Arşivlere nur yağan günlerden geçiyoruz

Setler durdu, stok bölümler bitti ve kanallar eski göz ağrılarını yeniden ekrana getirmeye başladı. Ne güzel; klasiklere yer açmanın, kaçırdıklarımızı tamamlamanın, çok sevdiklerimize yeniden kavuşmanın zamanı.
Kanal D
Tabii ki tüm zamanların en sevilen dizisi ‘Aşk-ı Memnu’ geri döndü (hafta içi her sabah 10.45). ‘Behlül’ olarak kaçtıktan sonra ‘Kuzey’ olarak dönüşü muhteşem olan Kıvanç Tatlıtuğ’un, Buğra Gülsoy’la başrolleri paylaştığı ama bütün kadronun emsalsiz olduğu ‘Kuzey Güney’ Twitter’ın dutluk olduğu zamanları da hatırlatacak yeniden izlerken (her çarşamba, 22.45). Herkesin kendi kanalında konuk ağırladığı bu internet talkshow’ları döneminde, üstat Beyaz’ın eski programlarına yer verme fikri de çok hoş. Helyum gazı sahnelerini bile özlemiş olabilirim (cuma geceleri, 00.15 hatta cumartesi tekrarı bile olabiliyor). Bir de eğer kaçıran varsa ‘Hekimoğlu’ ilk bölümünden itibaren normal gün ve saatinde yeniden yayına başladı (salı, 20.00).
TRT 1
Elbette en geniş arşiv TRT’de. Nostalji Kuşağı isimli yeni bir kuşak eklendi. Hafta içi her sabah 08.00’de ‘Ferhunde Hanım ve Kızları’ var. Genç kuşak için, son yılların gözde dizileriyle tanıdıkları birçok tiyatro sanatçısının en eski (ve en iyi) işlerinden birini izleme fırsatı. Nostalji Kuşağı hafta sonları başka dizilerle devam ediyor. TRT Radyosu’nda 17 yıl devam eden radyo skecinin televizyon uyarlaması olan, başrolleri Yıldız Kenter, Tevfik Gelenbe ve Şükran Güngör’ün paylaştığı ‘Uğurlugiller’le güne başlanıyor (cumartesi ve pazar 07.45). Ardından başrolünü Cihan Ünal’ın üstlendiği, TRT ve Türk Tarih Kurumu’nun ortaklaşa çektiği, Osmanlı İmparatorluğu’nun öncesini anlatan ‘Kuruluş’ geliyor (cumartesi ve pazar 09.30). Sonra sırada Perran Kutman ve Şevket Altuğ’lu ‘Perihan Abla’ var (cumartesi, 10.55). ‘Haberiniz Olsun’ adlı gazetenin ‘Gülşen Abla’ köşesine gelen mektupları cevaplandıran Abidin’in absürt hikâyesi ‘Gülşen Abi’deyse yıldız yağmuru sağanak şeklinde (cumartesi, 12.50). Nostalji Kuşağı’na dahil edilmeyen iki dizi daha var üstelik: Yedi numaralı ahşap evin üst katını tutan dört üniversiteli kızla, alt katını tutan üç büyük şehir acemisi delikanlının maceraları ‘Yedi Numara’ (cumartesi, 14.05) ve Ali Ulvi Hünkar’ın senaryosunu yazdığı, Türkan Derya’nın yönettiği, her biri ayrı usta oyuncularıyla en sevilenler liginde ‘Aşk-ı Memnu’ya rahatlıkla kafa tutabilecek ‘Yeditepe İstanbul’ (cumartesi, 16.00). Bu arada, çok yakın zamana kadar TRT Arşiv’den izleyebildiğimiz bu dizilere ve daha birçok klasik TRT dizisine artık ulaşmak mümkün değil ancak TRT’nin yeni uygulaması TRT İzle birkaç gün önce yayına geçti ve mesela TRT Arşiv’in YouTube kanalında, bu dizilerin hepsinin yakında TRT İzle’de yer alacağı duyuruluyor.
