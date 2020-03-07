Acil şifalar!

Ne yana baksak koronavirüsle ilgili bir haber, mesaj, uyarı gördüğümüz şu günlerde alınabilecek en temel tedbirleri alıp mümkün olduğunca seyahatlerden, kalabalıklardan kaçınarak ekran karşısında vakit geçirenlerin sayısı artıyor. O halde bu hafta, ekrandaki sıhhat ve afiyet konularına göz atalım.
◊ ‘Bana Güvenin Ben Doktorum’, reklamların ve manşetlerin ötesine geçerek sağlığa gerçekten neyin iyi geldiğini bulmaya çalışan bir program. Dizinin ekibi en son araştırmaları arayıp buluyor ve büyük deneyler yapmak için önde gelen üniversitelerle çalışıyor. “Az yemek hafızanızı arttırabilir mi?”, “Gıdalar ruh halinizi iyileştirebilir mi?” gibi çeşitli sağlık sorularının cevaplarını arıyorlar. (BBC Earth, çarşamba, 19.00 yeni bölüm, gündüz yayınlarında da eski sezonların tekrarları var.)
◊ ‘Ağır Yaşamlar’, bizde de sevilen Dr. Nowzaradan’ın kontrolünde, her biri 270 kilonunüzerinde olan kişilerin zayıflama yolculuğundankesitler sunuyor. (TLC, çarşamba, 21.30)
◊ ‘Pandemic: How to Prevent an Outbreak’/ ‘Yaygın: Salgın Nasıl Önlenir’, koronavirüs gibi hızla yayılan virüslere ne kadar hazır olduğumuzu inceleyen altı bölümlük bir belgesel dizi. Yayına girişiyle koronavirüsten haberdar oluşumuz hemen hemen aynı tarihlerde. (Netflix)
◊ Ya diziler cephesi? Farklı yöntemleri ve çok sağlam ekibiyle nokta atışı teşhisler koyan ‘Hekimoğlu’nda mesela teşhisi internetten araştırıp bulmaktansa doktorlara bırakmak gibi bolca faydalı tavsiye de var (Kanal D, salı, 20.00).
Otizm ve savant sendromu olan genç cerrahın prestijli bir hastanenin ameliyat birimine dahil edilmesiyle gelişen olaylar hem ‘The Good Doctor’da (D-SmartGo) hem de yerli versiyonu ‘Mucize Doktor’da (Fox, perşembe, 20.00). ‘The Resident’, Chastain Memorial Hastanesi’ndeki bir grup doktorun karşılaştıkları zorlukları
ele alıyor. (Foxlife, perşembe, 23.10)
Beş program
1-Dizi: ‘Beecham House’ kostümlü İngiliz dramalarını sevenler için. 1795’te tüccar olma kararıyla Delhi’ye yerleşen John Beecham ve 12 yıl sonra oğlunu görmeye giden annesi ‘Beecham House’da buluşuyorlar. (D-Smart GO)
2-Film: ‘Tereddüt’, bir Anadolu kasabasında yolları kesişen iki genç kadının birbirlerine çarpan ve dönüşen hayatlarını konu alıyor. Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği filmin yurtiçinde ve yurtdışında aldığı çok sayıda ödülü var. (MovieSmart Türk, cuma, 19.50)
3-Final: Stephen King’in romanından uyarlanan ‘The Outsider’, 10’uncu bölümüyle bu hafta final yapıyor ve aynı anda kilometrelerce uzak iki ayrı yerde olabilen insanların gizemini çözüyoruz. (beIN Connect)
4-Belgesel: Her bölümünde farklı bir liman kasabasından hareket eden ‘İstikamet Ege’, kültür ve gastronomi kavramının sınırlarını genişletiyor; her bölümün konuklarıyla birlikte Ege kültürüne odaklanıyor. 10 bölüm. (beIN Connect)
5-Müzik: 1983’te kurulan TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, bundan böyle her hafta konuklarıyla birlikte müzikseverlere ekrandan seslenecek. (TRT Müzik, çarşamba, 23.15)
Meksika’da ‘Ellas son La Alegria Del Hogar’, ABD’de ‘Devious Maids’ adıyla yayımlanan ‘Hizmetçiler’ sosyal medyada merak uyandıran başarılı bir tanıtım kampanyasının ardından bu gece ekranda olacak. Lüks bir sitede çalışan dört hizmetçinin ve site sakinlerinin ilişkiler ağı, büyük sırlar, dramlar...
