Karantina notları

Evde kalma süresi boyunca dizilerimizden pek yeni bölüm izleyemeyeceğiz gibi görünüyor. Takip ettiğimiz bir diziyle aynı gece yayına girdiği için izleyemediklerimize geri dönme seçeneğimiz var ama...
◊ Geçen haftaki ‘Babil’de Ayşe (Aslı Enver) Mert’e (Gürberk Polat) “John Lennon’ın bir lafı var ya hani, ‘Hayat sen plan yaparken başına gelenlerdir’ diye, o misal” diyordu. Gerçekten
o misal değil mi? 15 gün önceki dünyayla bugünkünün alakası yok.
◊ Gürberk Polat demişken, Eskişehir’de öğrenci olan ve liseden beri amatör olarak tiyatroyla ilgilenen Polat’ın yıldızının 2018’de ‘Geleceğin Starı’ yarışmasıyla parladığını araya sıkıştırayım. Gerçekten geleceğin starlarından.
◊ Birkaçı dışında bütün setler zorunlu ara verdi çalışmaya. O birkaçı neden hâlâ çalışıyor, anlamak mümkün değil. Anlamak mümkün galiba da kabul etmek değil.
◊ Tüketemeyeceğimiz kadar çok yeni içerik arasında hep en yenisini hırsla beklemek, her geleni bir anda yutmak, bu çılgın tempoya ayak uydurmak için hazırlanmış, birbirine benzeyen bir dolu niteliksiz iş arasında bunalmak gibi dertlerin biraz durulacak olması şerdeki hayırdır belki.
◊ Sezonun en iyilerinden biri olan ‘Hekimoğlu’nu kaçırmış olanlara ne mutlu. Bütün bölümleri YouTube kanalında var.
◊ ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ son dönemin en etkileyici dizilerinden. Karakterleriyle, diyaloglarıyla, analizleriyle uzun uzun incelenmeye değer. Bütün bölümleri YouTube kanalında var.
◊ Boran’ın ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a vedasına hâlâ üzülenler BluTv’de ‘Merhamet’, puhutv’de ‘Bana Sevmeyi Anlat’la ekrandaki Mustafa Üstündağ yokluğuna bir nebze çare bulabilir. Ayrıca ikisi de gayet güzel işler.
◊ “Annem de ‘Çok düşünme, yap’ derdi. Çok düşünmek insanın kalbini bozuyor. Hem Allah her şeyi bizim için düşünmüş ki. Kader diye bir şey var. Biz ne hedefle yola çıkarsak çıkalım Allah’ın her zaman bizim için daha büyük bir planı, bir tasarısı var...” Yine ‘Babil’, yine Ayşe... Baştaki alıntıdan hemen sonra söylemişti bunu da. Kalbi ferah tutup tutmamak herkesin kendine kalmış. Ben kendi adıma özellikle de şu sıra, “Çok düşünmek iyi bir şey değil, insanın kalbini bozuyor” kısmını uygulamaya çalışıyorum. Başka notlarda görüşürüz.
Beş program
1 - Yemek: ‘Arda’nın Mutfağı’nda Boşnak mantısı, imambayıldı ve unsuz çikolatalı kurabiye var. (Kanal D, cumartesi, 13.00)
2 - Çocuklar için: Üç - altı yaş aralığındaki çocuklara hitap eden ‘Sarı’, hijyen kuralları ile başlayıp çeşitli oyun ve sporlarla evdeki günleri eğlenceli hale getiriyor. (TRT Çocuk, her gün 10.30 ve 14.50)
3 - Belgesel: Cipsten çikolataya, ekmekten içeceğe sofralarda yer alan tüm ürünlerin üretim süreci ‘Yiyecek Fabrikası’nda. (TLC, salı, 21.30)
4 - Yeni sezon: Dördüncü ve son kısmıyla ‘La Casa de Papel’ sona eriyor. Kamera arkası ve fenomenleşme sürecini anlatan belgesel
‘Fenomen’ de aynı gün yayında. (Netflix, cuma)
5 - Tekrar dizi: Hiç parası olmayan üç arkadaşın bağımsız film çekme macerası ‘İşler Güçler’. (Star, her gece, 23.30)
HAFTANIN PROGRAMI
Dudullu Postası (Kanal D, perşembe, 20.00)
‘Penguen’ çizeri Serkan Yılmaz’ın yarattığı ‘Dudullu Postası’ karikatür serisinden ilham alınarak hazırlanan dizi aynı adla ekrana geliyor. Onur Ünlü’nün yönetmen koltuğunda oturduğu 14 bölümlük dizide Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak, Ayda Aksel, Ahmet Rıfat Şungar, Özgür Emre Yıldırım, Aslı Bekiroğlu, Gözde Çığacı ve Levent Tülek rol alıyor.
