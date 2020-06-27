Yenisi, eskisi, uyarlaması... Bu hafta seçenek çok

Aralarında uzun zaman sonra ekrana dönen ‘Güneşi Beklerken’ gibi ‘yıldız yaratan’ diziler de var, yeni çıkanlar da, uyarlamalar da... Haftanın öne çıkan yapımlarından herkes kendine uygun bir tane bulacak.
HAFTANIN PROGRAMI
Bilmem farkında mısınız ama ülkemizde ciddi bir karavan sıkıntısı yaşanıyor şu günlerde. Pandemi nedeniyle tatilinin kontrolünü kimseye bırakmak istemeyen birçok aile karavan peşinde ama işleri zor, çünkü ara ki bulasın... Karavanı olsun olmasın, ‘Karavan Peşinde’yi pek çok kişi ilgiyle izleyecek. Karavan restorasyonunda uzman çift, Justin ve Anna Scribner, ABD’yi uçtan uca gezerek sıradan römorkları yeniden tasarlıyor, lüks evlere dönüştürüyor.
(DMAX hafta içi her gün, 18.55)
HAFTANIN FİLMLERİ
◊ İran’dan iki film: İlki, İran sinemasında komedi filmleri dışında en yüksek hasılatı elde etmiş bol aksiyonlu bir polisiye ‘6.5 Metre’. Kararlı bir narkotik polisi ve ele geçirdiği uyuşturucu baronu üzerinden hem ülkenin büyük yarası uyuşturucuya hem de hukuk ve yargı düzenine ayna tutuluyor.
◊ İkinci film ‘Hapishane Müdürü’nde de ‘6.5 Metre’de uyuşturucu tacirini oynayan Navid Muhammadzade var. İçindekiler nakledildikten sonra, inşa edilecek havaalanı için dinamitlenerek yıkılacak eski hapishane binasında saklanan kaçak mahkûmun peşindeki müdürü hem amirleri hem inşaat şirketi sıkıştırıyor. (Tivibu GO)
HAFTANIN YENİ DİZİLERİ
◊ 1931’de Los Angeles’ta geçen dizide en zorlu davaların bile başarıyla üstesinden gelen ve diziye de adını veren ceza avukatı ‘Perry Mason’ın ele aldığı davalar, yaşadığı maceralar anlatılıyor. Emmy ödüllü yıldız Matthew Rhys başrolde. (beIN Connect)
◊ Başrolünde ‘How I Met Your Mother’ın yıldızı Cobie Smulders’ın oynadığı ve aynı isimli çizgi romandan uyarlanan ‘Stumptown’, eski ordu çalışanı Dex Parios’un maceralarını konu alıyor.
Uyumsuz, dikiş tutturamayan, evde barkta gözü olmayan ama gözünden de hiçbir şey kaçmayan, cevval, peşine düştüğünü yakalayan ‘loser’ dedektiflerden biri daha... Ancak bu kadın, güzel bir kadın. (Foxcrime, pazar, 20.30)
HAFTANIN YILDIZI
Net, Kerem Bürsin. Çünkü: Bir, kendisini herkesin sevgilisi haline getiren ‘Güneşi Beklerken’ yeniden yayına başladı. (Kanal D, hafta içi her gün, 10.45) İki, Nilperi Şahinkaya’yla başrolü paylaştığı ‘Aynen Aynen’ dördüncü sezonuyla geri geldi. (BluTv) Ve üç, yeni yaz dizisi, Hande Erçel’li ‘Sen Çal Kapımı’ başlıyor. (Fox, çarşamba)
HAFTANIN UYARLAMASI
‘Mr. Bean’ Rowan Atkinson, bu kez bütün ciddiyetiyle Komiser Maigret olarak karşımızda. Georges Simenon’un kitaplarından uyarlanan bu iki filmlik kısa dizi ‘Maigret’nin ilkinde 1955’te kavurucu bir yaz yaşayan Paris’teyiz. Şehir hem sıcaktan hem de korkudan bunalmış durumda çünkü dört kadın öldürülmüş ve fail ortada yok. Basın da emniyet teşkilatı da Komiser Maigret’ye baskı yapıyor. Son bölümde Maigret, Çekoslovakya mafyasıyla bağlantısı bulunan bir kumarbazın ölümünü aydınlatacak.
(BBC First, cumartesi, 15.30)
HAFTANIN TEKRARLARI
◊ Polis memuru olma hayalini sürdürmek için şehre taşınan John Nolan’ın maceralarını konu alan dizi ‘The Rookie’nin son sezonunun son beş bölümü pazar maratonunda. (Foxcrime, pazar, 14.30)
◊ Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy’lu ‘Adını Feriha Koydum’ yeniden gösterimde. (teve2, hafta içi her gün, 14.00).Hazal Kaya
◊ ‘Bir Demet Tiyatro’nun 20 yıl önceki bölümleriyle yeniden ekrana gelmeye başladığını da unutmayalım lütfen. (Star, cumartesi ve pazar, 22.15)
Yenisi, eskisi, uyarlaması... Bu hafta seçenek çok
Aralarında uzun zaman sonra ekrana dönen ‘Güneşi Beklerken’ gibi ‘yıldız yaratan’ diziler de var, yeni çıkanlar da, uyarlamalar da... Haftanın öne çıkan yapımlarından herkes kendine uygun bir tane bulacak.
