Hekimoğlu’nda Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık gibi ustaların yanında, onlardan bir an bile geride kalmayan Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay ve Kaan Yıldırım’la ‘tek bir zayıf halkası olmayan dizi kadrosu’ deyince akla ilk gelen örneği oluşturmuş olabilirler. (Kanal D)
ÖVMEYE DOYAMIYORUZ
Daha önce rol aldığı her dizide rolü ne olursa olsun kendisini övmeye doyamadığımız Dilara Aksüyek ‘Arıza’da da öne çıkacaktır. (Show)
ÖDÜLLERİ VERENLERİN BİR BİLDİĞİ VAR
Geçen yılın en başarılı filmlerinden ‘Kızkardeşler’le 38’inci İstanbul Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü diğer iki kız kardeşle paylaşan Helin Kandemir’i bu listeye koymalıyız. ‘Doğduğun Ev Kaderindir’in Kibrit’ini... (TV8)
CIVIL CIVIL GENÇLERİ UNUTULMAZ
‘Sen Çal Kapımı’ Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ekranda az rastlanan uyumunun yanı sıra tabii ki Neslihan Yeldan’ın ustalığıyla, Bige Önal’ın ‘seviyorum ama gösterirsem ne olayım’ oyunuyla ama en çok da cıvıl cıvıl gençleriyle anımsanacak: Serkan’ın dostu ve yardımcısı Engin’i oynayan Anıl İlter’i, her derdin dermanı, sivri dilli Seyfi’yi canlandıran Alican Aytekin’i ve Eda’nın üç kız arkadaşı olarak izlediğimiz Melisa Döngel, Elçin Afacan ve Sitare Akbaş’ı daha birçok başarılı projede görürüz umarım. (Fox)
KALABALIKTAN SIYRILANLAR
Babil’de oyuncu kadrosu çok kalabalık ve hepsi birbirinden usta isimler. Ama ilk rolünde Gürberk Polat (Mert), ‘Aşk 101’de Osman rolüyle yıldızlaşan Selahattin Paşalı (Hakan) ve Mert Doğan (Yalçın) ustalarından hiç aşağı kalmıyor. (Star)
PARLAYANLARDAN...
İlk kez bir dizide rol alan Ulvi Kahyaoğlu’yla kısa ömürlü ‘Şahin Tepesi’yle dikkat çeken Mustafa Mert Koç (sağda) ‘Benim Adım Melek’in parlayanlarından. (TRT1)
BAŞROLLERİ ARATMIYOR
‘Menajerimi Ara’da genç asistan Dicle (Ahsen Eroğlu) ve genç oyuncu Barış (Denizcan Aktaş), menajerleri aratmıyor valla. (Star)
DİZİNİN EN KOMİĞİ
‘Gençliğim Eyvah’ta ‘tevellüte göre’ bir değil, iki set başrol var. Ama Erdem Kaynarca’nın dizinin en komiği olarak nasıl aradan sivrildiğini hepimiz görüyoruz herhalde. (atv)
Yıldızları parlatan yanlarındaki oyunculardır, her starın ardında yetenekli bir genç vardır
Efendim, ekran starlarımızı seviyoruz, bağrımıza basıyoruz, onlar için ölüp bitiyoruz. Ama hepimiz aslında ortaya çıkan o çok fiyakalı işlerin arkasında kocaman bir ekip olduğunu, başrollerin en büyük destekçisinin yan roller olduğunu da biliyoruz değil mi? Ekip ne kadar iyiyse dizi de o kadar çok izleniyor, o iyilik hali izleyiciye geçiyor. Bu hafta dizilere ekstra güç katan oyuncularımıza baktık.
TAKIMIN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN
‘Aşk 101’de iyi aile kızı, sınıfın çalışkan öğrencisi olarak parlayan İpek Filiz Yazıcı bambaşka bir kimlikle ‘Yeni Hayat’ın Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Melisa Aslı Pamuk’tan oluşan esas takımının en büyük destekçilerinden. (Kanal D)
USTASINA AYAK UYDURMAKLA KALMADI...
‘Baraj’da Burak Yörük, Feyyaz Duman gibi usta bir oyuncuya ayak uydurmakla kalmadı, resmen dizinin kadın oyuncularından da rol çaldı. İkisinin birlikte olduğu sahneler dizinin en ateşli diyeceğim, yanlış anlaşılacak, ‘yaşayan sahneleri’ diyeyim. (Fox)
‘TEK BİR ZAYIF HALKASI OLMAYAN DİZİ KADROSU’
‘Hekimoğlu’nda Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık gibi ustaların yanında, onlardan bir an bile geride kalmayan Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay ve Kaan Yıldırım’la ‘tek bir zayıf halkası olmayan dizi kadrosu’ deyince akla ilk gelen örneği oluşturmuş olabilirler. (Kanal D)
ÖVMEYE DOYAMIYORUZ
Daha önce rol aldığı her dizide rolü ne olursa olsun kendisini övmeye doyamadığımız Dilara Aksüyek ‘Arıza’da da öne çıkacaktır. (Show)
ÖDÜLLERİ VERENLERİN BİR BİLDİĞİ VAR
Geçen yılın en başarılı filmlerinden ‘Kızkardeşler’le 38’inci İstanbul Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü diğer iki kız kardeşle paylaşan Helin Kandemir’i bu listeye koymalıyız. ‘Doğduğun Ev Kaderindir’in Kibrit’ini... (TV8)
CIVIL CIVIL GENÇLERİ UNUTULMAZ
‘Sen Çal Kapımı’ Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ekranda az rastlanan uyumunun yanı sıra tabii ki Neslihan Yeldan’ın ustalığıyla, Bige Önal’ın ‘seviyorum ama gösterirsem ne olayım’ oyunuyla ama en çok da cıvıl cıvıl gençleriyle anımsanacak: Serkan’ın dostu ve yardımcısı Engin’i oynayan Anıl İlter’i, her derdin dermanı, sivri dilli Seyfi’yi canlandıran Alican Aytekin’i ve Eda’nın üç kız arkadaşı olarak izlediğimiz Melisa Döngel, Elçin Afacan ve Sitare Akbaş’ı daha birçok başarılı projede görürüz umarım. (Fox)
KALABALIKTAN SIYRILANLAR
Babil’de oyuncu kadrosu çok kalabalık ve hepsi birbirinden usta isimler. Ama ilk rolünde Gürberk Polat (Mert), ‘Aşk 101’de Osman rolüyle yıldızlaşan Selahattin Paşalı (Hakan) ve Mert Doğan (Yalçın) ustalarından hiç aşağı kalmıyor. (Star)
PARLAYANLARDAN...
İlk kez bir dizide rol alan Ulvi Kahyaoğlu’yla kısa ömürlü ‘Şahin Tepesi’yle dikkat çeken Mustafa Mert Koç (sağda) ‘Benim Adım Melek’in parlayanlarından. (TRT1)
BAŞROLLERİ ARATMIYOR
‘Menajerimi Ara’da genç asistan Dicle (Ahsen Eroğlu) ve genç oyuncu Barış (Denizcan Aktaş), menajerleri aratmıyor valla. (Star)
DİZİNİN EN KOMİĞİ
‘Gençliğim Eyvah’ta ‘tevellüte göre’ bir değil, iki set başrol var. Ama Erdem Kaynarca’nın dizinin en komiği olarak nasıl aradan sivrildiğini hepimiz görüyoruz herhalde. (atv)