Nayır, n’olamaz! Bu ne güzel Yeşilçam nostaljisi

Bir neslin çocukluk hatıralarında sarsılmaz yeri olan, yeni kuşakların biraz da eğlenmek için izlediği Yeşilçam klasikleri arasında herkese göre bir şeyler var. Hiçbir şey boşuna ‘klasik’ olmuyor. İşte o klasikleri izleyebileceğiniz YouTube adresleri ve alternatifler...İZLEMEDEN GEÇMEYİNElçin Yahşi öneriyorelcinyahsi@ekranella.com
Sinema yazarı Murat Tolga Şen, sosyal medyada eski Türk filmlerini izleyebileceğimiz kanalları bir araya toplayan bir zincir yayımladı. Zincirin izini sürmeye başlayınca ekran karşısından kalkmak imkânsızlaşıyor, haberiniz olsun ama tabii nerede, ne var diye bakmadan olmazdı. En kapsamlı arşiv, üç büyük şirkette.
Komedi ya da dram
Arzu Film: YouTube kanalında çok fazla sayıda restore edilmiş film bulunan, 1964’te Ertem Eğilmez tarafından kurulan, yönetmenin 1989’daki vefatına kadar da öncelikle Eğilmez’in ve Kartal Tibet’in yönettiği filmlerin yapımcısı olan Arzu Film’in YouTube kanalındaki tanıtım metninde “Nasıl günümüzde Warner Bros. yapımını gördüğümüzde bu film kalitelidir diyorsak o dönemde de Türk izleyicisi Arzu Film için aynı durumu düşünüyordu” deniyor. ‘Hababam Sınıfı’ serisi, Kartal Tibet’in ‘Tarkan’ serisi, Kemal Sunal, Münir Özkul, Şener Şen, Tarık Akan, Hülya Koçyiğit, Zeki Alasya - Metin Akpınar filmleri var. Genel olarak komedi türünde filmlerin yapımcılığını üstlenen Arzu Film kanalında acıklı dramlar da mevcut.
Erman Film: Yapımcı Hürrem Erman tarafından Erman Kardeşler adıyla 1946’da kurulan, dağıtımcılık da yapan ve Hürrem Arman’ın 2003’teki vefatından sonra oğullarının devraldığı şirketin YouTube kanalında hem HD restorasyonlu hem de henüz restore edilmemiş çok sayıda film var. Yönetmenlere ve türlere göre kategoriler oluşturulan kanalda ödüllü filmler arasında ‘Düğün’, ‘Gelin’, ‘Diyet’ üçlemesini ve Lütfi Akad’ın daha birçok filmini izlemek mümkün. Ayrıca Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Ediz Hun filmleri; Zeki Alasya ve Metin Akpınar filmleri; Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay’ın rol aldığı ‘müzikli arabesk filmler’ gibi çok sayıda seçenek var. Dram filmleri kategorisinde, aralarında şahsi favorim ‘Vefasız’ın da (Hülya Koçyiğit, Tarık Akan, 1972) bulunduğu, 1949’dan 1982’ye kadar uzanan bir zaman aralığında çekilmiş 60’tan fazla film listelenmiş.
Filmlerin yanı sıra ‘Bir Başka Gece’ eğlencesi
Erler Film: “Erler Film Türker İnanoğlu iftiharla sunar… Erler Film’in kurulduğu 1960 yılından bugüne nesiller bu cümleyle büyüdü. Önce beyaz perdede yankılandı bu cümle, sonra da renkli camda...
Türker İnanoğlu Erler Film, 1960’tan bugüne imza attığı 205 film, 4 bin 264 bölüm TV dizisi ve sayısız müzik ve eğlence programını siz değerli izleyicilerinin beğenisine sunuyor.” Erler Film’in YouTube kanalındaki tanıtım metni böyle diyor. Kanalda restorasyonlu ve restorasyonsuz çok sayıda filmin yanı sıra eğlence programları ‘Bir Başka Gece’ ve ‘Felekten Bir Gece’ ile ‘Yabancı Damat’, ‘Çiçek Taksi’, ‘Böyle mi Olacaktı’, ‘Sibel’ dizilerinin tüm bölümlerini bulabilirsiniz. Restorasyonsuz bile olsa Eşref Kolçak ve Filiz Akın’lı ‘Beyoğlu Piliçleri’ni, Ayhan Işık’ın ‘Kadın Berberi’ni izleme zevkine paha biçilmiyor.
PLATFORMLARIN DA ARŞİVLERİNE BAKIN
Uzman Filmcilik, Gülşah Film, Murat Film, Sistem Film, Burç Film, Melek Film, Şeref Film, Gülgen Film, Topkapı Film, Fanatik Klasik Film, Atadeniz Film ve Muhteşem Film’in YouTube kanalları da seçenekler arasında. Bir de tabii D-Smart GO, beIN Connect, puhutv ve tivibu’nun arşivinde bulunan Yeşilçam klasiklerini unutmamak lazım.