Star
Geçmişi çok da kurcalamayıp, yakın zamanda kalmayı tercih eden Star’da çok uzun sürmese de tadı damakta kalan, nadir başarılı komedilerden ‘İşler Güçler’i (her perşembe, 20.00) görüyoruz. Asıl sürpriz, bittiğinde ‘bir daha asla böylesini izleyemeyeceğiz’ diye hayıflandığımız kült gençlik dizisi ‘MedCezir’in geri dönüşü (cuma, 20.00). Bir de hayatımıza Merve Aksak karakterini armağan eden ‘Ufak Tefek Cinayetler’ var (pazar, 20.00).
Ve diğerleri
atv’de ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ güvenlik önlemleri arasında çekime devam ediyor. ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın yedek bölümleri bitmek üzere, belki bundan sonra bir ‘Asmalı Konak’, bir ‘Aliye’ de çıkar arşivlerden. Şimdilik, dünyayı kurtaracak Metin, Ali, Feyyaz kardeşlerin hikayesi ‘Kardeş Payı’ (cuma, 20.00) var. Fox da ‘Şevkat Yerimdar’ı (cuma, 20.00) almış programa. Zaten sevilen dizilerin tekrarını yayımlayan teve2’de ise bir başka klasik, ‘Doktorlar’ (hafta içi her gün, 17.30) var yeni başlayan.
Yabancı klasikler
BluTv bu konuda elini çabuk tutarak, zamanında yayından kaldırdığı klasiklerin bir bölümünü tekrar yükledi platforma. HBO dizileri ‘Sopranos’, ‘Game of Thrones’, ‘Girls’, ‘Entourage’, ‘Sex and the City’ platformda, yakında aralarına başka klasikler de eklenecek.
Netflix’te ‘Mad Men’ ve ‘Breaking Bad’ var. Bence klasikler arasında yer alan ‘Behzat Ç’ de hem Netflix’te, hem BluTV’de var.
Beş program
1-Yeni sezon: İki çocukluk arkadaşının, Elena ile Lila’nın öyküsünün anlatıldığı ‘My Brilliant Friend’, ikinci sezonu ‘Yeni Soyadının Hikâyesi’ ile devam ediyor. (beINconnect, her pazartesi yeni bölüm)
2-Yeni dizi: Emmy ve Altın Küre ödüllü Phoebe Waller-Bridge, yeni komedi ‘Run’la bu kez yazar olarak ekrana döndü. Üniversitede sevgilileri Ruby ve Billy 17 yıl sonra tekrar bir araya geliyor. (beIN Connect, her pazartesi)
3-Güncel: ‘Tam Zamanı’, bu zor günleri fırsata çevirmenin yollarını anlatıyor. Ayrıca ebeveynlerin, çocuklarıyla kuracağı ilişkiler ve uzaktan eğitim gibi konulara değinilecek. (TRT 1, hafta içi her gün, 12.50)
4-Belgesel: ‘Akdeniz Rüyası’yepyeni bir hayata başlayanların İspanya, Fransa, Portekiz ve Hırvatistan’ın cennet misali köşelerindeki evlerini ekrana taşıyacak. (TLC, pazartesi, 20.30)
5-Yeni dizi: İlk mistik polisiye dizimiz ‘Alef’in üç bölümü yayımlandı bile. Ahmet Mümtaz Taylan, Kenan İmirzalıoğlu ve Melisa Sözen, İstanbul’da işlenen gizemli cinayetlerin peşine düşen bir üçlüyü canlandırıyor. (BluTv)
TRT 1, “Koronavirüsle mücadele sürecinde omuzlarında büyük yük taşıyan annelerimiz ve tüm kadınlarımız için” demiş bu programın tanıtımında. Aslında birçok izleyici, ‘İstanbullu Gelin’ ve ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ gibi iki başarılı dizinin kaynağı olan Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun sorulara yanıt, sorunlara çözüm arayacağı ‘Dert Ortağı’nı izlemek isteyecektir.
