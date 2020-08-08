HaftanÄ±n sÃ¼rprizli yapÄ±mlarÄ±

Belgesel kanalÄ±ndan Amerikaâ€™nÄ±n ormanlarÄ±nÄ± arka planÄ±na alan bir western, diÄŸer dizilere benzemeyen yerli bir yapÄ±m ve evden çÄ±kmadan kumsal tecrübesi... Bu haftanÄ±n yenileri sizi ters köÅŸeye yatÄ±racak.
ORMANDA GEÃ‡EN â€˜WESTERNâ€™
National Geographic tÃ¼mÃ¼yle kurmaca yapÄ±mÄ± â€˜Barkskins / Koloniâ€™; Oscar, AltÄ±n KÃ¼re ve BAFTA Ã¶dÃ¼llerini kazanan â€˜Brokeback Mountainâ€™ hikÃ¢yesinin yazarÄ±, Pulitzer Ã¶dÃ¼llÃ¼ Annie Proulxâ€™un en Ã§ok satan romanÄ±ndan uyarlama...
Toplumdan dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ, hayalperest bir grubun Yeni DÃ¼nya olarak adlandÄ±rÄ±lan acÄ±masÄ±z topraklardaki entrikalÄ± iliÅŸkilerini anlatan â€˜Koloniâ€™ iki gÃ¶Ã§menin hikÃ¢yesi etrafÄ±nda geliÅŸiyor.
Peki National Geographic neden bÃ¶yle bir romanÄ± uyarlamayÄ± seÃ§ti? Ã‡Ã¼nkÃ¼ â€˜Koloniâ€™ toprak sahibi olmak iÃ§in feodal bir sistemde oduncu olarak Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§menler Ã¼zerinden dÃ¼nyanÄ±n aÄŸaÃ§sÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±na dikkat Ã§ekiyor. Romana ve dizinin orijinaline adÄ±nÄ± veren â€˜barkskinsâ€™, o ormanlarÄ± yok eden, o aÄŸaÃ§larÄ± kesenler...
Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ Marcia Gay Harden ve â€˜Harry Potterâ€™ serilerinden tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ±z David Thewlisâ€™in yer aldÄ±ÄŸÄ± dizi, bir tÃ¼r â€˜westernâ€™ aslÄ±nda... (National Geographic, pazar, 21.00)
BÄ°LDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z DÄ°ZÄ°LERE HÄ°Ã‡ BENZEMÄ°YOR
beIN Originalsâ€™Ä±n, yani Digiturk platformu beIN Connectâ€™in ilk yerli dizisi â€˜Aile Åžirketiâ€™ her biri ortalama 20 dakikadan oluÅŸan Ã¼Ã§ bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle platformda yerini aldÄ±.
ZÄ±t karakterlere sahip iki kardeÅŸin aynÄ± ofiste Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda kalmasÄ±yla geliÅŸen eÄŸlenceli olaylarÄ±n konu edildiÄŸi dizinin kadrosunda â€˜KardeÅŸ PayÄ±â€™ndan Emrah Kaman, â€˜Tek YÃ¼rekâ€™ten Eslem Akar ve son dÃ¶nem dizi ve filmlerimizin olmazsa olmazÄ± MÃ¼fit Kayacan var. â€˜Yeni nesil diziâ€™ olarak sunuluyor, gerÃ§ekten de dizi olarak bildiÄŸimiz hiÃ§bir ÅŸeye benzemiyor â€˜Aile Åžirketiâ€™. Bana daha Ã§ok amatÃ¶r tiyatro oyunu gibi geldi. Siz de bakÄ±n bakalÄ±m nasÄ±l bulacaksÄ±nÄ±z? En Ã§ok merak ettiÄŸim daha sonra baÅŸka bir kanalda yayÄ±nlanmakla birlikte, platformun ilk dizisi olarak yurtdÄ±ÅŸÄ±nda lanse edilen â€˜Babilâ€™den buraya nasÄ±l gelindiÄŸi...Â(beIN Connect)
Her perÅŸembe ikiÅŸer yeni bÃ¶lÃ¼m eklenecek, ilk sezon 13 bÃ¶lÃ¼mde bitecek.
BU SAHÄ°LDE, O SAHÄ°LDE, ARIYORUM ÅžU SAHÄ°LDE
Bayram tatilinde sahilleri hÄ±ncahÄ±nÃ§ doldurmayanlar iÃ§in Ã¶zellikle Ã¶neriyorum: â€˜Kumsal Evi AvcÄ±larÄ±â€™! OturduÄŸunuz yerde, tatile gitmiÅŸsiniz gibi kafa daÄŸÄ±ttÄ±racak bir program. En bÃ¼yÃ¼k hayali gÃ¼zel bir kumsal evinde yaÅŸamak olan insanlarÄ±n hayallerini yerine getiren bu avcÄ±lar, ekran baÅŸÄ±ndaki bizlere de Ã§ok gÃ¼zel vakit geÃ§irtiyor. Bence hoÅŸÃ§a vakit geÃ§irtirken bilgiyi de kutsayan bir program. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, para diye bir mesele yok, neyse parasÄ± vereceksiniz ama nereden bulacaksÄ±nÄ±z ÅŸahane manzaralÄ± bir kumsal evini? Tek Ã§Ã¶zÃ¼m, bir bilene baÅŸvurmak. Neyse, muradÄ±na erenleri izleyip kerevetine Ã§Ä±kmak iÃ§in ideal...(TLC, hafta iÃ§i her akÅŸam 19.35)
HaftanÄ±n sÃ¼rprizli yapÄ±mlarÄ±
Belgesel kanalÄ±ndan Amerikaâ€™nÄ±n ormanlarÄ±nÄ± arka planÄ±na alan bir western, diÄŸer dizilere benzemeyen yerli bir yapÄ±m ve evden çÄ±kmadan kumsal tecrübesi... Bu haftanÄ±n yenileri sizi ters köÅŸeye yatÄ±racak.
