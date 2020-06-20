Sağlık haberleriyle reyting yarışına giren yaz dizileri

Pandemi konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor olmamız, aylardır kurumuş kalmış olan ‘prime time’ ekranında sırayla yerini alan yeni dizilere hevesle başlamamıza engel değil. Konuları bildik olabilir, müzikleri tanıdık olabilir, süreleri uzun olabilir... Fark etmiyor şu an; özledik ekran karşısında dizimizi beklemeyi...
ÇATI KATI AŞK
Hem romantik komedi hem aile dizisi. Hem sevilen genç isimler hem de Renan Bilek, Tülay Günal, Erhan Yazıcıoğlu, Ebru Aykaç, Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin, Bülent Seyran ve Bedia Ener gibi ustalar... Daha ne olsun?
KONU: Geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı (ve yalancı) misafirin, mesleğini yapmayan şımarık doktor Ateş (Furkan Andıç) ile gastronomi tutkunu Yasemin’in (Nilay Deniz) dahil olmasıyla başlıyor dizi. Aile üyelerinden Ayşen (Ezgi Şenler) ve Demir (Yiğit Kirazcı) ile karakterleri birbirine taban tabana zıt, farklı sosyal sınıflardan ve kültürlerden gelen bu ikili aynı çatının altında hem aşkla hem aile kavramıyla ilgili çok şey yaşayacak, aileye de yaşatacak.
(Kanal D, 9 Temmuz Perşembe, 20.00)
GÜN ON4
İlk mistik polisiyemizden (Alef) sonra ilk pandemik polisiyemiz de 19 Haziran’da geldi. Başrolde, evlerde çekileceğini öğrendikten sonra senaryoyu okumadan işi kabul ettiğini söyleyen, Nuri Bilge Ceylan oyuncusu Muhammet Uzuner var. Tanımadığınız birilerinin görüntülü konuşmasına tanık oluyormuş gibi izlediğiniz diziye oyuncular Datça, İsviçre ve İstanbul’dan katılıyor; müziklerse Londra’dan geliyor. En güzel yanı süresi: 10 bölümün her biri 13 - 15 dakika civarı.
KONU: Koronavirüs teşhisi konan ve hastalığı evinde tedavi görerek atlatmaya çalışan Komiser Gazanfer’in ekibindeki yardımcısı Sevin, yurtdışı dönüşü 14 günlük karantina süreci için kapandığı otelde intihar süsü verilen bir cinayete tanık olduğunu düşünüyor. Komiser ve ekibi karantinada olayı çözmeye uğraşıyor.
(puhu tv, her cuma yeni bölüm)
BAY YANLIŞ
Özge Gürel ve Can Yaman, birkaç yıl önceki ‘Dolunay’dan sonra yine bir dizide başrolde beraber. İkisi de izleyicisi olan isimler. Eski görüntülere baktım da, Can Yaman’ın kasları ceket, gömlek kollarını o zaman da zorluyormuş sahiden ancak şimdi geldiği noktada dizinin adı ‘Kol Yanlış’ olsa yeri. Daha fazla kas yapmasa bari, kafası küçücük kalacak.
KONU: Özgür, zengin ancak salaş bir hayat süren, aşırı kaslı ve aşka inanmayan bir restoran-bar sahibidir. Ezgi ise artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp evlenmeye karar vermiş bir genç kız. Özgür, Ezgi’ye evlenebilmesi için akıl hocalığı yapacak.
(Fox, 26 Haziran Cuma)
GENÇLİĞİM EYVAH
Sezonu 15 Haziran’da açtı. Henüz tek bölüm izledik ve o ilk bölüm, ‘İkinci Bahar’ı, ‘Yabancı Damat’ı hatta ‘MasterChef’i sık sık düşürdü aklımıza. Oyuncu kadrosu gençler ve ustalar olarak iki takıma ayrılıyor, iki takım da gayet güzel. Gençlerde Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Ecem Atalay gibi isimler, ustalar arasında da Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca var. Başrollerde Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen’in yer almasıyla tipik yaz romantik komedileri arasından sıyrılsa da
2 saat 22 dakikalık süresi düşündürücü.
KONU: Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıyken Zola ve Çavi adındaki iki İtalyanın mahalleye gelerek Çavi’nin babasını aramaya başlamasıyla zincirleme olarak iki rakip meseleyi savuşturmak için işbirliği yapar. Bu süreçte Zola âşık olur, bu aşk başka bir gizli aşkı etkiler ve bunların hepsi küçücük bir mahallede gerçekleşir.
(atv, pazartesi, 20.00)
SEN ÇAL KAPIMI
Konuyu ezbere biliyor olsak da hem Kerem Bürsin’in hem de Hande Erçel’in pozitif enerjisi ve güzelliği yanında Barbie ve Ken halt etmiş! Hani göz, gönül açacak türden bir diziye benziyor. Neslihan Yeldan, Bige Önal gibi usta isimler ve birçok sevilen genç oyuncu da var kadroda.
KONU: Yurtdışı bursunu keserek hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda’nın ‘lise mezunu kalmasına’ neden olan Serkan, genç kıza bir iş teklifinde bulunur: Ele güne karşı iki ay nişanlı gibi davranacaklar, Serkan bursu tekrar verecek ve Eda da lise mezunu kalmayacak. Lise mezunu olarak kalınır mı hiç? Tabii ki Eda bu nefretlik adamın teklifini kabul eder. Eğitimi için.
