Ekranda böyle yaprak dökümü görülmedi, önemli karakterler dizilerine veda ediyor

Normalde isteyip de bir türlü başına oturamadığımız ya da ancak göz ucuyla gördüğümüz pek çok şeye vakit ayırabilecek durumdayız ya... Bu dönem, hayatın hızı nedeniyle tadını çıkaramadığımız güzel çalışmalara hakkını verme vaktidir. İşte onlardan bazıları...

1) ‘YEDİ DÜNYA BİR GEZEGEN’Yedi bölümlük ‘Seven Worlds One Planet-Yedi Dünya Bir Gezegen’, Sir David Attenborough’nun emsalsiz sunumuyla dünyamızı ne hale getirdiğimizi kıta kıta açıklıyor ve takkeyi önümüze koyuyor. Tam şu dönemde çocuklarla birlikte izleyip bir yandan üzülürken bir yandan da hâlâ evimiz olan dünya adına umutlanmak için... (beIN Connect, BBC Earth)

2) ‘YEŞİL DOĞA’“Türkiye’nin değerlerini ekrana taşıyoruz. Sadece doğayı değil, doğayla barışık yaşayan insanları da konu ediyoruz. Programda sürekli yok olan değerleri göstermek seyirciyi sıkıyor. Biz de programı gezi formatına çevirerek önce bölgeyle ilgili güzel şeyleri gösteriyoruz, ardından da sorunları dile getiriyoruz.” Deneyimli televizyoncu Güven İslamoğlu, ‘Yeşil Doğa’yı böyle anlatıyor. Türkiye’nin her yöresini, yörenin sakinlerini ekrana taşırken çevre bilincinin artmasına ve daha da önemlisi çevre aktivistlerinin sesini duyurmasına yardımcı olan program CNN Türk’te devam ediyor. (D-Smart GO’dan da izlenebilir)

3) ‘ROMANLARIN İZİNDE’Programı anlatırken “Ülkemizin geçmişini, bugününü ve elbette geleceğini bir de romanlar üzerinden okumayı hedefliyor. Türk romanına yeni bir pencereden bakmayı, modernleşme ve Batılılaşma maceramızı, hep birlikte bir kez daha, serinkanlılıkla gözden geçirmeyi teklif ediyor” demişler. ‘Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat’tan Suat Derviş imzalı ‘Kara Kitap’a, ‘Kürk Mantolu Madonna’dan ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ne, ‘Yorgun Savaşçı’dan ‘Kurt Kanunu’na 26 bölümlük bir ilk sezon bitmiş. İkinci sezon Oğuz Atay’ın ‘Tehlikeli Oyunlar’ıyla başlamış, 39. bölümde Metin Kaçan’ın ‘Ağır Roman’ına gelmiş. Bölümler yarım saat civarı, sunucu TRT kökenli ve işine çok hâkim, Zeynep Celep Bal. Her bölümde ele alınan romanla ilgili canlandırmalar ve çok sayıda üniversiteden akademisyenlerin romanla ilgili değerlendirmeleri var. Ufuk açıcı ama daha da önemlisi, insanı hemen o kitabı bulup okumaya yönlendiriyor. (beIN Connect, İz TV)

4) ‘FİLM ÖNÜ, FİLM ARKASI’Sinema yazarları Alin Taşçıyan ve Mehmet Açar’ın TRT 2 sinema kuşağında yayımlanan filmlerden önce izleyiciyi filme hazırlayan, sonra da filmi hafızalara rapteden sohbetleri söz konusu filmlerden bağımsız olarak da izlenebilir. Şu ana dek 113 filmle ilgili konuşmuşlar, eminim aralarında izlediğiniz çok film vardır. Tam ara sıra açıp izlemelik, zamandan bağımsız bir program. (TRT 2, YouTube kanalı)

5) ‘TARİHİN RUHU’Son dönemde dijital kanallarla dolaşıma giren o kadar çok sayıda tarihi görüntü var ki. Ama gördüklerimiz kim, ne amaçla oradalar, filmi kim çekmiş? Görüntülerle birlikte sorular da üşüşüyor kafamıza. İşte ‘Tarihin Ruhu’ yakın tarihimizle ilgili görüntüleri, resmen dedektif pertavsızıyla analiz ediyor, dört bir yana dağılmış bilgileri bir araya getiriyor. Müthiş bir emekle ortaya çıkan paha biçilmez bir program. Şu an itibariyle 53 bölüm. Henüz izlememiş olanlar ne kadar şanslı. (TRT 2, YouTube kanalı)