ORMANDA GEÃ‡EN â€˜WESTERNâ€™
National Geographic tÃ¼mÃ¼yle kurmaca yapÄ±mÄ± â€˜Barkskins / Koloniâ€™; Oscar, AltÄ±n KÃ¼re ve BAFTA Ã¶dÃ¼llerini kazanan â€˜Brokeback Mountainâ€™ hikÃ¢yesinin yazarÄ±, Pulitzer Ã¶dÃ¼llÃ¼ Annie Proulxâ€™un en Ã§ok satan romanÄ±ndan uyarlama...
Toplumdan dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ, hayalperest bir grubun Yeni DÃ¼nya olarak adlandÄ±rÄ±lan acÄ±masÄ±z topraklardaki entrikalÄ± iliÅŸkilerini anlatan â€˜Koloniâ€™ iki gÃ¶Ã§menin hikÃ¢yesi etrafÄ±nda geliÅŸiyor.
Peki National Geographic neden bÃ¶yle bir romanÄ± uyarlamayÄ± seÃ§ti? Ã‡Ã¼nkÃ¼ â€˜Koloniâ€™ toprak sahibi olmak iÃ§in feodal bir sistemde oduncu olarak Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§menler Ã¼zerinden dÃ¼nyanÄ±n aÄŸaÃ§sÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±na dikkat Ã§ekiyor. Romana ve dizinin orijinaline adÄ±nÄ± veren â€˜barkskinsâ€™, o ormanlarÄ± yok eden, o aÄŸaÃ§larÄ± kesenler...
Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ Marcia Gay Harden ve â€˜Harry Potterâ€™ serilerinden tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ±z David Thewlisâ€™in yer aldÄ±ÄŸÄ± dizi, bir tÃ¼r â€˜westernâ€™ aslÄ±nda... (National Geographic, pazar, 21.00)
BÄ°LDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z DÄ°ZÄ°LERE HÄ°Ã‡ BENZEMÄ°YOR
beIN Originalsâ€™Ä±n, yani Digiturk platformu beIN Connectâ€™in ilk yerli dizisi â€˜Aile Åžirketiâ€™ her biri ortalama 20 dakikadan oluÅŸan Ã¼Ã§ bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle platformda yerini aldÄ±.
ZÄ±t karakterlere sahip iki kardeÅŸin aynÄ± ofiste Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda kalmasÄ±yla geliÅŸen eÄŸlenceli olaylarÄ±n konu edildiÄŸi dizinin kadrosunda â€˜KardeÅŸ PayÄ±â€™ndan Emrah Kaman, â€˜Tek YÃ¼rekâ€™ten Eslem Akar ve son dÃ¶nem dizi ve filmlerimizin olmazsa olmazÄ± MÃ¼fit Kayacan var. â€˜Yeni nesil diziâ€™ olarak sunuluyor, gerÃ§ekten de dizi olarak bildiÄŸimiz hiÃ§bir ÅŸeye benzemiyor â€˜Aile Åžirketiâ€™. Bana daha Ã§ok amatÃ¶r tiyatro oyunu gibi geldi. Siz de bakÄ±n bakalÄ±m nasÄ±l bulacaksÄ±nÄ±z? En Ã§ok merak ettiÄŸim daha sonra baÅŸka bir kanalda yayÄ±nlanmakla birlikte, platformun ilk dizisi olarak yurtdÄ±ÅŸÄ±nda lanse edilen â€˜Babilâ€™den buraya nasÄ±l gelindiÄŸi...Â(beIN Connect)
Her perÅŸembe ikiÅŸer yeni bÃ¶lÃ¼m eklenecek, ilk sezon 13 bÃ¶lÃ¼mde bitecek.
BU SAHÄ°LDE, O SAHÄ°LDE, ARIYORUM ÅžU SAHÄ°LDE
Bayram tatilinde sahilleri hÄ±ncahÄ±nÃ§ doldurmayanlar iÃ§in Ã¶zellikle Ã¶neriyorum: â€˜Kumsal Evi AvcÄ±larÄ±â€™! OturduÄŸunuz yerde, tatile gitmiÅŸsiniz gibi kafa daÄŸÄ±ttÄ±racak bir program. En bÃ¼yÃ¼k hayali gÃ¼zel bir kumsal evinde yaÅŸamak olan insanlarÄ±n hayallerini yerine getiren bu avcÄ±lar, ekran baÅŸÄ±ndaki bizlere de Ã§ok gÃ¼zel vakit geÃ§irtiyor. Bence hoÅŸÃ§a vakit geÃ§irtirken bilgiyi de kutsayan bir program. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, para diye bir mesele yok, neyse parasÄ± vereceksiniz ama nereden bulacaksÄ±nÄ±z ÅŸahane manzaralÄ± bir kumsal evini? Tek Ã§Ã¶zÃ¼m, bir bilene baÅŸvurmak. Neyse, muradÄ±na erenleri izleyip kerevetine Ã§Ä±kmak iÃ§in ideal...(TLC, hafta iÃ§i her akÅŸam 19.35)