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Elçin Yahşi

Elçin Yahşi

Hangi dizi değil, hangi yayın

1 Mayıs 2020

Süresinden şikâyet ede ede seyredilen dizilerin yerini Instagram ve YouTube yayınları almaya başladı. İşte en çok izlenenlerden bir demet...

Hangi dizi değil, hangi yayın
1) Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram yayını ‘Mücbir Sebepler’i nefis bir afiş çizen Rıza Türker (@rizaciziyor) anlatmış: “Gülerken boğulma tehlikesi geçirebileceğiniz Instagram yayını #mücbirsebepler için teşekkür mahiyetinde naçizane bir çizim... Hunhar gülüşlerin ve oynatmalı videoların efendisi @bartu_kucukcaglayan ve sevgili @meliksahtas her gece 00.30’da yüzleri güldürmeye devam ediyor.”
Hangi dizi değil, hangi yayın
2) Candan Erçetin de YouTube kanalında, bütün müzisyenleriyle bir araya gelerek, ev haliyle, ayağını altına alıp oturduğu koltuğundan kimi zaman uzun, kimi zaman tek şarkılık nefis konserler veriyor. Sakin, neredeyse bilgece konuşmasıyla anlattıkları da özellikle endişeli karantinacılara huzur verecek nitelikte. Sürprizlere de hazır olmalısınız, mesela Kardeş Türküler’le bir araya geldiler geçenlerde. Bir seferinde de ödem giderici maydanoz salatası tarifini izledik. 
Hangi dizi değil, hangi yayın
3) İstanbul’un önde gelen sanat merkezlerinden Salt, internet sitesi saltonline.org’da insanın dünyaya bakışını değiştirecek bir belgeseli Türkçe altyazılı olarak gösterime açtı. ‘The Salt of the Earth’ yani ‘Dünyanın Tuzu’. Çektiği fotoğrafları akıllara kazınan Brezilyalı fotoğraf sanatçısı Sebastião Salgado’nun hayatı ve işlerinin konu edildiği belgeseli fotoğrafçının oğlu Juliano Ribeiro Salgado ve Wim Wenders birlikte çekmiş. 10 Mayıs’a kadar sitede.
Hangi dizi değil, hangi yayın4) UNESCO tarafından Nâzım Hikmet Yılı ilan edilen 2002’de, 13. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nin açılış gösterisi olarak Rumeli Hisarı’nda gerçekleşen ‘Nâzım’a Armağan’ oyununun kaydı İKSV YouTube kanalında. Sanatseverler, Genco Erkal’ın tasarladığı, yönettiği, rol aldığı ‘Nâzım’a Armağan’ ile Yıldız Kenter, Ayla Algan, Zeliha Berksoy, Jülide Kural, Zuhal Olcay, Tilbe Saran, Sema Moritz gibi seçkin sanatçıları izleme şansı bulacak.

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