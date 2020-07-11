Pandemi döneminin ‘arzu nesneleri’: Havuzlar ve teraslar

Bu dönemde ve bu mevsimde eksikliği en çok hissedilen lükslerden biri havuz. Giremesek de seyrederken ‘serinleyeceğimiz’ müthiş havuzları konu edinen yapımlar ve yazın bir başka gözdesi terasları anlatan program...
Sıradan havuzlara yaratıcı dokunuşlar
‘Saved by the Bell’in de aralarında olduğu bir sürü dizide rol almış oyuncu Mario Lopez sunuyor. Havuzlarını yenilemek isteyen ailelerin imdadına koşuyor ve bizim o haline bile razı olduğumuz sıradan havuzları yaratıcı fikirlerle bambaşka bir hale büründürüyorlar: ‘Süper Havuzlar’...
Tatil köyünde hissettirecek
Hayal güçlerini serbest bırakıp bahçelerini güzelleştirmek isteyen müşterileri için tatil köyü tarzında havuzlar inşa eden Kelly ile oğullarının ödüllü rüya havuzlarını oluşturduğu ‘Havuzun Kralları’...
Arka bahçelerdeki yüzme mekânları
İnsana kendini ormanın derinliklerinde hissettiren, yaratıcılığın ve bütçenin sınırlarını zorlayan, Amerika’nın en güzel arka bahçelerindeki yüzme mekânlarına konuk olacağınız ‘Havuz Deyip Geçme’...
Gece kulüplerinde bile böylesi yok!
Ve teraslar: Mutfaktan şömineye kadar her detayın düşünüldüğü, açık hava yaşamının sanat olduğunu kanıtlamaya hazır bir peyzaj ekibinin elinden çıkan, beş yıldızlı bir restorana hatta bir gece kulübüne rakip ev teraslarının olduğu ‘Mega Teraslar’...
Hafta içi her gün havuz programlarından biri saat 19.55’te DMAX’te. ‘Mega Teraslar’ o günkü havuz programının hemen arkasından saat 20.55’te. Kanalın internet sitesinde tüm bölümler var.
HAFTANIN FİLMLERİ
2008 ekonomik kriziyle baş etmeye çalışan bir ailenin hikâyesini anlatan ‘Üzgünüz Size Ulaşamadık / Sorry We Missed You’, pandeminin özellikle ilk döneminin, sağlık çalışanlarından sonraki kahramanları olarak kabul edilen kuryelerin çalışma koşullarını gözler önüne sermesiyle bir anda en güncel filmlerden biri oluverdi. Film, 84 yaşındaki yönetmen Ken Loach’un en son yapıtı. (beIN Connect)
Arjantin ve İspanya ortak yapımı suç komedisi ‘Kahramanca Kaybedenler / Heroic Losers’da, Arjantin’de küçük bir kasabada yaşayan bir grup insan birikimlerini banka yöneticilerine kaptırdıklarını öğrenince kolları sıvıyor. Küçük grubun üyelerinden biri de Alsina kasabasında bakkal olan bir Türk. Arjantin’den gelen neredeyse her filmde rol alan usta oyuncu Ricardo Darin başrolde. (tivibu Go)
Gerçek bir hayat hikâyesi ve maalesef kahramanı geçen ay bu dünyadan ayrıldı. ‘Sokak Kedisi Bob / A Street Cat Named Bob’, eski eroin bağımlısı James Bowen’ın sokaklarda şarkı söyleyerek hayatını kazanmaya çalıştığı sırada bulduğu ve evine alarak iyileştirdiği, bu süreçte Bowen’ın hayatını tamamen değiştiren kedi Bob’ın öyküsü. (MovieSmart PLatin, cumartesi, 20.15 ve D-Smart GO)
HAFTANIN YENİ DİZİSİ
Aslında 2018 tarihli bir dizi ama bizde ilk kez yayımlanıyor: ‘Les Miserables’. Altı bölümlük... Victor Hugo’nun romanının en sadık uyarlamalarından biri... Klasik deyimle ‘zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi olmayanların’ hikâyelerini anlatıyor. Dominic West ve Olivia Colman gibi iki ustaya genç oyuncular David Oyelewo ve Lily Collins eşlik ediyor. (BBC First, pazar, gece yarısından sonra 01.00)
Pandemi döneminin ‘arzu nesneleri’: Havuzlar ve teraslar
Bu dönemde ve bu mevsimde eksikliği en çok hissedilen lükslerden biri havuz. Giremesek de seyrederken ‘serinleyeceğimiz’ müthiş havuzları konu edinen yapımlar ve yazın bir başka gözdesi terasları anlatan program...