Arşivlere nur yağan günlerden geçiyoruz
Setler durdu, stok bölümler bitti ve kanallar eski göz ağrılarını yeniden ekrana getirmeye başladı. Ne güzel; klasiklere yer açmanın, kaçırdıklarımızı tamamlamanın, çok sevdiklerimize yeniden kavuşmanın zamanı.
Kanal D
Tabii ki tüm zamanların en sevilen dizisi ‘Aşk-ı Memnu’ geri döndü (hafta içi her sabah 10.45). ‘Behlül’ olarak kaçtıktan sonra ‘Kuzey’ olarak dönüşü muhteşem olan Kıvanç Tatlıtuğ’un, Buğra Gülsoy’la başrolleri paylaştığı ama bütün kadronun emsalsiz olduğu ‘Kuzey Güney’ Twitter’ın dutluk olduğu zamanları da hatırlatacak yeniden izlerken (her çarşamba, 22.45). Herkesin kendi kanalında konuk ağırladığı bu internet talkshow’ları döneminde, üstat Beyaz’ın eski programlarına yer verme fikri de çok hoş. Helyum gazı sahnelerini bile özlemiş olabilirim (cuma geceleri, 00.15 hatta cumartesi tekrarı bile olabiliyor). Bir de eğer kaçıran varsa ‘Hekimoğlu’ ilk bölümünden itibaren normal gün ve saatinde yeniden yayına başladı (salı, 20.00).
TRT 1
Elbette en geniş arşiv TRT’de. Nostalji Kuşağı isimli yeni bir kuşak eklendi. Hafta içi her sabah 08.00’de ‘Ferhunde Hanım ve Kızları’ var. Genç kuşak için, son yılların gözde dizileriyle tanıdıkları birçok tiyatro sanatçısının en eski (ve en iyi) işlerinden birini izleme fırsatı. Nostalji Kuşağı hafta sonları başka dizilerle devam ediyor. TRT Radyosu’nda 17 yıl devam eden radyo skecinin televizyon uyarlaması olan, başrolleri Yıldız Kenter, Tevfik Gelenbe ve Şükran Güngör’ün paylaştığı ‘Uğurlugiller’le güne başlanıyor (cumartesi ve pazar 07.45). Ardından başrolünü Cihan Ünal’ın üstlendiği, TRT ve Türk Tarih Kurumu’nun ortaklaşa çektiği, Osmanlı İmparatorluğu’nun öncesini anlatan ‘Kuruluş’ geliyor (cumartesi ve pazar 09.30). Sonra sırada Perran Kutman ve Şevket Altuğ’lu ‘Perihan Abla’ var (cumartesi, 10.55). ‘Haberiniz Olsun’ adlı gazetenin ‘Gülşen Abla’ köşesine gelen mektupları cevaplandıran Abidin’in absürt hikâyesi ‘Gülşen Abi’deyse yıldız yağmuru sağanak şeklinde (cumartesi, 12.50). Nostalji Kuşağı’na dahil edilmeyen iki dizi daha var üstelik: Yedi numaralı ahşap evin üst katını tutan dört üniversiteli kızla, alt katını tutan üç büyük şehir acemisi delikanlının maceraları ‘Yedi Numara’ (cumartesi, 14.05) ve Ali Ulvi Hünkar’ın senaryosunu yazdığı, Türkan Derya’nın yönettiği, her biri ayrı usta oyuncularıyla en sevilenler liginde ‘Aşk-ı Memnu’ya rahatlıkla kafa tutabilecek ‘Yeditepe İstanbul’ (cumartesi, 16.00). Bu arada, çok yakın zamana kadar TRT Arşiv’den izleyebildiğimiz bu dizilere ve daha birçok klasik TRT dizisine artık ulaşmak mümkün değil ancak TRT’nin yeni uygulaması TRT İzle birkaç gün önce yayına geçti ve mesela TRT Arşiv’in YouTube kanalında, bu dizilerin hepsinin yakında TRT İzle’de yer alacağı duyuruluyor.
