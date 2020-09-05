Kumanda kumanda söyle bana...

‘Hekimoğlu’nun sezona anlamlı başlangıcı, kaybettiğimiz oyuncu Haldun Boysan’ın televizyondaki son dizisi ve seyircilerin de oyuncuya dönüşecekleri ‘The Third Day’... Haftanın hızlandırılmış ekran turu...
BU DİZİLERE DİKKAT!
‘The Luminaries’ (‘Ay ve Işıklar’)... 1865’te iki genç maceracı Anna Wetherell ve Emery Staines, Yeni Zelanda’ya yaptıkları yolculuklarının son gününde tuhaf bir şekilde tanışırlar sonra araya ayrılıklar, astroloji, hatta bir cinayet bile girer. Altı bölümlük dizi çok satan aynı isimli kitabın uyarlaması. Falcı kadın rolünde Eva Green müthiş, ama dizinin başrolündeki Eve Hewson’ın sükunetine, ekrana nasıl yakıştığına hayret edeceksiniz. Bu arada kendisi Bono’nun kızı. (D-Smart GO)
Anthony Horowitz’in Birleşik Krallık başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan sekiz bölümlük ‘Alex Rider’da amcasının ani ve şüpheli ölümünün ardından kendini hiç mi hiç istemeden casusluk yaparken bulan gencecik Alex’in maceraları var. Peki Alex’in okul müdürünü kim oynuyor? Haluk Bilginer. (D-Smart Go)
Jude Law’un başrolünü üstlendiği ‘The Third Day’ merakla beklenen dizilerin bayında geliyor. Televizyonda alışık olduğumuz pek çok kuralı yıkmak üzere hareket eden bir iş. ‘Kasabaya bir yabancı gelir ve olaylar gelişir’ genel klişesinden yola çıkan ‘The Third Day’de ‘Summer’ (yaz) başlıklı üç bölümü izleyeceğiz önce. Sonra, dizinin çekildiği adada bir festival düzenlenecek ve izleyicilerin bir kısmı bilet satın alarak bu festivale katılabilecek. 2.500 bilet satılmış bile ve biletli izleyiciler bizzat dizide yer de alacaklar. Bu kısım bir ‘sözde belgesel’ olarak Sky kanalında 3 Ekim’de yayımlanacak. Sonra, yine üç bölümden oluşan ‘Winter’ (kış) bölümüyle dizi sona erecek. Emily Watson, Paddy Considine, Naomi Harris gibi isimler de var kadroda. (beIN Connect, ilk üç bölüm 15 Eylül’den itibaren, ABD’den 24 saat sonra, her salı)
Başrolünde ünlü yıldız Billie Piper’ın yer aldığı ‘I Hate Suzie’ ise bir ünlünün telefonundaki çıplak fotoğraflarının internete sızmasıyla gelişen olayları ele alıyor. Yazarı, ‘Succession’ın da yazarlarından biri olan dizinin eleştirmenlerden tam not aldığını belirtmekte yarar var. (beIN Connect, 10 Eylül’den itibaren her perşembe)
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGI DURUŞU
‘Hekimoğlunda, sezonun ilk bölümünün sonunda, COVID-19’la mücadele sırasında hayatını kaybeden çok değerli isimlerin bazıları adlarıyla, çoğu da fotoğraflarıyla anıldı. Hüzünlüydü, güzeldi. Ancak acaba hayatımızın tam ortasındaki salgının dizilerde neredeyse hiç yer almayışı, her şeyin normalleştiği algısına katkıda bulunmuyor mu? Bu nedenle, ‘Hekimoğlu’nun anlamlı sonu önemli ama izleyicide algı oluşturmak açısından tek başına yeterli değil bence. Virüsle cephede savaşanlar, savaşırken canını verenler daha çok anılmalı; bu hepimizin savaşı olmalı. (Kanal D, salı, 20.00)
YENİLERDEN ‘MARIA İLE MUSTAFA’
Tanıtımlardan görebildiğimiz kadarıyla nefis Kapadokya manzaraları eşliğinde imkânsız bir aşk hikâyesi izleyeceğiz dizide. Ancak bir yandan da çok hüzünlü bir başlangıç bu. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Haldun Boysan’ın çekimler sırasında aniden aramızdan ayrılmasının ardından, yer aldığı bu ilk bölümü izlemek sanki bir anlamda onu uğurlamak gibi de olacak. (atv, pazar, 20.00)
Kumanda kumanda söyle bana...
