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Elçin Yahşi

Elçin Yahşi

Gerçek dostlar arasında

29 Şubat 2020

Hayvan dostu programlar ‘pek yakında’ ekranlardaki yerini alıyor. Kanal D’de yayımlanacak ‘Hayat Tamircisi’ ve ‘Fox’ta karşımıza çıkacak ‘Dostumun Dünyası’nı merakla bekliyoruz...

Gerçek dostlar arasında

Tam iki tane birden hayvan dostu program başlamak üzere. “Hayvanları mutlu ederek bu gezegene izimi bırakmak istiyorum” diyen Mardinli Hasan Kızıl’ı anlatan ‘Hayat Tamircisi’ adlı belgeseli geçen yıl TRT Belgesel kanalında izlemiştim. Bu güzel belgesel, şimdi heyecan verici bir programa dönüştü. Daha önce sadece kendi imkânlarıyla protezler imal ederek çeşitli nedenlerle yürüme yetisini kaybetmiş hayvanları hayata katan Hasan Kızıl’a bu programda veteriner hekim Esra Şenol eşlik edecekmiş. Sadece kedi, köpek değil aynı zamanda tavuk, kaplumbağa, eşek gibi hayvanlar için de uğraşan Hasan Kızıl’ın Kanal D’de yayınlanacak olan yeni programını merakla bekliyoruz.

‘Dostumun Dünyası’ da bir diğer hayvan dostu program. 26 yıllık köpek eğitmeni Ali Yeşilırmak, davranış sorunları gösteren köpeklerin sahipleri ile bir araya gelerek yavru eğitimi, çocuklarla iletişim, köpeklerin sosyalleşmesi, farklı evcil hayvanlarla uyum gibi birçok konuya değinirken aynı zamanda da sokak hayvanları konusunda farkındalık yaratmaya çalışacak (Fox). Keşke çoğalsa bu haberler.

Elena Ferrante’nin Napoli dörtlemesinin ikincisi ‘The Story of a New Name’ / ‘Yeni Soyadının Hikâyesi’nden uyarlanan dizi yakında ekranda. Onu beklerken, çarşambaları 19.00’da beINSeries Drama kanalında yeniden yayımlanan sekiz bölümlük ‘My Brilliant Friend’ / ‘Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım’ı izlemek mümkün.

Gerçek dostlar arasında

‘Dostumun Dünyası’nı Ali Yeşilırmak sunucak.

5 PROGRAM

1) Reality programı: Hayatlarını tehdit edebilecek kadar tehlikeli takıntıları olan insanların hikâyeleri ‘Benim Tuhaf Alışkanlığım’da. (TLC, perşembe, 22.15)

2) Yeni dizi: İlker Kaleli uzun bir aradan sonra ‘Öğretmen’in başkarakteri olarak ekrana geri dönüyor. (Fox, çarşamba, 20.00)

3) Yeni sezon: ‘Hakan: Muhafız’da bu sezon Funda Eryiğit ve Taner Ölmez de var. (Netflix, cumadan itibaren)

4) Yeni gün: Cumartesi gecesine taşınmak  ‘Afili Aşk’a gayet iyi geldi, reytingleri artıyor.  (Kanal D, cumartesi, 20.00)

5) Festival filmi: Avustralya’nın bu yıl Oscar’a gönderdiği ‘Buoyancy’ / ‘Batmadan’, hemköleliğin bitmediğinin, bitmeyeceğinin kanıtı hem de umut veriyor.
Kaçırmayın. (Mubi)

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