(Fox, 1 Temmuz Çarşamba, 20.00)
Sağlık haberleriyle reyting yarışına giren yaz dizileri
Pandemi konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor olmamız, aylardır kurumuş kalmış olan ‘prime time’ ekranında sırayla yerini alan yeni dizilere hevesle başlamamıza engel değil. Konuları bildik olabilir, müzikleri tanıdık olabilir, süreleri uzun olabilir... Fark etmiyor şu an; özledik ekran karşısında dizimizi beklemeyi...
ÇATI KATI AŞK
Hem romantik komedi hem aile dizisi. Hem sevilen genç isimler hem de Renan Bilek, Tülay Günal, Erhan Yazıcıoğlu, Ebru Aykaç, Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin, Bülent Seyran ve Bedia Ener gibi ustalar... Daha ne olsun?
KONU: Geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı (ve yalancı) misafirin, mesleğini yapmayan şımarık doktor Ateş (Furkan Andıç) ile gastronomi tutkunu Yasemin’in (Nilay Deniz) dahil olmasıyla başlıyor dizi. Aile üyelerinden Ayşen (Ezgi Şenler) ve Demir (Yiğit Kirazcı) ile karakterleri birbirine taban tabana zıt, farklı sosyal sınıflardan ve kültürlerden gelen bu ikili aynı çatının altında hem aşkla hem aile kavramıyla ilgili çok şey yaşayacak, aileye de yaşatacak.
(Kanal D, 9 Temmuz Perşembe, 20.00)
GÜN ON4
İlk mistik polisiyemizden (Alef) sonra ilk pandemik polisiyemiz de 19 Haziran’da geldi. Başrolde, evlerde çekileceğini öğrendikten sonra senaryoyu okumadan işi kabul ettiğini söyleyen, Nuri Bilge Ceylan oyuncusu Muhammet Uzuner var. Tanımadığınız birilerinin görüntülü konuşmasına tanık oluyormuş gibi izlediğiniz diziye oyuncular Datça, İsviçre ve İstanbul’dan katılıyor; müziklerse Londra’dan geliyor. En güzel yanı süresi: 10 bölümün her biri 13 - 15 dakika civarı.
KONU: Koronavirüs teşhisi konan ve hastalığı evinde tedavi görerek atlatmaya çalışan Komiser Gazanfer’in ekibindeki yardımcısı Sevin, yurtdışı dönüşü 14 günlük karantina süreci için kapandığı otelde intihar süsü verilen bir cinayete tanık olduğunu düşünüyor. Komiser ve ekibi karantinada olayı çözmeye uğraşıyor.
(puhu tv, her cuma yeni bölüm)
BAY YANLIŞ
Özge Gürel ve Can Yaman, birkaç yıl önceki ‘Dolunay’dan sonra yine bir dizide başrolde beraber. İkisi de izleyicisi olan isimler. Eski görüntülere baktım da, Can Yaman’ın kasları ceket, gömlek kollarını o zaman da zorluyormuş sahiden ancak şimdi geldiği noktada dizinin adı ‘Kol Yanlış’ olsa yeri. Daha fazla kas yapmasa bari, kafası küçücük kalacak.
KONU: Özgür, zengin ancak salaş bir hayat süren, aşırı kaslı ve aşka inanmayan bir restoran-bar sahibidir. Ezgi ise artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp evlenmeye karar vermiş bir genç kız. Özgür, Ezgi’ye evlenebilmesi için akıl hocalığı yapacak.
(Fox, 26 Haziran Cuma)
GENÇLİĞİM EYVAH
Sezonu 15 Haziran’da açtı. Henüz tek bölüm izledik ve o ilk bölüm, ‘İkinci Bahar’ı, ‘Yabancı Damat’ı hatta ‘MasterChef’i sık sık düşürdü aklımıza. Oyuncu kadrosu gençler ve ustalar olarak iki takıma ayrılıyor, iki takım da gayet güzel. Gençlerde Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Ecem Atalay gibi isimler, ustalar arasında da Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca var. Başrollerde Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen’in yer almasıyla tipik yaz romantik komedileri arasından sıyrılsa da
2 saat 22 dakikalık süresi düşündürücü.
KONU: Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıyken Zola ve Çavi adındaki iki İtalyanın mahalleye gelerek Çavi’nin babasını aramaya başlamasıyla zincirleme olarak iki rakip meseleyi savuşturmak için işbirliği yapar. Bu süreçte Zola âşık olur, bu aşk başka bir gizli aşkı etkiler ve bunların hepsi küçücük bir mahallede gerçekleşir.
(atv, pazartesi, 20.00)
SEN ÇAL KAPIMI
Konuyu ezbere biliyor olsak da hem Kerem Bürsin’in hem de Hande Erçel’in pozitif enerjisi ve güzelliği yanında Barbie ve Ken halt etmiş! Hani göz, gönül açacak türden bir diziye benziyor. Neslihan Yeldan, Bige Önal gibi usta isimler ve birçok sevilen genç oyuncu da var kadroda.
KONU: Yurtdışı bursunu keserek hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda’nın ‘lise mezunu kalmasına’ neden olan Serkan, genç kıza bir iş teklifinde bulunur: Ele güne karşı iki ay nişanlı gibi davranacaklar, Serkan bursu tekrar verecek ve Eda da lise mezunu kalmayacak. Lise mezunu olarak kalınır mı hiç? Tabii ki Eda bu nefretlik adamın teklifini kabul eder. Eğitimi için.
(Fox, 1 Temmuz Çarşamba, 20.00)