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Elçin Yahşi

Elçin Yahşi

Evde bayram için seyirlik seçimler

23 Mayıs 2020

Bu bayram tüm Türkiye evde! Bu günleri ekran başında geçirmeyi planlayanlar için YouTube konserlerinden filmlere, egzersiz programlarından belgesele her telden önerilerim var...

Evde bayram için seyirlik seçimler
- Beyaz’ın ‘moderatörlüğünde’ diyelim, ‘Pepsi ile Evlere Şenlik!’ konseri... Ceyl’an Ertem, Fatma Turgut, Mehmet Erdem, Sertab Erener ve Sıla’nın katılacağı konser 1.5 saat sürecek. (Pepsi Türkiye YouTube kanalı, bugün, 21.00)

Evde bayram için seyirlik seçimler- Kızını taciz ettiği iddiasıyla iki kez mahkemelik olup aklanan Woody Allen’ı Amerikalı izleyici aklamıyor! Son filmi ‘New York’ta Yağmurlu Bir Gün’ ABD’de gösterime girmedi. Ama Timothée Chalamet, Elle Fanning ve Selena Gomez gibi genç yeteneklerin başrolleri paylaştığı filmi burada izleyebiliyoruz. (beIN Connect)

- Eğlencesi ve ödülleriyle her daim favori programlardan olan Çarkıfelek’ yarın başlıyor. Programa eklenen yeni oyunlar olsa da büyük ödül yine araba... (Kanal D, yarın, 20.00)

- Hijyen takıntılı Galip Derviş en özgün ekran karakterlerinden biri. Engin Günaydın’ın harikalar yarattığı diziyi temizliğin her zamankinden daha önemli olduğu şu dönemde izlemek ayrıca keyifli. (Kanal D; pazartesi-perşembe arası, geceyarısından sonra)

- Ebru Erke’nin Hürriyet Pazar’daki yazılarını takip edenler yeni programı ‘Baharatın Yolculuğu’ndan da haberdar mı acaba? Birbirinden lezzetli hikâyelerin yer aldığı bu belgesel dizide Erke, farklı tatların peşine düşüyor (beIN Gurme yarın, 18.30)

Evde bayram için seyirlik seçimler
- Şafak Karaman adı tek kanallı günleri bilen, belli bir yaşın üstündekiler için Türk pop müziğiyle eşanlamlı... Şimdi yeni neslin de kendisiyle tanışma fırsatı var: ‘Şafak Karaman ile Günün Beşlisi’ Türk pop müziğinin en beğenilen isimleriyle haftanın üç günü ekranlarda. (TRT Müzik; pazartesi, çarşamba, cuma, 16.15)

- Bu günlerde milyonlarca insan gibi Leslie Sansone’nin kanalından yükselen “Walk, walk, walk...” (yürü, yürü, yürü) komutları eşliğinde ekran başında uğraşanlardan mısınız? Bir alternatif olarak, egzersiz eğitmeni Ebru Karaduman’la ‘Evde Hareket Zamanı’ programı da aklınızda olsun. (Star, hafta içi her sabah, 09.20)

Evde bayram için seyirlik seçimler
- “1757’de İngiliz ve Fransız kuvvetleri arasındaki savaş üçüncü yılına girmektedir. Bu tehlikeli sınırlarda yaşayan Hawkeye, pusuya düşen İngilizlere rehberlik etmeyi kabul eder.” Tanıtımı okuyup geçebilirsiniz ama sadece filmin adını yazsam, ‘Son Mohikan’ desem, eminim siz de kim bilir kaçıncı kere, nefes almadan izlemek üzere ekran başına geçeceksiniz. (MovieSmart Action, pazartesi, 20.45)

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