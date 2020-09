Herkese göre yeni bir program var bu hafta

Setler durdu, stok bölümler bitti ve kanallar eski göz ağrılarını yeniden ekrana getirmeye başladı. Ne güzel; klasiklere yer açmanın, kaçırdıklarımızı tamamlamanın, çok sevdiklerimize yeniden kavuşmanın zamanı.

Kanal D

Tabii ki tüm zamanların en sevilen dizisi ‘Aşk-ı Memnu’ geri döndü (hafta içi her sabah 10.45). ‘Behlül’ olarak kaçtıktan sonra ‘Kuzey’ olarak dönüşü muhteşem olan Kıvanç Tatlıtuğ’un, Buğra Gülsoy’la başrolleri paylaştığı ama bütün kadronun emsalsiz olduğu ‘Kuzey Güney’ Twitter’ın dutluk olduğu zamanları da hatırlatacak yeniden izlerken (her çarşamba, 22.45). Herkesin kendi kanalında konuk ağırladığı bu internet talkshow’ları döneminde, üstat Beyaz’ın eski programlarına yer verme fikri de çok hoş. Helyum gazı sahnelerini bile özlemiş olabilirim (cuma geceleri, 00.15 hatta cumartesi tekrarı bile olabiliyor). Bir de eğer kaçıran varsa ‘Hekimoğlu’ ilk bölümünden itibaren normal gün ve saatinde yeniden yayına başladı (salı, 20.00).



TRT 1

Elbette en geniş arşiv TRT’de. Nostalji Kuşağı isimli yeni bir kuşak eklendi. Hafta içi her sabah 11.30'da ‘Ferhunde Hanım ve Kızları’ var. Genç kuşak için, son yılların gözde dizileriyle tanıdıkları birçok tiyatro sanatçısının en eski (ve en iyi) işlerinden birini izleme fırsatı. Nostalji Kuşağı hafta sonları başka dizilerle devam ediyor. TRT Radyosu’nda 17 yıl devam eden radyo skecinin televizyon uyarlaması olan, başrolleri Yıldız Kenter, Tevfik Gelenbe ve Şükran Güngör’ün paylaştığı ‘Uğurlugiller’le güne başlanıyor (cumartesi ve pazar 07.45). Ardından başrolünü Cihan Ünal’ın üstlendiği, TRT ve Türk Tarih Kurumu’nun ortaklaşa çektiği, Osmanlı İmparatorluğu’nun öncesini anlatan ‘Kuruluş’ geliyor (cumartesi ve pazar 09.30). Sonra sırada Perran Kutman ve Şevket Altuğ’lu ‘Perihan Abla’ var (cumartesi, 10.55). ‘Haberiniz Olsun’ adlı gazetenin ‘Gülşen Abla’ köşesine gelen mektupları cevaplandıran Abidin’in absürt hikâyesi ‘Gülşen Abi’deyse yıldız yağmuru sağanak şeklinde (cumartesi, 12.50). Nostalji Kuşağı’na dahil edilmeyen iki dizi daha var üstelik: Yedi numaralı ahşap evin üst katını tutan dört üniversiteli kızla, alt katını tutan üç büyük şehir acemisi delikanlının maceraları ‘Yedi Numara’ (cumartesi, 14.05) ve Ali Ulvi Hünkar’ın senaryosunu yazdığı, Türkan Derya’nın yönettiği, her biri ayrı usta oyuncularıyla en sevilenler liginde ‘Aşk-ı Memnu’ya rahatlıkla kafa tutabilecek ‘Yeditepe İstanbul’ (cumartesi, 16.00). Bu arada, çok yakın zamana kadar TRT Arşiv’den izleyebildiğimiz bu dizilere ve daha birçok klasik TRT dizisine artık ulaşmak mümkün değil ancak TRT’nin yeni uygulaması TRT İzle birkaç gün önce yayına geçti ve mesela TRT Arşiv’in YouTube kanalında, bu dizilerin hepsinin yakında TRT İzle’de yer alacağı duyuruluyor.

Star

Geçmişi çok da kurcalamayıp, yakın zamanda kalmayı tercih eden Star’da çok uzun sürmese de tadı damakta kalan, nadir başarılı komedilerden ‘İşler Güçler’i (her perşembe, 20.00) görüyoruz. Asıl sürpriz, bittiğinde ‘bir daha asla böylesini izleyemeyeceğiz’ diye hayıflandığımız kült gençlik dizisi ‘MedCezir’in geri dönüşü (cuma, 20.00). Bir de Gizem Karaca'nın parladığı 'Güzel Köylü' var (pazar, 20.00) olacak.

Ve diğerleri