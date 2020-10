Haftanın beş programı

Kaçırdıklarınız, yeni başlayanlar ve yılın en önemli magazin organizasyonu Pantene Altın Kelebek... Ekranların ön izlemesini birlikte yapalım, mutlaka akılda tutulması gereken kanal, mecra, gün ve saatleri not alalım.

HAFTANIN MAGAZİN OLAYISon yıllarda çok konuşulmayan, günlerce gündemde kalmayan bir Pantene Altın Kelebek ödül töreni hatırlamıyorum. Müzik ve televizyon dünyasının bu tek önemli etkinliğinin 2019 Aralık ayında planlanan en son töreniyse davetiyeler gönderilip bütün hazırlıklar, provalar yapıldıktan sonra son anda iptal edilmişti. Yarın akşam 46. ödül töreni ‘yeni normal’e uygun bir şekilde ekranda olacak, ödül sahipleri ödüllerini evlerinde, ofislerinde teslim alacak. Gecenin sunucuları Çağla Şıkel ve Cem Davran. (Kanal D, pazar, 20.00)

HAFTANIN YENİ DİZİLERİFurkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in başrollerini paylaştığı; Renan Bilek, Tülay Günal, Erhan Yazıcıoğlu, Ebru Aykaç, Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin, Bülent Seyran ve Bedia Ener gibi isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Çatı Katı Aşk’ın anahtar kavramları şöyle: Küçük ve sıcak mahalle, Yeşilçam filmleri tadı, neşeli ortam. Tanıtımı da böyle: “‘Çatı Katı’ geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlıyor. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir yalanla katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpışacak, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi görecekler. ‘Çatı Katı’, hayata yeni atılanların, sırtında dünyaları taşıyanların, yuvayı ilmek ilmek örenlerin yani bizim, hepimizin hikâyesi aslında. Ama hepsinden öte bir aşk hikâyesi... Hayat gençleri yine boylarından büyük dertlerle baş başa bırakırken hasretini duyduğumuz bu aile, kuvvetli bağlarıyla her şeyin üstesinden gelip bir arada kalmayı başarabilecek mi?”’ Bakalım hayat mı galip gelecek, aile mi? (Kanal D, perşembe, 20.00)



Bir Amazon Prime dizisi ama önce D-Smart’ta ekrana gelecek. Anthony Horowitz’in Birleşik Krallık başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan sekiz bölümlük ‘Alex Rider’da amcasının ani ve şüpheli ölümünün ardından kendini hiç mi hiç istemeden casusluk yaparken bulan gencecik Alex’i izleyeceğiz. Dünyanın sayılı zenginlerinin sorunlu çocuklarının devam ettiği bir özel okulun tek tek hayatını kaybeden bu sayılı zenginlerin ölümleriyle ilişkisi ne? Bu sorunun cevabını bulabilecek tek kişiyse okulun en yeni öğrencisi Rider, Alex Rider. Okulun heybetli ve moda deyimle tekinsiz müdürü Dr. Hugo Greif’ı Haluk Bilginer oynuyor. (D-Smart Go, çarşambadan itibaren)

HAFTANIN KAÇIRDIĞINIZ DİZİLERİBu başlık aslında ‘kaçırdığınız ama henüz fırsat varken izleseniz siz kazanırsınız, zaten kaçırılan bölüm de çok fazla değil’ olmalıydı esasında. ‘Doğduğun Ev Kaderindir’, ‘İstanbullu Gelin’in de ‘müsebbibi’ olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun bir kitabından uyarlandı. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrolde olduğu dizi, güçlü yan kadrosuyla esas olarak çocukluğun, yani doğduğu evin bir insanın hayatını nasıl şekillendirdiğini inceliyor. Bu kez terapi seansları yok ama ana karakter Zeynep, düzenli olarak dış sesle kendi analizini yapıyor. Uzun bir aradan sonra ekrana gelen 12. bölümüyle sezon finali yaptı. ‘Pes Artık’ ise Erkan Kolçak Köstendil’in pandemi döneminde evde yazıp yönettiği, Bülent Şakrak ve Ertan Saban’la birlikte rol de aldığı bir mini dizi. Her biri 15 dakika civarındaki toplam 10 bölümden geriye tek bir tane kaldı, bu pazar onu da görürüz herhalde. Dizi, tiyatro, film... Ne isterseniz o niyetle izleyebilirsiniz tamamını; zaten konu da esas olarak kültür-sanat dünyamız diyelim. Her şeye yerli yersiz ‘samimi’ demeye bayılıyoruz ya, bence her yanıyla bu sıfatı gerçekten hak eden bir iş olmuş. (Her iki dizi de YouTube’da)