Klasiklerden en yenilere haftanın öne çıkanları

‘Yasak Elma’ ve ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizilerinden bazı gedikli karakterlere veda ediyoruz artık. Bizlere uzun süredir ekrandan farklı duygular yaşatan bu kahramanlara teşekkür borçluyuz...

'Game of Thrones’un en çarpıcı yanlarından biri nefes nefese izlediğimiz karakterleri göz kırpmadan, hem de feci şekilde harcamasıydı. Bakmayın harcamak dediğime, bu hiçbir şeyin garantisinin olmaması izleyicinin de önemli kazançlarından biriydi. Bizde pek görülmüş değildir ana karakterlerin, hele de başrollerin vedası ama önümüzdeki haftalarda çok sayıda karakter ‘Yasak Elma’ya, biri de ‘Bir Zamanlar Çukurova’ya veda edecek. Üç sezondur iyi kötü beraber olduğumuz, sevdiğimiz-sevmediğimiz, belki bazılarını pek umursamadığımız karakterler bunlar. Öyle veya böyle, hepsine teşekkür borçluyuz; bizi epeyce bir süre dertlerimizden uzaklaştırıp kendi hayatlarına dahil ettikleri, üzdükleri, sevindirdikleri, hatta kızdırdıkları için...

YAMANLAR ÇİFTLİĞİ’NİN SULTANI HÜNKAR YAMAN (VAHİDE PERÇİN)

Adana’nın pek sevilen hanımağası, Fekeli’nin Yaman Hanım’ı. Tarzını da, klasını da hiç bozmadı, ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın bütün kadınlarını zaman zaman etkisi altına alan makyaj dalgalarından asla etkilenmedi, klasik topuzundan vazgeçmedi. ‘Ailemizin itibarı’ diye diye evladının hem tahtını hem bahtını yaparken, akıl almaz kötülükler ettiği insanlarla tek tek arasını düzeltti son haftalarda. Hani derler ya ‘üzerine bir ölüm iyiliği geldi’ diye. Hünkar Hanım belki mutlulukla tanışamamış olarak gidecek ama arkasından ağlayanı ilk sezona göre çok daha fazla olacak.

KOSSKOCA HALİT ARGUN (TALAT BULUT)

Talat Bulut

Holding patronu, sosyetenin ‘elitlerinden’, feci bir koca ama onunla evlenmek için birbiriyle yarışan kadınlara göre mükemmel bir baba ve Boğaziçi yalılarında görüp göreceğimiz en kaba karakterlerden biri. Âşıkken, kızgınken, paralı ya da sefaletin dibindeyken istifini hiç bozmayan Halit’e de bir ‘ölüm iyiliği’ gelmişti. Ee, bu dünya kime kalmış ki ‘Yasak Elma’nın Halit Argun’una kalsın. Yeri dolmayacak.

Peki Vahide Perçin, Talat Bulut deyince aklınıza ‘Annem’ gelmedi mi? Orada kızlarını oynayan Duygu Yetiş’in canlandırdığı Elif de ‘Hercai’nin sezon finalinde hayata veda etmişti. Ne bahtsız aileymiş.

Vahide Perçin