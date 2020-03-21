Ruh yelpazeleri

Demek evlerdeyiz. Güzel. Herhalde ne kadar virüs, salgın, felaket temalı film, dizi varsa tüketmişizdir artık. Dizi setleri çekimlere ara verdi, akşamlar da boş. O halde insana kendini iyi hissettiren işlerle ilgili kısa kısa hatırlatmalarımız var...
◊ Adı gibi şahane ‘Marvelous Mrs. Meisel’ ile başlayalım. Yayımlandığından bu yana ödül rafını doldurup taşıran bu güzel dizi, 1950’li yıllarda komedyen olmayı aklına koyan bir kadının hikâyesi. (Amazon prime, üç sezon)
◊ ‘Victoria’, kral olan amcasının ölümüyle 18 yaşında tahtta buluyor kendini. Durumuna alışmaya çalışırken 63 yıl boyunca o tahtta kalacağını bilmiyor henüz. Gencecik bir kızın politik oyunlarla fokurdayan bir kazanda, aşkı ve tutkuyu hiç ihmal etmeden nasıl iyi bir kraliçe olduğunu izliyoruz. (BluTv, üç sezon)
◊ ‘The Good Place’i de unutmayalım. Açılış sahnesi, esas kızın ölümünün hemen sonrası. Aslında ‘kötü yer’e gitmesi gerekirken yanlışlıkla ‘iyi yer’e gelmiş ve dört sezon boyunca arkadaşlarının da yardımıyla o iyi yeri hak etmeye çalışacak. İnsanın içini ısıtan işlerden, hem de sürprizli... (İlk üç sezon Netflix’te, dördüncü son sezon beIN Connect’te)
◊ İnsana kendini iyi hissettirme alanında kadınların üstünlükleri tartışılmaz ama erkeklerin başrolde olduğu yapımlar da yok diyemeyiz. Mesela ‘The Kominsky Method’ tam böyle bir iş. Los Angeles gibi gençliğin ve güzelliğin kutsandığı bir yerde yaşlı bir oyuncu koçu ve daha yaşlı menajeri didişe didişe hayata devam ederken hem birbirlerini hem bizi güldürüyor. Michael Douglas’la Alan Arkin’in ustalığını izlemek de ayrıca mutluluk veriyor. (Netflix, iki sezon)
◊ Tabii ki izlemeyen yok ama en baştan yeni bir tur dönmenin yararı saymakla bitmez: ‘Friends’. En faydalı antidepresan. (beIN Connect, 10 sezon)
◊ Fransız dizisi ‘Call My Agent’ta bir oyuncu menajerliği ofisinde yaşananlar var. Yani filmler, diziler, iptaller, kısıtlı süreler, bol dedikodu, kıskançlık ve her türlü magazinel hadise. Juliette Binoche’un bile kendi parodisini canlandırdığı bu sevimli dizi için The New York Times, “‘Curb Your Enthusiasm’, ‘Entourage’ ve ‘The Office’ karışımı” demiş. (Netflix, üç sezon)
Beş program
Dizi: Dizi: ‘Zalim İstanbul’da olaylar çığırından çıktıkça Cemre ve Cenk ile Cemre ve Nedim fanları hop oturup, hop kalkıyor. Valla kızdırmak istemem ama ben de #CemCen’ciyim. (Kanal D, pazartesi, 20.00)
Film: ‘The Age of Adeline’da geçirdiği kazanın ardından sonsuza dek 29 yaşında kalacak olan Adeline’i Blake Lively canlandırıyor. (MovieSmart Platin, pazar, 20.15)
Dekorasyon: ‘Ya Sev Ya Sat’ta, bir emlakçı ve bir tasarımcı ne yapacağına bir türlü karar veremeyen ev sahiplerini ikna etmek üzere yarışıyor. (TLC, hafta içi her gün, 19.00)
Film: Yönetmen ve senarist Burak Çevik’e festivallerde ödül kazandıran ‘Aidiyet’, 15 yıl önce İstanbul’da yaşanmış bir cinayeti anlatıyor ve özel gösterimlerden sonra ilk kez yayımlanıyor. (BluTv)
Müzik: Canlı yayımlanan ‘Ustadan İstekler’ programı, Mustafa Keser’i dinleyerek evinde eğlenmek isteyenler için ideal. (TRT Müzik, cumartesi 20.00)
Cem Yılmaz’ın birer saatlik iki filmi ‘Arada’ ve ‘Kaçamak’ı bir antoloji dizisinin ilk iki bölümü gibi düşünün, ama birer sinema filmi prodüksiyonuyla hazırlanmış iki bölüm... Ve eğer sinemada kaçırdıysanız, bu kez sakın kaçırmayın ama gülmekten yerlere yatmayı da beklemeyin. Adı üstünde ‘kara’ filmler bunlar; hele ‘Arada’. Oyunculuğun tadını çıkarmaya bakın, ‘Kaçamak’ta güleceksiniz de.
