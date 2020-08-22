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Elçin Yahşi

Elçin Yahşi

Yeni sezonun yeni isimleri

22 Ağustos 2020

Beklenmedik bir biçimde ayrılmak zorunda kaldığımız, kavuşacağımız için heyecanlandığımız dizilere bu sezon yeni oyuncular katılıyor. Belçim Bilgin, Ateş Hekimoğlu’nun eski eşi olarak bir anda girecek hastaneye! Cüneyt Arkın ise ‘Kuruluş Osman’la sahalara dönüyor.

BELÇİM BİLGİNYeni sezonun yeni isimleri
Ateş Hekimoğlu’nun eski karısı rolüyle, bir süreliğine konuk oyuncu olarak Belçim Bilgin katılıyor ‘Hekimoğlu’na. Selin Kurt, boşandıktan beş yıl sonra yeni kocasının hastalığı nedeniyle hastaneye girecek. (Kanal D)

HAKTAN ZAVLAKYeni sezonun yeni isimleri
Halit ve Ender’in oğulları Erim’i yeni biri, Haktan Zavlak canlandıracak. ‘Yasak Elma’da zaman atlaması mı var? Göreceğiz. (Fox)

İREM SAK - MUSTAFA AVKIRANYeni sezonun yeni isimleri
'Çukur’un kadrosuna Cengiz Erdenet karakteriyle Mustafa Avkıran ve Arık Böke Erdenet’in kuzeni olarak da İrem Sak katılmış. (Show)

OLGUN ŞİMŞEKYeni sezonun yeni isimleri
Gençlerin pek sevdiği İlhan Şen ve Cemre Baysel’i yeni dizilere uğurlayan ‘Ramo’ya Olgun Şimşek’in dahil olacağı iddia ediliyor. (Show)

SEDA BAKAN - HAKAN KURTAŞYeni sezonun yeni isimleri
Seda Bakan, Adil Hoca’nın Ali Vefa’yı birazcık kıskanan kızı, Hakan Kurtaş ise yeni bir doktor olarak katılıyor ‘Mucize Doktor’a. (Fox)

DOĞAN BAYRAKTARYeni sezonun yeni isimleri
Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in yıldızlarını aşırı parlatan ‘Hercai’ye ‘Savaşçı’dan Doğan Bayraktar transfer oldu. (atv)

GÖKÇE EYÜBOĞLU - İSMAİL HACIOĞLUYeni sezonun yeni isimleri
‘Kadın’ın Ceyda’sı Gökçe Eyüboğlu ve en son ‘Çocuk’ta izlediğimiz İsmail Hacıoğlu giriyor ‘Zümrüdüanka’ya. (Fox)

FURKAN PALALI
Nazan Kesal’ı doğru dürüst izleyemeden veda etmiştik ‘Bir Zamanlar Çukurova’ya. Bu sezon Furkan Palalı katılmış diziye. (atv)

ONUR SAYLAK - ALİCAN YÜCESOY
Gazeteci Birsen Altuntaş, ‘Babil’ için Onur Saylak ve Alican Yücesoy isimlerinin geçtiğini yazmıştı. (Star)

CÜNEYT ARKIN
“Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın.” Sinemamızın kahramanının sahalara dönüşünü ‘Kuruluş Osman’ dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ böyle duyurdu sosyal medyada. (TRT1)

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