Star
Geçmişi çok da kurcalamayıp, yakın zamanda kalmayı tercih eden Star’da çok uzun sürmese de tadı damakta kalan, nadir başarılı komedilerden ‘İşler Güçler’i (her perşembe, 20.00) görüyoruz. Asıl sürpriz, bittiğinde ‘bir daha asla böylesini izleyemeyeceğiz’ diye hayıflandığımız kült gençlik dizisi ‘MedCezir’in geri dönüşü (cuma, 20.00). Bir de hayatımıza Merve Aksak karakterini armağan eden ‘Ufak Tefek Cinayetler’ var (pazar, 20.00).
Ve diğerleri
atv’de ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ güvenlik önlemleri arasında çekime devam ediyor. ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın yedek bölümleri bitmek üzere, belki bundan sonra bir ‘Asmalı Konak’, bir ‘Aliye’ de çıkar arşivlerden. Şimdilik, dünyayı kurtaracak Metin, Ali, Feyyaz kardeşlerin hikayesi ‘Kardeş Payı’ (cuma, 20.00) var. Fox da ‘Şevkat Yerimdar’ı (cuma, 20.00) almış programa. Zaten sevilen dizilerin tekrarını yayımlayan teve2’de ise bir başka klasik, ‘Doktorlar’ (hafta içi her gün, 17.30) var yeni başlayan.
Yabancı klasikler
BluTv bu konuda elini çabuk tutarak, zamanında yayından kaldırdığı klasiklerin bir bölümünü tekrar yükledi platforma. HBO dizileri ‘Sopranos’, ‘Game of Thrones’, ‘Girls’, ‘Entourage’, ‘Sex and the City’ platformda, yakında aralarına başka klasikler de eklenecek.
Netflix’te ‘Mad Men’ ve ‘Breaking Bad’ var. Bence klasikler arasında yer alan ‘Behzat Ç’ de hem Netflix’te, hem BluTV’de var.
Beş program
1-Yeni sezon: İki çocukluk arkadaşının, Elena ile Lila’nın öyküsünün anlatıldığı ‘My Brilliant Friend’, ikinci sezonu ‘Yeni Soyadının Hikâyesi’ ile devam ediyor. (beINconnect, her pazartesi yeni bölüm)
2-Yeni dizi: Emmy ve Altın Küre ödüllü Phoebe Waller-Bridge, yeni komedi ‘Run’la bu kez yazar olarak ekrana döndü. Üniversitede sevgilileri Ruby ve Billy 17 yıl sonra tekrar bir araya geliyor. (beIN Connect, her pazartesi)
3-Güncel: ‘Tam Zamanı’, bu zor günleri fırsata çevirmenin yollarını anlatıyor. Ayrıca ebeveynlerin, çocuklarıyla kuracağı ilişkiler ve uzaktan eğitim gibi konulara değinilecek. (TRT 1, hafta içi her gün, 12.50)
4-Belgesel: ‘Akdeniz Rüyası’yepyeni bir hayata başlayanların İspanya, Fransa, Portekiz ve Hırvatistan’ın cennet misali köşelerindeki evlerini ekrana taşıyacak. (TLC, pazartesi, 20.30)
5-Yeni dizi: İlk mistik polisiye dizimiz ‘Alef’in üç bölümü yayımlandı bile. Ahmet Mümtaz Taylan, Kenan İmirzalıoğlu ve Melisa Sözen, İstanbul’da işlenen gizemli cinayetlerin peşine düşen bir üçlüyü canlandırıyor. (BluTv)
TRT 1, “Koronavirüsle mücadele sürecinde omuzlarında büyük yük taşıyan annelerimiz ve tüm kadınlarımız için” demiş bu programın tanıtımında. Aslında birçok izleyici, ‘İstanbullu Gelin’ ve ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ gibi iki başarılı dizinin kaynağı olan Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun sorulara yanıt, sorunlara çözüm arayacağı ‘Dert Ortağı’nı izlemek isteyecektir.