Nayır, n’olamaz! Bu ne güzel Yeşilçam nostaljisi
Bir neslin çocukluk hatıralarında sarsılmaz yeri olan, yeni kuşakların biraz da eğlenmek için izlediği Yeşilçam klasikleri arasında herkese göre bir şeyler var. Hiçbir şey boşuna ‘klasik’ olmuyor. İşte o klasikleri izleyebileceğiniz YouTube adresleri ve alternatifler...İZLEMEDEN GEÇMEYİNElçin Yahşi öneriyorelcinyahsi@ekranella.com
Sinema yazarı Murat Tolga Şen, sosyal medyada eski Türk filmlerini izleyebileceğimiz kanalları bir araya toplayan bir zincir yayımladı. Zincirin izini sürmeye başlayınca ekran karşısından kalkmak imkânsızlaşıyor, haberiniz olsun ama tabii nerede, ne var diye bakmadan olmazdı. En kapsamlı arşiv, üç büyük şirkette.
Komedi ya da dram
Arzu Film: YouTube kanalında çok fazla sayıda restore edilmiş film bulunan, 1964’te Ertem Eğilmez tarafından kurulan, yönetmenin 1989’daki vefatına kadar da öncelikle Eğilmez’in ve Kartal Tibet’in yönettiği filmlerin yapımcısı olan Arzu Film’in YouTube kanalındaki tanıtım metninde “Nasıl günümüzde Warner Bros. yapımını gördüğümüzde bu film kalitelidir diyorsak o dönemde de Türk izleyicisi Arzu Film için aynı durumu düşünüyordu” deniyor. ‘Hababam Sınıfı’ serisi, Kartal Tibet’in ‘Tarkan’ serisi, Kemal Sunal, Münir Özkul, Şener Şen, Tarık Akan, Hülya Koçyiğit, Zeki Alasya - Metin Akpınar filmleri var. Genel olarak komedi türünde filmlerin yapımcılığını üstlenen Arzu Film kanalında acıklı dramlar da mevcut.
Erman Film: Yapımcı Hürrem Erman tarafından Erman Kardeşler adıyla 1946’da kurulan, dağıtımcılık da yapan ve Hürrem Arman’ın 2003’teki vefatından sonra oğullarının devraldığı şirketin YouTube kanalında hem HD restorasyonlu hem de henüz restore edilmemiş çok sayıda film var. Yönetmenlere ve türlere göre kategoriler oluşturulan kanalda ödüllü filmler arasında ‘Düğün’, ‘Gelin’, ‘Diyet’ üçlemesini ve Lütfi Akad’ın daha birçok filmini izlemek mümkün. Ayrıca Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Ediz Hun filmleri; Zeki Alasya ve Metin Akpınar filmleri; Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay’ın rol aldığı ‘müzikli arabesk filmler’ gibi çok sayıda seçenek var. Dram filmleri kategorisinde, aralarında şahsi favorim ‘Vefasız’ın da (Hülya Koçyiğit, Tarık Akan, 1972) bulunduğu, 1949’dan 1982’ye kadar uzanan bir zaman aralığında çekilmiş 60’tan fazla film listelenmiş.
Filmlerin yanı sıra ‘Bir Başka Gece’ eğlencesi
Erler Film: “Erler Film Türker İnanoğlu iftiharla sunar… Erler Film’in kurulduğu 1960 yılından bugüne nesiller bu cümleyle büyüdü. Önce beyaz perdede yankılandı bu cümle, sonra da renkli camda...
Türker İnanoğlu Erler Film, 1960’tan bugüne imza attığı 205 film, 4 bin 264 bölüm TV dizisi ve sayısız müzik ve eğlence programını siz değerli izleyicilerinin beğenisine sunuyor.” Erler Film’in YouTube kanalındaki tanıtım metni böyle diyor. Kanalda restorasyonlu ve restorasyonsuz çok sayıda filmin yanı sıra eğlence programları ‘Bir Başka Gece’ ve ‘Felekten Bir Gece’ ile ‘Yabancı Damat’, ‘Çiçek Taksi’, ‘Böyle mi Olacaktı’, ‘Sibel’ dizilerinin tüm bölümlerini bulabilirsiniz. Restorasyonsuz bile olsa Eşref Kolçak ve Filiz Akın’lı ‘Beyoğlu Piliçleri’ni, Ayhan Işık’ın ‘Kadın Berberi’ni izleme zevkine paha biçilmiyor.
PLATFORMLARIN DA ARŞİVLERİNE BAKIN
Uzman Filmcilik, Gülşah Film, Murat Film, Sistem Film, Burç Film, Melek Film, Şeref Film, Gülgen Film, Topkapı Film, Fanatik Klasik Film, Atadeniz Film ve Muhteşem Film’in YouTube kanalları da seçenekler arasında. Bir de tabii D-Smart GO, beIN Connect, puhutv ve tivibu’nun arşivinde bulunan Yeşilçam klasiklerini unutmamak lazım.