Karantina notları
Evde kalma süresi boyunca dizilerimizden pek yeni bölüm izleyemeyeceğiz gibi görünüyor. Takip ettiğimiz bir diziyle aynı gece yayına girdiği için izleyemediklerimize geri dönme seçeneğimiz var ama...
◊ Geçen haftaki ‘Babil’de Ayşe (Aslı Enver) Mert’e (Gürberk Polat) “John Lennon’ın bir lafı var ya hani, ‘Hayat sen plan yaparken başına gelenlerdir’ diye, o misal” diyordu. Gerçekten
o misal değil mi? 15 gün önceki dünyayla bugünkünün alakası yok.
◊ Gürberk Polat demişken, Eskişehir’de öğrenci olan ve liseden beri amatör olarak tiyatroyla ilgilenen Polat’ın yıldızının 2018’de ‘Geleceğin Starı’ yarışmasıyla parladığını araya sıkıştırayım. Gerçekten geleceğin starlarından.
◊ Birkaçı dışında bütün setler zorunlu ara verdi çalışmaya. O birkaçı neden hâlâ çalışıyor, anlamak mümkün değil. Anlamak mümkün galiba da kabul etmek değil.
◊ Tüketemeyeceğimiz kadar çok yeni içerik arasında hep en yenisini hırsla beklemek, her geleni bir anda yutmak, bu çılgın tempoya ayak uydurmak için hazırlanmış, birbirine benzeyen bir dolu niteliksiz iş arasında bunalmak gibi dertlerin biraz durulacak olması şerdeki hayırdır belki.
◊ Sezonun en iyilerinden biri olan ‘Hekimoğlu’nu kaçırmış olanlara ne mutlu. Bütün bölümleri YouTube kanalında var.
◊ ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ son dönemin en etkileyici dizilerinden. Karakterleriyle, diyaloglarıyla, analizleriyle uzun uzun incelenmeye değer. Bütün bölümleri YouTube kanalında var.
◊ Boran’ın ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a vedasına hâlâ üzülenler BluTv’de ‘Merhamet’, puhutv’de ‘Bana Sevmeyi Anlat’la ekrandaki Mustafa Üstündağ yokluğuna bir nebze çare bulabilir. Ayrıca ikisi de gayet güzel işler.
◊ “Annem de ‘Çok düşünme, yap’ derdi. Çok düşünmek insanın kalbini bozuyor. Hem Allah her şeyi bizim için düşünmüş ki. Kader diye bir şey var. Biz ne hedefle yola çıkarsak çıkalım Allah’ın her zaman bizim için daha büyük bir planı, bir tasarısı var...” Yine ‘Babil’, yine Ayşe... Baştaki alıntıdan hemen sonra söylemişti bunu da. Kalbi ferah tutup tutmamak herkesin kendine kalmış. Ben kendi adıma özellikle de şu sıra, “Çok düşünmek iyi bir şey değil, insanın kalbini bozuyor” kısmını uygulamaya çalışıyorum. Başka notlarda görüşürüz.
Beş program
1 - Yemek: ‘Arda’nın Mutfağı’nda Boşnak mantısı, imambayıldı ve unsuz çikolatalı kurabiye var. (Kanal D, cumartesi, 13.00)
2 - Çocuklar için: Üç - altı yaş aralığındaki çocuklara hitap eden ‘Sarı’, hijyen kuralları ile başlayıp çeşitli oyun ve sporlarla evdeki günleri eğlenceli hale getiriyor. (TRT Çocuk, her gün 10.30 ve 14.50)
3 - Belgesel: Cipsten çikolataya, ekmekten içeceğe sofralarda yer alan tüm ürünlerin üretim süreci ‘Yiyecek Fabrikası’nda. (TLC, salı, 21.30)
4 - Yeni sezon: Dördüncü ve son kısmıyla ‘La Casa de Papel’ sona eriyor. Kamera arkası ve fenomenleşme sürecini anlatan belgesel
‘Fenomen’ de aynı gün yayında. (Netflix, cuma)
5 - Tekrar dizi: Hiç parası olmayan üç arkadaşın bağımsız film çekme macerası ‘İşler Güçler’. (Star, her gece, 23.30)
HAFTANIN PROGRAMI
Dudullu Postası (Kanal D, perşembe, 20.00)
‘Penguen’ çizeri Serkan Yılmaz’ın yarattığı ‘Dudullu Postası’ karikatür serisinden ilham alınarak hazırlanan dizi aynı adla ekrana geliyor. Onur Ünlü’nün yönetmen koltuğunda oturduğu 14 bölümlük dizide Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak, Ayda Aksel, Ahmet Rıfat Şungar, Özgür Emre Yıldırım, Aslı Bekiroğlu, Gözde Çığacı ve Levent Tülek rol alıyor.