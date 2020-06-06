Mutfakta doğallık var

Hipster aşçıların jilet gibi mutfaklarda hazırladığı, dekoratif olarak duvara asılabilecek görüntüler veren yemekleri sevdiğimiz kadar doğal ortamlardan edinilen bilgilerin de meraklısıyız. Takipçisi çok olan bu mutfaklarda son model mutfak aletleri, döküm tavalar, tencereler yok!
YEMEK YAPMA ARZUSUNU TETİKLİYOR
TAHA DUYMAZ
Taha Duymaz’ı duymuşsunuzdur. Evdeki malzemelerle ve kısıtlı imkânlarıyla yaptığı yemekleri sosyal medyada paylaşmaya başlayınca meşhur olan Antakyalı çocuk. Instagram’da takipçi sayısı milyonu geçmiş. Tabii ünle beraber didikleme de başlıyor kaçınılmaz olarak; yok reklam almaya başlamış, yok profesyonelleşmiş ama hâlâ mağdur rolü yapıyormuş... Doğrudur da muhtemelen ama kime ne? Fonda ev gürültüsü olsa da küçücük mutfağında yemeklerini yapan genç şefin paylaşımlarına gelen yorumlara bakılırsa belli ki ‘gastronomi’ kelimesini duymamış olan birçok kişinin yemek yapma arzusunu da tetikliyor Taha. Fena mı?
İLGİYLE İZLEYECEKSİNİZ
‘AHMET ŞEF’İN MUTFAĞI’
Ahmet Şef, kanalını ‘yemek eğitim kanalı’ olarak tanımladıktan sonra, “700 çeşit yemeğim var, 50 tanesinin ismini ben verdim. 25 yıldır öğrenci yetiştiriyorum. 600’den fazla öğrenci yetiştirmişimdir” diyor kendini tanıtırken. Esnaf lokantalarından bildiğimiz yemeklerin sunumu da birbirinden ilginç: ‘Mahalleyi acıktıran yemek kokusu’ (fırın sebze), ‘Lokantalarda sır gibi saklanan tarif’ (sulu köfte), ‘Beş dakikada işi bilen hatun yemeği’ (yeşillenmiş soğanla yapılan tavuk). İlgiyle izlememek mümkün değil.
BEN YAPTIM, ÇOK MEMNUN KALDIM
‘GERÇEK GİRİT YEMEKLERİ’
Az ve öz takipçi sayısı olan (20.7 bin) ama belli ki yemek işinden büyük zevk alan Ömer Beydeş’in kanalı. “Girit’ten gelen atalarımdan bizlere miras kalan Girit mutfağına ait gerçek tarifleri üçüncü kuşağa ve sizlere aktarmaya çalışmak benim için büyük mutluluk” diyen Ömer Bey evinin mutfağında, nefis mezeler, yemekler, tatlılar hazırlarken sakin üslubuyla çok faydalı bilgiler de veriyor. Tariflerinden bir kısmını yaptım, çok memnun kaldığımı belirtmem gerek.
BEŞ PROGRAM
1. Yaklaşık 1000 şarkı sözü ve 400 küsur bestesi olan Ercan Saatçi evinde dostlarını ağırlayıp müzik sohbeti yapacağı bir programa başlıyor: ‘Çok Akustik’ (Kanal D, pazar, 23.30)
2. TRT nostalji kuşağına ‘Yeşil Deniz’ ve ‘Leyla ile Mecnun’u ekleyip pazartesi geceleri de bir komedi kuşağı uygulamasına geçiyor. (TRT1, pazartesi, sırasıyla 20.00, 21.50 ve 23.50)
3.
‘Zalim İstanbul’ geri dönüyor! Ceren’in büyük öfkesi nasıl ‘Zalim İstanbul’ geri dönüyor! Ceren’in büyük öfkesi nasıl patlayacak? Ceren köşke karşı açtığı savaşta neler yapacak? Cevaplar yeni bölümde. (Kanal D, pazartesi, 20.00)
4. DMAX izleyicileri akıllı TV’lerde veya dmax.com.tr’deki anketler aracılığıyla ‘Popcorn Kuşağı’nda istediği filmi seçebilecek. (Dmax, cuma, 21.55)
5. Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson’ın anlatımıyla evreni keşfe çıktığımız ‘Cosmos: Yeni Dünyalar’ serisi evrenle ilgili herkesin merak ettiği soruların cevaplarına odaklanıyor. (National Geographic, pazar, 20.00)
Mutfakta doğallık var
Hipster aşçıların jilet gibi mutfaklarda hazırladığı, dekoratif olarak duvara asılabilecek görüntüler veren yemekleri sevdiğimiz kadar doğal ortamlardan edinilen bilgilerin de meraklısıyız. Takipçisi çok olan bu mutfaklarda son model mutfak aletleri, döküm tavalar, tencereler yok!