Sıradan havuzlara yaratıcı dokunuşlar
‘Saved by the Bell’in de aralarında olduğu bir sürü dizide rol almış oyuncu Mario Lopez sunuyor. Havuzlarını yenilemek isteyen ailelerin imdadına koşuyor ve bizim o haline bile razı olduğumuz sıradan havuzları yaratıcı fikirlerle bambaşka bir hale büründürüyorlar: ‘Süper Havuzlar’...
Tatil köyünde hissettirecek
Hayal güçlerini serbest bırakıp bahçelerini güzelleştirmek isteyen müşterileri için tatil köyü tarzında havuzlar inşa eden Kelly ile oğullarının ödüllü rüya havuzlarını oluşturduğu ‘Havuzun Kralları’...
Arka bahçelerdeki yüzme mekânları
İnsana kendini ormanın derinliklerinde hissettiren, yaratıcılığın ve bütçenin sınırlarını zorlayan, Amerika’nın en güzel arka bahçelerindeki yüzme mekânlarına konuk olacağınız ‘Havuz Deyip Geçme’...
Gece kulüplerinde bile böylesi yok!
Ve teraslar: Mutfaktan şömineye kadar her detayın düşünüldüğü, açık hava yaşamının sanat olduğunu kanıtlamaya hazır bir peyzaj ekibinin elinden çıkan, beş yıldızlı bir restorana hatta bir gece kulübüne rakip ev teraslarının olduğu ‘Mega Teraslar’...
Hafta içi her gün havuz programlarından biri saat 19.55’te DMAX’te. ‘Mega Teraslar’ o günkü havuz programının hemen arkasından saat 20.55’te. Kanalın internet sitesinde tüm bölümler var.
HAFTANIN FİLMLERİ
2008 ekonomik kriziyle baş etmeye çalışan bir ailenin hikâyesini anlatan ‘Üzgünüz Size Ulaşamadık / Sorry We Missed You’, pandeminin özellikle ilk döneminin, sağlık çalışanlarından sonraki kahramanları olarak kabul edilen kuryelerin çalışma koşullarını gözler önüne sermesiyle bir anda en güncel filmlerden biri oluverdi. Film, 84 yaşındaki yönetmen Ken Loach’un en son yapıtı. (beIN Connect)
Arjantin ve İspanya ortak yapımı suç komedisi ‘Kahramanca Kaybedenler / Heroic Losers’da, Arjantin’de küçük bir kasabada yaşayan bir grup insan birikimlerini banka yöneticilerine kaptırdıklarını öğrenince kolları sıvıyor. Küçük grubun üyelerinden biri de Alsina kasabasında bakkal olan bir Türk. Arjantin’den gelen neredeyse her filmde rol alan usta oyuncu Ricardo Darin başrolde. (tivibu Go)
Gerçek bir hayat hikâyesi ve maalesef kahramanı geçen ay bu dünyadan ayrıldı. ‘Sokak Kedisi Bob / A Street Cat Named Bob’, eski eroin bağımlısı James Bowen’ın sokaklarda şarkı söyleyerek hayatını kazanmaya çalıştığı sırada bulduğu ve evine alarak iyileştirdiği, bu süreçte Bowen’ın hayatını tamamen değiştiren kedi Bob’ın öyküsü. (MovieSmart PLatin, cumartesi, 20.15 ve D-Smart GO)
HAFTANIN YENİ DİZİSİ
Aslında 2018 tarihli bir dizi ama bizde ilk kez yayımlanıyor: ‘Les Miserables’. Altı bölümlük... Victor Hugo’nun romanının en sadık uyarlamalarından biri... Klasik deyimle ‘zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi olmayanların’ hikâyelerini anlatıyor. Dominic West ve Olivia Colman gibi iki ustaya genç oyuncular David Oyelewo ve Lily Collins eşlik ediyor. (BBC First, pazar, gece yarısından sonra 01.00)