Ekmeğimizi ekrandan çıkarıyoruz

Karantina günlerinde herkes kendini ekmek yapmaya verdi. Her gün birçok tarif YouTube kanallarından üzerimize boca ediliyor. Aralarında epey dolaşıp en çok izlenenlerden bir derleme yaptım. İşte en zorundan en kolayına tarifler rehberi...
◊ Önce meselenin özünü kavrayalım derseniz, bu konuda harika bir belgesel var. Yiyecek bilimi üzerine çalışan gazeteci-yazar Michael Pollan’ın aynı isimli kitabından uyarlanan ‘Cooked’ belgeseli ateş, su, hava ve toprağın, kısacası pişirmenin dünyamızı nasıl şekillendirdiğini anlatıyor. Üçüncü bölümü ‘Hava’, ekmek yapımına ayrılmış. (Netflix)
◊ “Ekşi mayamı kendim üretmek istiyorum” diyenler, günler alacak bir tarif için ‘Masmavi3 Mutfakta’ kanalına başvurabilir. Gerçekten sabır isteyen, günlerce beklenen, saatlerce yoğrulan fakat sonucu şahane görünen bir tarif. Bu kanalda ayrıca ‘1.5 bardak sütle çıtır çıtır ekmekler’ gibi çok vakit almayan başka tarifler de var.
◊ ‘Nefis Yemek Tarifleri’ kanalında ‘Gerçek ekmek tarifi, bire bir fırındakinin aynısı’ bölümü ben baktığımda 1.5 milyondan fazla izlenmişti üç gün içinde. Kuru maya kullanılan bu tarifte biraz monoton bir anlatım tarzı var fakat kısacık video fazlasıyla telafi ediyor bu durumu.
◊ ‘Düdüklü Tencerem’ kanalında hem
ekşi maya yapımı, hem ekşi mayalı ekmek yapımı, hem zeytinli ve ekşi mayalı ekmek
yapımı anlatılıyor.
◊ Bir de hiç yoğrulmayan ekmekler var. Canan Kurban’ın kanalında...
◊ İngilizce bilenler ‘Jenny Can Cook’ kanalında sadece un, kuru maya ve sıcak suyla yoğurmadan, yarım saatte hazırlanan ekmek tarifini izleyebilir. ‘Faster no knead bread’ diye geçiyor.
◊ İngilizce demişken, Jamie Oliver’ın ‘Keep Cooking and Carry On’ kanalını da atlamayalım. Tabii ki o da ekmek tarifini eklemiş kanala birkaç gün önce.
◊ ‘Şemsa Denizsel’den mısır ekmeği, foccacia, pide tarifleri alabilirsiniz.
◊ ‘İdil Yazar’da zeytinli ekmek, sarmısaklı ekmek, bazlama tarifleri var.
◊ ‘Refika’nın Yemek Okulu’ndaysa ‘Burak’ın Ekmek Teknesi’ diye bir bölüm var ki sokak simidinden lavaşa, ramazan pidesinden açmaya her tür tarifi içeriyor.
◊ Ekmeği fırına verdikten sonra şöyle ayakları uzatıp izlemek için de çok güzel bir film önerim var: İnsanın içini ısıtan ‘Julie & Julia’da Meryl Streep’in canlandırdığı Julie Powell, ünlü şef Julia Child’ın 524 adet tarifinin her birini toplam 365 günde pişirmek gibi bir iddiaya giriyor kendisiyle. Leziz bir film. Herkese afiyet olsun.
Beş program
1-Film: Osman Seden’in klasik komedisi ‘Yüz Numaralı Adam’da Kemal Sunal ve Oya Aydoğan başrollerde. (Kanal D, cumartesi, 20.00)
2-Film: Gwyneth Paltrow’un canlandırdığı ‘Emma’, bir Jane Austen uyarlaması. 19’uncu yüzyıl İngilteresi’nde çöpçatan bir genç kadın. (MovieSmart Gold, cuma, 20.30)
3-Belgesel: ‘Alaska: Son Sınır’da Kilcher ailesinin soğukta yaşamak için verdiği eşsiz mücadeleyi izleyebilirsiniz. (DMax, perşembe, 21.55)
4-Final: ‘La Casa de Papel’, dördüncü ve son kısmıyla ekranda. ‘La Casa de Papel: Fenomen’ adlı belgeselle birlikte. (Netflix)
5-Dizi: Tim Allen’ın eşi ve üç kızının arasında kalan bir adamı canlandırdğı ‘The Last Man Standing’, yeni sezonuyla geri döndü. (FX, pazar, 20.35)
Antarktika dışında tüm kıtalara yayılmış olan virüsle dünya nasıl başa çıkacak?
Durum bu noktaya nasıl geldi, dünya bu salgına neden bu kadar hazırlıksız yakalandı, nasıl önlemler alınabilir ve en önemlisi de gündelik yaşantımıza ne zaman dönebiliriz? Uzmanlar bu soruları cevaplandıracak.
