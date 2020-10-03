Haftanın beş programı

Efendim, ekran starlarımızı seviyoruz, bağrımıza basıyoruz, onlar için ölüp bitiyoruz. Ama hepimiz aslında ortaya çıkan o çok fiyakalı işlerin arkasında kocaman bir ekip olduğunu, başrollerin en büyük destekçisinin yan roller olduğunu da biliyoruz değil mi? Ekip ne kadar iyiyse dizi de o kadar çok izleniyor, o iyilik hali izleyiciye geçiyor. Bu hafta dizilere ekstra güç katan oyuncularımıza baktık.

TAKIMIN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN‘Aşk 101’de iyi aile kızı, sınıfın çalışkan öğrencisi olarak parlayan İpek Filiz Yazıcı bambaşka bir kimlikle ‘Yeni Hayat’ın Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Melisa Aslı Pamuk’tan oluşan esas takımının en büyük destekçilerinden. (Kanal D)

USTASINA AYAK UYDURMAKLA KALMADI...

‘Baraj’da Burak Yörük, Feyyaz Duman gibi usta bir oyuncuya ayak uydurmakla kalmadı, resmen dizinin kadın oyuncularından da rol çaldı. İkisinin birlikte olduğu sahneler dizinin en ateşli diyeceğim, yanlış anlaşılacak, ‘yaşayan sahneleri’ diyeyim. (Fox)

‘TEK BİR ZAYIF HALKASI OLMAYAN DİZİ KADROSU’‘Hekimoğlu’nda Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık gibi ustaların yanında, onlardan bir an bile geride kalmayan Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay ve Kaan Yıldırım’la ‘tek bir zayıf halkası olmayan dizi kadrosu’ deyince akla ilk gelen örneği oluşturmuş olabilirler. (Kanal D)

ÖVMEYE DOYAMIYORUZ

Daha önce rol aldığı her dizide rolü ne olursa olsun kendisini övmeye doyamadığımız Dilara Aksüyek ‘Arıza’da da öne çıkacaktır. (Show)

ÖDÜLLERİ VERENLERİN BİR BİLDİĞİ VAR

Geçen yılın en başarılı filmlerinden ‘Kızkardeşler’le 38’inci İstanbul Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü diğer iki kız kardeşle paylaşan