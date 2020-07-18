Dünyanın zirvesindeki büyük sır

1924’te Everest’te kaybolan iki dağcının hikâyesinin peşine düşen ‘Everest’in Büyük Gizemi’ yarın yayımlanacak. Bu belgeselde hiç unutamayacağım çarpıcı görüntüleri ilk kez izledim.
Dağcılar George Mallory ve Andrew ‘Sandy’ Irvine en son 8 Haziran 1924’te, Everest’in zirvesine 800 metre kala görüldü, kendilerinden bir daha haber alınamadı.
Yönetmen ve dağcı Thom Pollard sırra kadem basan ikiliden neredeyse bir asır sonra, onların izlediği yoldan Everest’in zirvesine doğru yolculuk ederken tek ümidi Irvine’in cesedini bulmak. Bu yolculukta Pollard’a eşlik eden seçkin dağcılar arasında yer alan Renan Öztürk tırmanışın fotoğraflarına da imzasını atıyor. Bu tırmanış, hepi topu bir saatlik bir belgesel olarak pazar gecesi ekranlara gelecek: ‘Everest’in Büyük Gizemi/Lost on Everest’.
Ay’a adım atmak kadar zordu
Mallory ve Irvine ortadan kaybolduktan çok sonra, 1953’te, Tenzing Norgay ve Sir Edmund Hillary, Everest’in zirvesine çıkan ilk isimler olarak tarihe geçiyor. Fakat zirvenin bu kadar yakınına kadar gittikleri fotoğrafla sabit olan Mallory ve Irvine ikilisinin zirveye ulaşıp ulaşmadığı şüpheli. Çünkü ulaşmışlarsa tarih değişecek.
Şimdi Ay’a adım atmak neyse, o zaman için bu tırmanış da o. Everest tarihçisi Tom Holzel, 1986’da dağcıları bulmak için ilk seferi düzenliyor ama yoğun kar nedeniyle başarısız oluyor. 1999’da Thom Pollard’ın liderliğinde düzenlenen arama seferinin ilk gününde Mallory’nin mumyalaşmış cesedine ulaşılıyor. Konuyla ilgili olanlar biliyordur, ben hiç unutamayacağım görüntüleri ilk kez bu belgeselde izledim.Everest’in zirvesine ulaşmak çoğu dağcının hayali. Ama maalesef çoğuna da mezar oluyor.
Mallory bulunduğu yere gömülüyor, ama Irvine’in cesedi de yanlarındaki VPK (Vest Pocket Kodak) kamera da ortada yok. Başka dağcıların tanıklıklarından ve dönemin teknolojisiyle uzun yıllar boyu titizlikle hazırlanan haritalardan sonra Irvine’in cesedinin bulunduğu yerin koordinatları saptanıyor. İşte tarihi değiştirmesi beklenen bu son sefer için dağcılık alanının önemli isimleri bir araya geliyor ve zirveye yolculuk başlıyor. Ama ne yolculuk! (National Geographic, yarın 20.00 ve 23.10)
Ölümcül hava koşullarıyla mücadele
Belgeselden yana şanslı bir hafta: Dört Emmy ödüllü ‘Sıfırın Altında Yaşam’ belgesel dizisi... Kuzey Kanada’nın ücra bölgelerinde, ölümcül hava koşullarıyla boğuşarak yaşayanların hikâyeleri. (BBC Earth, yarın 10.05)
Dünyanın zirvesindeki büyük sır
1924’te Everest’te kaybolan iki dağcının hikâyesinin peşine düşen ‘Everest’in Büyük Gizemi’ yarın yayımlanacak. Bu belgeselde hiç unutamayacağım çarpıcı görüntüleri ilk kez izledim.
Dağcılar George Mallory ve Andrew ‘Sandy’ Irvine en son 8 Haziran 1924’te, Everest’in zirvesine 800 metre kala görüldü, kendilerinden bir daha haber alınamadı.
Yönetmen ve dağcı Thom Pollard sırra kadem basan ikiliden neredeyse bir asır sonra, onların izlediği yoldan Everest’in zirvesine doğru yolculuk ederken tek ümidi Irvine’in cesedini bulmak. Bu yolculukta Pollard’a eşlik eden seçkin dağcılar arasında yer alan Renan Öztürk tırmanışın fotoğraflarına da imzasını atıyor. Bu tırmanış, hepi topu bir saatlik bir belgesel olarak pazar gecesi ekranlara gelecek: ‘Everest’in Büyük Gizemi/Lost on Everest’.
Ay’a adım atmak kadar zordu
Mallory ve Irvine ortadan kaybolduktan çok sonra, 1953’te, Tenzing Norgay ve Sir Edmund Hillary, Everest’in zirvesine çıkan ilk isimler olarak tarihe geçiyor. Fakat zirvenin bu kadar yakınına kadar gittikleri fotoğrafla sabit olan Mallory ve Irvine ikilisinin zirveye ulaşıp ulaşmadığı şüpheli. Çünkü ulaşmışlarsa tarih değişecek.
Şimdi Ay’a adım atmak neyse, o zaman için bu tırmanış da o. Everest tarihçisi Tom Holzel, 1986’da dağcıları bulmak için ilk seferi düzenliyor ama yoğun kar nedeniyle başarısız oluyor. 1999’da Thom Pollard’ın liderliğinde düzenlenen arama seferinin ilk gününde Mallory’nin mumyalaşmış cesedine ulaşılıyor. Konuyla ilgili olanlar biliyordur, ben hiç unutamayacağım görüntüleri ilk kez bu belgeselde izledim.Everest’in zirvesine ulaşmak çoğu dağcının hayali. Ama maalesef çoğuna da mezar oluyor.
Mallory bulunduğu yere gömülüyor, ama Irvine’in cesedi de yanlarındaki VPK (Vest Pocket Kodak) kamera da ortada yok. Başka dağcıların tanıklıklarından ve dönemin teknolojisiyle uzun yıllar boyu titizlikle hazırlanan haritalardan sonra Irvine’in cesedinin bulunduğu yerin koordinatları saptanıyor. İşte tarihi değiştirmesi beklenen bu son sefer için dağcılık alanının önemli isimleri bir araya geliyor ve zirveye yolculuk başlıyor. Ama ne yolculuk! (National Geographic, yarın 20.00 ve 23.10)
Ölümcül hava koşullarıyla mücadele
Belgeselden yana şanslı bir hafta: Dört Emmy ödüllü ‘Sıfırın Altında Yaşam’ belgesel dizisi... Kuzey Kanada’nın ücra bölgelerinde, ölümcül hava koşullarıyla boğuşarak yaşayanların hikâyeleri. (BBC Earth, yarın 10.05)