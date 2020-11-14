Ekran karşısına kurulalım

Eskisinden farklı bir ritmle olsa da televizyonda üretim durmadı. Sayıları şimdilik az ama giderek çoğalacaklar. Buyurun sizi, ‘yeni normal ekranı’nın son haberlerine alalım...

Zorunlu korona arasından sonra ekrana dönen ilk dizi ‘Zalim İstanbul’da Agâh Bey’i canlandıran Fikret Kuşkan, tek başına göründüğü bir-iki sahneyle zarif bir biçimde veda etti diziye. Cenk’in (Ozan Dolunay) neredeyse izleyenin de başını ağrıtan baş ağrısı görüntüleri hayra alamet değil, o da mı gidici mi yoksa? Ama bölümün yıldızı tartışmasız Damla’ydı (Simay Barlas). “Bence bu noktada dijital devrime ayak uydurabilmek çok önemli, artık medya odaklı bültenlerden vazgeçmenin vakti geldi. Zaten birçok şirket basın bülteni dediğimiz şeyi tarihe gömdü, tüketiciye kendi mecralarından ulaşmayı tercih ediyorlar ve çok da iyi sonuç aldılar bu yöntemle” diyerek yeni ortaklarının hayranlığını kazandıktan sonra, gelmiş geçmiş en klişe basın toplantısıyla karşımıza çıkan Damla... Bakalım kalan üç bölümde neler olacak? (Kanal D, pazartesi, 20.00)Zalim İstanbul

D-Smart GO’nun özel yapım belgeselleri platformda yerini almaya başladı. Halen izlenebilen ‘Üç Telli Tutku’da köylere gidip unutulmaya yüz tutmuş halk müziği örneklerini kayıt altına alan bir müzik öğretmeni var. Bu belgesel, ‘Ters Yön’ serisinin bir bölümü. Daha sonra Mantar Peşinde, Türkiye Sirki, Bambu Bisiklet, Bitki Ressamı, Şapkadan Hayat Çıktı, Pembe İşler Atölyesi başlıklı belgeseller yer alacak.

Rap müzik sanatçılarının müzikle birlikte verdikleri varoluş mücadelesini konu eden ‘Sert Ünlüler’ serisiyse gazeteci/müzik yazarı Müjde Yazıcı Ergin’in yönetmenliğinde Fuat, Eypio, Şanışer, Saian, Patron, Pi gibi isimlerin kariyerlerine odaklanıyor.

Sıradışı yemek kültürlerinin sınır tanımayan sofraları yerel ürünler ve farklı lezzetlerle ‘Açık Mutfak’ serisinde gelecek ekrana. Yalnızca Instagram üzerinden rezervasyon alan Tayfun Gökşin’in göl kıyısındaki evini açık mutfağa çeviren bir hayalperestin hikâyelerini bu seride izleyeceğiz. Her cuma bir serinin yeni bir bölümü izleyiciyle buluşacak. (D-SmartGO)

‘Pes Artık’ı izliyor musunuz? Erkan Kolçak Köstendil’in karantina döneminde evde yazıp yönettiği mini dizi. Bülent Şakrak ve Ertan Saban’la birlikte kendisi de oynuyor.Pes Artık

Bir de Hera var, jenerikte adı yazarken sağdan silüetiyle kadraja giren. Çok yakışıklı ve uslu maşallah. Alper Baytekin de katılacakmış kadroya. Kumbara Film’in mini dizi kanalında ücretsiz olarak izlenebilen ve şimdiye kadar üç bölümü yayımlanan dizide Cihangir’de tek başına yaşayan bir oyuncunun çocukluk arkadaşının sürpriz şekilde çıkagelmesiyle ortaya çıkan komik olaylar anlatılıyor.

‘Ün’ kavramına taa içinden bakış atan dizide gerçek ünlülerle ilgili çok komik anekdotlar var. Çıkagelen arkadaş rolünde Bülent Şakrak resmen harikalar yaratıyor, Erkan KeKa’nın kendini geri planda tuttuğu rolünün de katkısı büyük bunda tabii. Ertan Saban’ı kısacık bir sahnede izledik ama yeni bölüm tanıtımlarından belli ki gümbür gümbür gelecek.

Toplam dokuz bölümün ilk üçü yayımlandı, dördüncü ve beşinci bölümler de bu pazar kanalda olacak. Kaçırmayınız.