YEMEK YAPMA ARZUSUNU TETİKLİYOR
TAHA DUYMAZ
Taha Duymaz’ı duymuşsunuzdur. Evdeki malzemelerle ve kısıtlı imkânlarıyla yaptığı yemekleri sosyal medyada paylaşmaya başlayınca meşhur olan Antakyalı çocuk. Instagram’da takipçi sayısı milyonu geçmiş. Tabii ünle beraber didikleme de başlıyor kaçınılmaz olarak; yok reklam almaya başlamış, yok profesyonelleşmiş ama hâlâ mağdur rolü yapıyormuş... Doğrudur da muhtemelen ama kime ne? Fonda ev gürültüsü olsa da küçücük mutfağında yemeklerini yapan genç şefin paylaşımlarına gelen yorumlara bakılırsa belli ki ‘gastronomi’ kelimesini duymamış olan birçok kişinin yemek yapma arzusunu da tetikliyor Taha. Fena mı?
İLGİYLE İZLEYECEKSİNİZ
‘AHMET ŞEF’İN MUTFAĞI’
Ahmet Şef, kanalını ‘yemek eğitim kanalı’ olarak tanımladıktan sonra, “700 çeşit yemeğim var, 50 tanesinin ismini ben verdim. 25 yıldır öğrenci yetiştiriyorum. 600’den fazla öğrenci yetiştirmişimdir” diyor kendini tanıtırken. Esnaf lokantalarından bildiğimiz yemeklerin sunumu da birbirinden ilginç: ‘Mahalleyi acıktıran yemek kokusu’ (fırın sebze), ‘Lokantalarda sır gibi saklanan tarif’ (sulu köfte), ‘Beş dakikada işi bilen hatun yemeği’ (yeşillenmiş soğanla yapılan tavuk). İlgiyle izlememek mümkün değil.
BEN YAPTIM, ÇOK MEMNUN KALDIM
‘GERÇEK GİRİT YEMEKLERİ’
Az ve öz takipçi sayısı olan (20.7 bin) ama belli ki yemek işinden büyük zevk alan Ömer Beydeş’in kanalı. “Girit’ten gelen atalarımdan bizlere miras kalan Girit mutfağına ait gerçek tarifleri üçüncü kuşağa ve sizlere aktarmaya çalışmak benim için büyük mutluluk” diyen Ömer Bey evinin mutfağında, nefis mezeler, yemekler, tatlılar hazırlarken sakin üslubuyla çok faydalı bilgiler de veriyor. Tariflerinden bir kısmını yaptım, çok memnun kaldığımı belirtmem gerek.
BEŞ PROGRAM
1. Yaklaşık 1000 şarkı sözü ve 400 küsur bestesi olan Ercan Saatçi evinde dostlarını ağırlayıp müzik sohbeti yapacağı bir programa başlıyor: ‘Çok Akustik’ (Kanal D, pazar, 23.30)
2. TRT nostalji kuşağına ‘Yeşil Deniz’ ve ‘Leyla ile Mecnun’u ekleyip pazartesi geceleri de bir komedi kuşağı uygulamasına geçiyor. (TRT1, pazartesi, sırasıyla 20.00, 21.50 ve 23.50)
3.
‘Zalim İstanbul’ geri dönüyor! Ceren’in büyük öfkesi nasıl ‘Zalim İstanbul’ geri dönüyor! Ceren’in büyük öfkesi nasıl patlayacak? Ceren köşke karşı açtığı savaşta neler yapacak? Cevaplar yeni bölümde. (Kanal D, pazartesi, 20.00)
4. DMAX izleyicileri akıllı TV’lerde veya dmax.com.tr’deki anketler aracılığıyla ‘Popcorn Kuşağı’nda istediği filmi seçebilecek. (Dmax, cuma, 21.55)
5. Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson’ın anlatımıyla evreni keşfe çıktığımız ‘Cosmos: Yeni Dünyalar’ serisi evrenle ilgili herkesin merak ettiği soruların cevaplarına odaklanıyor. (National Geographic, pazar, 20.00)