‘Hekimoğlu’nun sezona anlamlı başlangıcı, kaybettiğimiz oyuncu Haldun Boysan’ın televizyondaki son dizisi ve seyircilerin de oyuncuya dönüşecekleri ‘The Third Day’... Haftanın hızlandırılmış ekran turu...
BU DİZİLERE DİKKAT!
‘The Luminaries’ (‘Ay ve Işıklar’)... 1865’te iki genç maceracı Anna Wetherell ve Emery Staines, Yeni Zelanda’ya yaptıkları yolculuklarının son gününde tuhaf bir şekilde tanışırlar sonra araya ayrılıklar, astroloji, hatta bir cinayet bile girer. Altı bölümlük dizi çok satan aynı isimli kitabın uyarlaması. Falcı kadın rolünde Eva Green müthiş, ama dizinin başrolündeki Eve Hewson’ın sükunetine, ekrana nasıl yakıştığına hayret edeceksiniz. Bu arada kendisi Bono’nun kızı. (D-Smart GO)
Anthony Horowitz’in Birleşik Krallık başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan sekiz bölümlük ‘Alex Rider’da amcasının ani ve şüpheli ölümünün ardından kendini hiç mi hiç istemeden casusluk yaparken bulan gencecik Alex’in maceraları var. Peki Alex’in okul müdürünü kim oynuyor? Haluk Bilginer. (D-Smart Go)
Jude Law’un başrolünü üstlendiği ‘The Third Day’ merakla beklenen dizilerin bayında geliyor. Televizyonda alışık olduğumuz pek çok kuralı yıkmak üzere hareket eden bir iş. ‘Kasabaya bir yabancı gelir ve olaylar gelişir’ genel klişesinden yola çıkan ‘The Third Day’de ‘Summer’ (yaz) başlıklı üç bölümü izleyeceğiz önce. Sonra, dizinin çekildiği adada bir festival düzenlenecek ve izleyicilerin bir kısmı bilet satın alarak bu festivale katılabilecek. 2.500 bilet satılmış bile ve biletli izleyiciler bizzat dizide yer de alacaklar. Bu kısım bir ‘sözde belgesel’ olarak Sky kanalında 3 Ekim’de yayımlanacak. Sonra, yine üç bölümden oluşan ‘Winter’ (kış) bölümüyle dizi sona erecek. Emily Watson, Paddy Considine, Naomi Harris gibi isimler de var kadroda. (beIN Connect, ilk üç bölüm 15 Eylül’den itibaren, ABD’den 24 saat sonra, her salı)
Başrolünde ünlü yıldız Billie Piper’ın yer aldığı ‘I Hate Suzie’ ise bir ünlünün telefonundaki çıplak fotoğraflarının internete sızmasıyla gelişen olayları ele alıyor. Yazarı, ‘Succession’ın da yazarlarından biri olan dizinin eleştirmenlerden tam not aldığını belirtmekte yarar var. (beIN Connect, 10 Eylül’den itibaren her perşembe)
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGI DURUŞU
‘Hekimoğlunda, sezonun ilk bölümünün sonunda, COVID-19’la mücadele sırasında hayatını kaybeden çok değerli isimlerin bazıları adlarıyla, çoğu da fotoğraflarıyla anıldı. Hüzünlüydü, güzeldi. Ancak acaba hayatımızın tam ortasındaki salgının dizilerde neredeyse hiç yer almayışı, her şeyin normalleştiği algısına katkıda bulunmuyor mu? Bu nedenle, ‘Hekimoğlu’nun anlamlı sonu önemli ama izleyicide algı oluşturmak açısından tek başına yeterli değil bence. Virüsle cephede savaşanlar, savaşırken canını verenler daha çok anılmalı; bu hepimizin savaşı olmalı. (Kanal D, salı, 20.00)
YENİLERDEN ‘MARIA İLE MUSTAFA’
Tanıtımlardan görebildiğimiz kadarıyla nefis Kapadokya manzaraları eşliğinde imkânsız bir aşk hikâyesi izleyeceğiz dizide. Ancak bir yandan da çok hüzünlü bir başlangıç bu. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Haldun Boysan’ın çekimler sırasında aniden aramızdan ayrılmasının ardından, yer aldığı bu ilk bölümü izlemek sanki bir anlamda onu uğurlamak gibi de olacak. (atv, pazar, 20.00)