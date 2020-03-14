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Elçin Yahşi

Elçin Yahşi

Seç, beğen, al

14 Mart 2020

Gündemi yakalamak isteyene koronavirüs belgeseli, olan bitenden biraz uzaklaşmak isteyene tarih dizileri...

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HAFTANIN PROGRAMI
ZeroZeroZero (BluTv)

Napoli’deki mafyaya ta göbeğinden bakan ‘Gomorra’yı yazdıktan sonra bir düzine korumayla, kurşun geçirmez camlar altında ve Manhattan’da yaşamak zorunda kalan Roberto Saviano’nun bir başka kitabından uyarlama ‘ZeroZeroZero’. Bu kez kartellerin arasındaki güç savaşlarını ve uyuşturucu dünyasındaki büyük hesaplaşmaları Meksika, İtalya, Fas, ABD, Senegal sahnelerinde izliyoruz. ‘Gomorra’ dizisini de hazırlayan ekibin imzasını taşıyan sekiz bölümlük uyarlamada Andrea Riseborough, Gabriel Byrne, Dane DeHaan başrollerde. (BluTv, her salı yeni bölüm gelecek.)

‘Homeland’ sekizinci ve son sezonunun ilk beş bölümünü birden kaçıranlar için yeniden geliyor. Clarie Danes’in canlandırdığı Carrie karakteri, yeni sezonda mahkûm olarak maruz kaldığı işkencelerin etkisinden kurtulmak için çabalamaya devam ediyor. Carrie’nin eski dostu olan Saul Berenson’sa Afganistan’daki Taliban’la barış görüşmeleri yapıyor. Bu sezon için ilk sezonun kalibresine çok yakın deniyor, haberiniz olsun. (Foxcrime, pazar, 14.30’dan itibaren)

 

 

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