Acil şifalar!
Ne yana baksak koronavirüsle ilgili bir haber, mesaj, uyarı gördüğümüz şu günlerde alınabilecek en temel tedbirleri alıp mümkün olduğunca seyahatlerden, kalabalıklardan kaçınarak ekran karşısında vakit geçirenlerin sayısı artıyor. O halde bu hafta, ekrandaki sıhhat ve afiyet konularına göz atalım.
◊ ‘Bana Güvenin Ben Doktorum’, reklamların ve manşetlerin ötesine geçerek sağlığa gerçekten neyin iyi geldiğini bulmaya çalışan bir program. Dizinin ekibi en son araştırmaları arayıp buluyor ve büyük deneyler yapmak için önde gelen üniversitelerle çalışıyor. “Az yemek hafızanızı arttırabilir mi?”, “Gıdalar ruh halinizi iyileştirebilir mi?” gibi çeşitli sağlık sorularının cevaplarını arıyorlar. (BBC Earth, çarşamba, 19.00 yeni bölüm, gündüz yayınlarında da eski sezonların tekrarları var.)
◊ ‘Ağır Yaşamlar’, bizde de sevilen Dr. Nowzaradan’ın kontrolünde, her biri 270 kilonunüzerinde olan kişilerin zayıflama yolculuğundankesitler sunuyor. (TLC, çarşamba, 21.30)
◊ ‘Pandemic: How to Prevent an Outbreak’/ ‘Yaygın: Salgın Nasıl Önlenir’, koronavirüs gibi hızla yayılan virüslere ne kadar hazır olduğumuzu inceleyen altı bölümlük bir belgesel dizi. Yayına girişiyle koronavirüsten haberdar oluşumuz hemen hemen aynı tarihlerde. (Netflix)
◊ Ya diziler cephesi? Farklı yöntemleri ve çok sağlam ekibiyle nokta atışı teşhisler koyan ‘Hekimoğlu’nda mesela teşhisi internetten araştırıp bulmaktansa doktorlara bırakmak gibi bolca faydalı tavsiye de var (Kanal D, salı, 20.00).
Otizm ve savant sendromu olan genç cerrahın prestijli bir hastanenin ameliyat birimine dahil edilmesiyle gelişen olaylar hem ‘The Good Doctor’da (D-SmartGo) hem de yerli versiyonu ‘Mucize Doktor’da (Fox, perşembe, 20.00). ‘The Resident’, Chastain Memorial Hastanesi’ndeki bir grup doktorun karşılaştıkları zorlukları
ele alıyor. (Foxlife, perşembe, 23.10)
Beş program
1-Dizi: ‘Beecham House’ kostümlü İngiliz dramalarını sevenler için. 1795’te tüccar olma kararıyla Delhi’ye yerleşen John Beecham ve 12 yıl sonra oğlunu görmeye giden annesi ‘Beecham House’da buluşuyorlar. (D-Smart GO)
2-Film: ‘Tereddüt’, bir Anadolu kasabasında yolları kesişen iki genç kadının birbirlerine çarpan ve dönüşen hayatlarını konu alıyor. Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği filmin yurtiçinde ve yurtdışında aldığı çok sayıda ödülü var. (MovieSmart Türk, cuma, 19.50)
3-Final: Stephen King’in romanından uyarlanan ‘The Outsider’, 10’uncu bölümüyle bu hafta final yapıyor ve aynı anda kilometrelerce uzak iki ayrı yerde olabilen insanların gizemini çözüyoruz. (beIN Connect)
4-Belgesel: Her bölümünde farklı bir liman kasabasından hareket eden ‘İstikamet Ege’, kültür ve gastronomi kavramının sınırlarını genişletiyor; her bölümün konuklarıyla birlikte Ege kültürüne odaklanıyor. 10 bölüm. (beIN Connect)
5-Müzik: 1983’te kurulan TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, bundan böyle her hafta konuklarıyla birlikte müzikseverlere ekrandan seslenecek. (TRT Müzik, çarşamba, 23.15)
Meksika’da ‘Ellas son La Alegria Del Hogar’, ABD’de ‘Devious Maids’ adıyla yayımlanan ‘Hizmetçiler’ sosyal medyada merak uyandıran başarılı bir tanıtım kampanyasının ardından bu gece ekranda olacak. Lüks bir sitede çalışan dört hizmetçinin ve site sakinlerinin ilişkiler ağı, büyük sırlar, dramlar...