HAFTANIN PROGRAMI
Bilmem farkında mısınız ama ülkemizde ciddi bir karavan sıkıntısı yaşanıyor şu günlerde. Pandemi nedeniyle tatilinin kontrolünü kimseye bırakmak istemeyen birçok aile karavan peşinde ama işleri zor, çünkü ara ki bulasın... Karavanı olsun olmasın, ‘Karavan Peşinde’yi pek çok kişi ilgiyle izleyecek. Karavan restorasyonunda uzman çift, Justin ve Anna Scribner, ABD’yi uçtan uca gezerek sıradan römorkları yeniden tasarlıyor, lüks evlere dönüştürüyor.
(DMAX hafta içi her gün, 18.55)
HAFTANIN FİLMLERİ
◊ İran’dan iki film: İlki, İran sinemasında komedi filmleri dışında en yüksek hasılatı elde etmiş bol aksiyonlu bir polisiye ‘6.5 Metre’. Kararlı bir narkotik polisi ve ele geçirdiği uyuşturucu baronu üzerinden hem ülkenin büyük yarası uyuşturucuya hem de hukuk ve yargı düzenine ayna tutuluyor.
◊ İkinci film ‘Hapishane Müdürü’nde de ‘6.5 Metre’de uyuşturucu tacirini oynayan Navid Muhammadzade var. İçindekiler nakledildikten sonra, inşa edilecek havaalanı için dinamitlenerek yıkılacak eski hapishane binasında saklanan kaçak mahkûmun peşindeki müdürü hem amirleri hem inşaat şirketi sıkıştırıyor. (Tivibu GO)
HAFTANIN YENİ DİZİLERİ
◊ 1931’de Los Angeles’ta geçen dizide en zorlu davaların bile başarıyla üstesinden gelen ve diziye de adını veren ceza avukatı ‘Perry Mason’ın ele aldığı davalar, yaşadığı maceralar anlatılıyor. Emmy ödüllü yıldız Matthew Rhys başrolde. (beIN Connect)
◊ Başrolünde ‘How I Met Your Mother’ın yıldızı Cobie Smulders’ın oynadığı ve aynı isimli çizgi romandan uyarlanan ‘Stumptown’, eski ordu çalışanı Dex Parios’un maceralarını konu alıyor.
Uyumsuz, dikiş tutturamayan, evde barkta gözü olmayan ama gözünden de hiçbir şey kaçmayan, cevval, peşine düştüğünü yakalayan ‘loser’ dedektiflerden biri daha... Ancak bu kadın, güzel bir kadın. (Foxcrime, pazar, 20.30)
HAFTANIN YILDIZI
Net, Kerem Bürsin. Çünkü: Bir, kendisini herkesin sevgilisi haline getiren ‘Güneşi Beklerken’ yeniden yayına başladı. (Kanal D, hafta içi her gün, 10.45) İki, Nilperi Şahinkaya’yla başrolü paylaştığı ‘Aynen Aynen’ dördüncü sezonuyla geri geldi. (BluTv) Ve üç, yeni yaz dizisi, Hande Erçel’li ‘Sen Çal Kapımı’ başlıyor. (Fox, çarşamba)
HAFTANIN UYARLAMASI
‘Mr. Bean’ Rowan Atkinson, bu kez bütün ciddiyetiyle Komiser Maigret olarak karşımızda. Georges Simenon’un kitaplarından uyarlanan bu iki filmlik kısa dizi ‘Maigret’nin ilkinde 1955’te kavurucu bir yaz yaşayan Paris’teyiz. Şehir hem sıcaktan hem de korkudan bunalmış durumda çünkü dört kadın öldürülmüş ve fail ortada yok. Basın da emniyet teşkilatı da Komiser Maigret’ye baskı yapıyor. Son bölümde Maigret, Çekoslovakya mafyasıyla bağlantısı bulunan bir kumarbazın ölümünü aydınlatacak.
(BBC First, cumartesi, 15.30)
HAFTANIN TEKRARLARI
◊ Polis memuru olma hayalini sürdürmek için şehre taşınan John Nolan’ın maceralarını konu alan dizi ‘The Rookie’nin son sezonunun son beş bölümü pazar maratonunda. (Foxcrime, pazar, 14.30)
◊ Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy’lu ‘Adını Feriha Koydum’ yeniden gösterimde. (teve2, hafta içi her gün, 14.00).Hazal Kaya
◊ ‘Bir Demet Tiyatro’nun 20 yıl önceki bölümleriyle yeniden ekrana gelmeye başladığını da unutmayalım lütfen. (Star, cumartesi ve pazar, 22.15)