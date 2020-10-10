Yeni hafta için çeşit çeşit öneri

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Sadakatsiz’, çok beğenilen ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, iki program ve bir klasik film. İşte bu haftanın televizyon güzelleri...

‘ALDATILAN KADININ ÖFKESİ CEHENNEM ATEŞİNDEN BETERDİR’'Doctor Foster’ 2015’te BBC’de yayına hazırlanırken kimse ne kadar çok izleneceğini tahmin etmemişti. Evli, mutlu ve çocuklu bir doktor hanımın aldatıldığından şüphelenmesiyle başlayan dizi, önce böyle bir darbeyi ayrıcalıklı hayatının neresine koyacağını bilemeyen kadının ruhsal gelgitlerine, sonra da hızla tek kişilik bir intikam tugayına dönüşüne tanık olunan beş bölümde bitiverdi. Tadı o kadar damakta kaldı ki hemen bir ikinci sezon hazırlandı.

Senaryosu iki taptaze isme emanet edildi

Hatta şu sıralar, komşu kadın üzerinden ilerleyen bir spin-off dizisi, ‘Life’ yayına girdi BBC’de. Bu çarşamba ekranda yerini alacak olan ‘Sadakatsiz’in senaryosu, popüler kültür alanının önemli isimlerinden biri olan, şiirleri, metinleri oyunları çok izlenen, beğenilen Kemal Hamamcıoğlu’yla yine çok okunan bir Wattpad yazarı Dilara Pamuk’a emanet edilmiş.

Bu alanda taptaze iki yeni isim görmek çok güzel, süre olarak tamamı bizim iki bölümümüze denk gelen bir diziyi nasıl dönüştürecekleri de merak konusu.

‘Sadakatsiz’in başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk var.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un canlandırdığı çiftin evliliğine serbest dalış yapan karakteri Melis Sezen oynuyor. ‘Sadakatsiz’in, yani ‘Doctor Foster’ın yaklaşık 90 dakikalık 16 bölümden oluşan bir de Kore uyarlaması var: ‘The World of the Married’.

Dizinin sloganı da 17’nci yüzyıldan bu yana geçerliliğini koruyan bir ‘özlü söz’: “Aldatılan kadının öfkesi cehennem ateşinden beterdir.” (Kanal D, çarşamba, 20.00)

İZLEYİCİSİNİ KAYBETMEDEN STANDARDINI KORUYOR