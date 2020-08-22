Beklenmedik bir biçimde ayrılmak zorunda kaldığımız, kavuşacağımız için heyecanlandığımız dizilere bu sezon yeni oyuncular katılıyor. Belçim Bilgin, Ateş Hekimoğlu’nun eski eşi olarak bir anda girecek hastaneye! Cüneyt Arkın ise ‘Kuruluş Osman’la sahalara dönüyor.
BELÇİM BİLGİN
Ateş Hekimoğlu’nun eski karısı rolüyle, bir süreliğine konuk oyuncu olarak Belçim Bilgin katılıyor ‘Hekimoğlu’na. Selin Kurt, boşandıktan beş yıl sonra yeni kocasının hastalığı nedeniyle hastaneye girecek. (Kanal D)
HAKTAN ZAVLAK
Halit ve Ender’in oğulları Erim’i yeni biri, Haktan Zavlak canlandıracak. ‘Yasak Elma’da zaman atlaması mı var? Göreceğiz. (Fox)
İREM SAK - MUSTAFA AVKIRAN
'Çukur’un kadrosuna Cengiz Erdenet karakteriyle Mustafa Avkıran ve Arık Böke Erdenet’in kuzeni olarak da İrem Sak katılmış. (Show)
OLGUN ŞİMŞEK
Gençlerin pek sevdiği İlhan Şen ve Cemre Baysel’i yeni dizilere uğurlayan ‘Ramo’ya Olgun Şimşek’in dahil olacağı iddia ediliyor. (Show)
SEDA BAKAN - HAKAN KURTAŞ
Seda Bakan, Adil Hoca’nın Ali Vefa’yı birazcık kıskanan kızı, Hakan Kurtaş ise yeni bir doktor olarak katılıyor ‘Mucize Doktor’a. (Fox)
DOĞAN BAYRAKTAR
Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in yıldızlarını aşırı parlatan ‘Hercai’ye ‘Savaşçı’dan Doğan Bayraktar transfer oldu. (atv)
GÖKÇE EYÜBOĞLU - İSMAİL HACIOĞLU
‘Kadın’ın Ceyda’sı Gökçe Eyüboğlu ve en son ‘Çocuk’ta izlediğimiz İsmail Hacıoğlu giriyor ‘Zümrüdüanka’ya. (Fox)
FURKAN PALALI
Nazan Kesal’ı doğru dürüst izleyemeden veda etmiştik ‘Bir Zamanlar Çukurova’ya. Bu sezon Furkan Palalı katılmış diziye. (atv)
ONUR SAYLAK - ALİCAN YÜCESOY
Gazeteci Birsen Altuntaş, ‘Babil’ için Onur Saylak ve Alican Yücesoy isimlerinin geçtiğini yazmıştı. (Star)
CÜNEYT ARKIN
“Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın.” Sinemamızın kahramanının sahalara dönüşünü ‘Kuruluş Osman’ dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ böyle duyurdu sosyal medyada. (TRT1)
Yeni sezonun yeni isimleri
Beklenmedik bir biçimde ayrılmak zorunda kaldığımız, kavuşacağımız için heyecanlandığımız dizilere bu sezon yeni oyuncular katılıyor. Belçim Bilgin, Ateş Hekimoğlu’nun eski eşi olarak bir anda girecek hastaneye! Cüneyt Arkın ise ‘Kuruluş Osman’la sahalara dönüyor.
BELÇİM BİLGİN
Ateş Hekimoğlu’nun eski karısı rolüyle, bir süreliğine konuk oyuncu olarak Belçim Bilgin katılıyor ‘Hekimoğlu’na. Selin Kurt, boşandıktan beş yıl sonra yeni kocasının hastalığı nedeniyle hastaneye girecek. (Kanal D)
HAKTAN ZAVLAK
Halit ve Ender’in oğulları Erim’i yeni biri, Haktan Zavlak canlandıracak. ‘Yasak Elma’da zaman atlaması mı var? Göreceğiz. (Fox)
İREM SAK - MUSTAFA AVKIRAN
'Çukur’un kadrosuna Cengiz Erdenet karakteriyle Mustafa Avkıran ve Arık Böke Erdenet’in kuzeni olarak da İrem Sak katılmış. (Show)
OLGUN ŞİMŞEK
Gençlerin pek sevdiği İlhan Şen ve Cemre Baysel’i yeni dizilere uğurlayan ‘Ramo’ya Olgun Şimşek’in dahil olacağı iddia ediliyor. (Show)
SEDA BAKAN - HAKAN KURTAŞ
Seda Bakan, Adil Hoca’nın Ali Vefa’yı birazcık kıskanan kızı, Hakan Kurtaş ise yeni bir doktor olarak katılıyor ‘Mucize Doktor’a. (Fox)
DOĞAN BAYRAKTAR
Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in yıldızlarını aşırı parlatan ‘Hercai’ye ‘Savaşçı’dan Doğan Bayraktar transfer oldu. (atv)
GÖKÇE EYÜBOĞLU - İSMAİL HACIOĞLU
‘Kadın’ın Ceyda’sı Gökçe Eyüboğlu ve en son ‘Çocuk’ta izlediğimiz İsmail Hacıoğlu giriyor ‘Zümrüdüanka’ya. (Fox)
FURKAN PALALI
Nazan Kesal’ı doğru dürüst izleyemeden veda etmiştik ‘Bir Zamanlar Çukurova’ya. Bu sezon Furkan Palalı katılmış diziye. (atv)
ONUR SAYLAK - ALİCAN YÜCESOY
Gazeteci Birsen Altuntaş, ‘Babil’ için Onur Saylak ve Alican Yücesoy isimlerinin geçtiğini yazmıştı. (Star)
CÜNEYT ARKIN
“Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın.” Sinemamızın kahramanının sahalara dönüşünü ‘Kuruluş Osman’ dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ böyle duyurdu sosyal medyada. (TRT1)