Ekmeğimizi ekrandan çıkarıyoruz
Karantina günlerinde herkes kendini ekmek yapmaya verdi. Her gün birçok tarif YouTube kanallarından üzerimize boca ediliyor. Aralarında epey dolaşıp en çok izlenenlerden bir derleme yaptım. İşte en zorundan en kolayına tarifler rehberi...
◊ Önce meselenin özünü kavrayalım derseniz, bu konuda harika bir belgesel var. Yiyecek bilimi üzerine çalışan gazeteci-yazar Michael Pollan’ın aynı isimli kitabından uyarlanan ‘Cooked’ belgeseli ateş, su, hava ve toprağın, kısacası pişirmenin dünyamızı nasıl şekillendirdiğini anlatıyor. Üçüncü bölümü ‘Hava’, ekmek yapımına ayrılmış. (Netflix)
◊ “Ekşi mayamı kendim üretmek istiyorum” diyenler, günler alacak bir tarif için ‘Masmavi3 Mutfakta’ kanalına başvurabilir. Gerçekten sabır isteyen, günlerce beklenen, saatlerce yoğrulan fakat sonucu şahane görünen bir tarif. Bu kanalda ayrıca ‘1.5 bardak sütle çıtır çıtır ekmekler’ gibi çok vakit almayan başka tarifler de var.
◊ ‘Nefis Yemek Tarifleri’ kanalında ‘Gerçek ekmek tarifi, bire bir fırındakinin aynısı’ bölümü ben baktığımda 1.5 milyondan fazla izlenmişti üç gün içinde. Kuru maya kullanılan bu tarifte biraz monoton bir anlatım tarzı var fakat kısacık video fazlasıyla telafi ediyor bu durumu.
◊ ‘Düdüklü Tencerem’ kanalında hem
ekşi maya yapımı, hem ekşi mayalı ekmek yapımı, hem zeytinli ve ekşi mayalı ekmek
yapımı anlatılıyor.
◊ Bir de hiç yoğrulmayan ekmekler var. Canan Kurban’ın kanalında...
◊ İngilizce bilenler ‘Jenny Can Cook’ kanalında sadece un, kuru maya ve sıcak suyla yoğurmadan, yarım saatte hazırlanan ekmek tarifini izleyebilir. ‘Faster no knead bread’ diye geçiyor.
◊ İngilizce demişken, Jamie Oliver’ın ‘Keep Cooking and Carry On’ kanalını da atlamayalım. Tabii ki o da ekmek tarifini eklemiş kanala birkaç gün önce.
◊ ‘Şemsa Denizsel’den mısır ekmeği, foccacia, pide tarifleri alabilirsiniz.
◊ ‘İdil Yazar’da zeytinli ekmek, sarmısaklı ekmek, bazlama tarifleri var.
◊ ‘Refika’nın Yemek Okulu’ndaysa ‘Burak’ın Ekmek Teknesi’ diye bir bölüm var ki sokak simidinden lavaşa, ramazan pidesinden açmaya her tür tarifi içeriyor.
◊ Ekmeği fırına verdikten sonra şöyle ayakları uzatıp izlemek için de çok güzel bir film önerim var: İnsanın içini ısıtan ‘Julie & Julia’da Meryl Streep’in canlandırdığı Julie Powell, ünlü şef Julia Child’ın 524 adet tarifinin her birini toplam 365 günde pişirmek gibi bir iddiaya giriyor kendisiyle. Leziz bir film. Herkese afiyet olsun.
Beş program
1-Film: Osman Seden’in klasik komedisi ‘Yüz Numaralı Adam’da Kemal Sunal ve Oya Aydoğan başrollerde. (Kanal D, cumartesi, 20.00)
2-Film: Gwyneth Paltrow’un canlandırdığı ‘Emma’, bir Jane Austen uyarlaması. 19’uncu yüzyıl İngilteresi’nde çöpçatan bir genç kadın. (MovieSmart Gold, cuma, 20.30)
3-Belgesel: ‘Alaska: Son Sınır’da Kilcher ailesinin soğukta yaşamak için verdiği eşsiz mücadeleyi izleyebilirsiniz. (DMax, perşembe, 21.55)
4-Final: ‘La Casa de Papel’, dördüncü ve son kısmıyla ekranda. ‘La Casa de Papel: Fenomen’ adlı belgeselle birlikte. (Netflix)
5-Dizi: Tim Allen’ın eşi ve üç kızının arasında kalan bir adamı canlandırdğı ‘The Last Man Standing’, yeni sezonuyla geri döndü. (FX, pazar, 20.35)
Antarktika dışında tüm kıtalara yayılmış olan virüsle dünya nasıl başa çıkacak?
Durum bu noktaya nasıl geldi, dünya bu salgına neden bu kadar hazırlıksız yakalandı, nasıl önlemler alınabilir ve en önemlisi de gündelik yaşantımıza ne zaman dönebiliriz? Uzmanlar bu soruları cevaplandıracak.