Ruh yelpazeleri
Demek evlerdeyiz. Güzel. Herhalde ne kadar virüs, salgın, felaket temalı film, dizi varsa tüketmişizdir artık. Dizi setleri çekimlere ara verdi, akşamlar da boş. O halde insana kendini iyi hissettiren işlerle ilgili kısa kısa hatırlatmalarımız var...
◊ Adı gibi şahane ‘Marvelous Mrs. Meisel’ ile başlayalım. Yayımlandığından bu yana ödül rafını doldurup taşıran bu güzel dizi, 1950’li yıllarda komedyen olmayı aklına koyan bir kadının hikâyesi. (Amazon prime, üç sezon)
◊ ‘Victoria’, kral olan amcasının ölümüyle 18 yaşında tahtta buluyor kendini. Durumuna alışmaya çalışırken 63 yıl boyunca o tahtta kalacağını bilmiyor henüz. Gencecik bir kızın politik oyunlarla fokurdayan bir kazanda, aşkı ve tutkuyu hiç ihmal etmeden nasıl iyi bir kraliçe olduğunu izliyoruz. (BluTv, üç sezon)
◊ ‘The Good Place’i de unutmayalım. Açılış sahnesi, esas kızın ölümünün hemen sonrası. Aslında ‘kötü yer’e gitmesi gerekirken yanlışlıkla ‘iyi yer’e gelmiş ve dört sezon boyunca arkadaşlarının da yardımıyla o iyi yeri hak etmeye çalışacak. İnsanın içini ısıtan işlerden, hem de sürprizli... (İlk üç sezon Netflix’te, dördüncü son sezon beIN Connect’te)
◊ İnsana kendini iyi hissettirme alanında kadınların üstünlükleri tartışılmaz ama erkeklerin başrolde olduğu yapımlar da yok diyemeyiz. Mesela ‘The Kominsky Method’ tam böyle bir iş. Los Angeles gibi gençliğin ve güzelliğin kutsandığı bir yerde yaşlı bir oyuncu koçu ve daha yaşlı menajeri didişe didişe hayata devam ederken hem birbirlerini hem bizi güldürüyor. Michael Douglas’la Alan Arkin’in ustalığını izlemek de ayrıca mutluluk veriyor. (Netflix, iki sezon)
◊ Tabii ki izlemeyen yok ama en baştan yeni bir tur dönmenin yararı saymakla bitmez: ‘Friends’. En faydalı antidepresan. (beIN Connect, 10 sezon)
◊ Fransız dizisi ‘Call My Agent’ta bir oyuncu menajerliği ofisinde yaşananlar var. Yani filmler, diziler, iptaller, kısıtlı süreler, bol dedikodu, kıskançlık ve her türlü magazinel hadise. Juliette Binoche’un bile kendi parodisini canlandırdığı bu sevimli dizi için The New York Times, “‘Curb Your Enthusiasm’, ‘Entourage’ ve ‘The Office’ karışımı” demiş. (Netflix, üç sezon)
Beş program
Dizi: Dizi: ‘Zalim İstanbul’da olaylar çığırından çıktıkça Cemre ve Cenk ile Cemre ve Nedim fanları hop oturup, hop kalkıyor. Valla kızdırmak istemem ama ben de #CemCen’ciyim. (Kanal D, pazartesi, 20.00)
Film: ‘The Age of Adeline’da geçirdiği kazanın ardından sonsuza dek 29 yaşında kalacak olan Adeline’i Blake Lively canlandırıyor. (MovieSmart Platin, pazar, 20.15)
Dekorasyon: ‘Ya Sev Ya Sat’ta, bir emlakçı ve bir tasarımcı ne yapacağına bir türlü karar veremeyen ev sahiplerini ikna etmek üzere yarışıyor. (TLC, hafta içi her gün, 19.00)
Film: Yönetmen ve senarist Burak Çevik’e festivallerde ödül kazandıran ‘Aidiyet’, 15 yıl önce İstanbul’da yaşanmış bir cinayeti anlatıyor ve özel gösterimlerden sonra ilk kez yayımlanıyor. (BluTv)
Müzik: Canlı yayımlanan ‘Ustadan İstekler’ programı, Mustafa Keser’i dinleyerek evinde eğlenmek isteyenler için ideal. (TRT Müzik, cumartesi 20.00)
Cem Yılmaz’ın birer saatlik iki filmi ‘Arada’ ve ‘Kaçamak’ı bir antoloji dizisinin ilk iki bölümü gibi düşünün, ama birer sinema filmi prodüksiyonuyla hazırlanmış iki bölüm... Ve eğer sinemada kaçırdıysanız, bu kez sakın kaçırmayın ama gülmekten yerlere yatmayı da beklemeyin. Adı üstünde ‘kara’ filmler bunlar; hele ‘Arada’. Oyunculuğun tadını çıkarmaya bakın, ‘Kaçamak’ta güleceksiniz de.