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Elçin Yahşi

Elçin Yahşi

4 dizi, 1 çariçe, 1 terapist ve 1 soruşturma

12 Eylül 2020

Yeni sezonun yeni dizileri yıldızlarla birlikte gelmeye devam ediyor. Sadece onlar mı? Ekranın konukları arasında muhteris bir devlet kadını, psikolojimize odaklanan bir yazar ve Japonya’da tek başlarına ölen yalnız yaşlılar var.

HAFTANIN TERAPİSTİ
Gülseren Budayıcıoğlu

Dizi âleminin şu sıralar en namlı ismi ama kendisi ne oyuncu, ne yapımcı, ne senarist ne de yönetmen. Budayıcıoğlu, kendi deyişiyle bir ruh doktoru ve danışanlarının yaşadıklarını hikâyeleştiren bir yazar. Kitaplarından uyarlanan üç dizi birden aynı anda yayında olacak bu sezon. Aslında her şey Budayıcıoğlu’nun bir kitabından uyarlanan ‘İstanbullu Gelin’le başladı. İlk kez bir dizi, şiddet uygulayan ve profesyonel yardım almaya razı olan karakterinin iç yolculuğunu ekrana getirdi; bir anlamda tüm izleyicilere terapi uyguladı. Geçen sezon, yine Budayıcıoğlu’nun bir kitabından uyarlanan ‘Doğduğun Ev Kaderindir’de doğduğu evin, insanın hayatını nasıl şekillendirdiğini izlemeye başladık. Bu sezon yine Budayıcıoğlu’ndan uyarlanan iki dizi birden geldi: Geçen hafta yayına giren ve bir psikolojik danışma merkezine başvuranlara odaklanan ‘Kırmızı Oda’ (tv8) ile haftanın yenilerinden ‘Masumlar Apartmanı’ (TRT1).

HAFTANIN ÇARİÇESİ4 dizi, 1 çariçe, 1 terapist ve 1 soruşturma
◊ HBO yapımı ‘Catherine the Great’te Rus tarihinin en güçlü kadınlarından biri olan Katerina var. Kocasını tahttan indirip halefini öldüren Çariçe için kendi oğlu bile bir tehdit. Büyük usta Helen Mirren başrolde. (D-Smart Go)4 dizi, 1 çariçe, 1 terapist ve 1 soruşturma
◊ Aynı kraliçeyi ‘zıpkın gibi’ Elle Fanning’den izlemek de çok zevkli. 18. yüzyılda Rusya’ya hükmeden 2. Katerina’nın öyküsünün hicivsel bir dille anlatıldığı ‘The Great’ tam bir ‘kadının gücü’ dizisi. (beIN Connect, her pazartesi, çarşamba, cuma yeni bölüm)

HAFTANIN BELGESELİ4 dizi, 1 çariçe, 1 terapist ve 1 soruşturma
Japonya’da her yıl 30 bin insan evinde yalnız ölüyor ve bedenleri günler, haftalar hatta aylar sonrasında bulunuyor. ‘Gizemli Asya: Yalnız Ölümler’, vaka mahallini temizleyen insanların gözüyle konuya ışık tutmaya çalışıyor. (TRT Belgesel, cumartesi, 23.00)

HAFTANIN YENİLERİ

  1. İyi Günde Kötü Günde: Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’ın dizisinde, kendisini nikâh masasında terk eden adamın düğün organizasyonunu yapan bir genç kadın var. (Star, cumartesi, 20.00)
  2. Arıza: Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık bir adamın kızı Halide’nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikâyesinde kesişir ve her ikisinin de hayatları sonsuza kadar değişir. (Show, pazar, 20.00)4 dizi, 1 çariçe, 1 terapist ve 1 soruşturma
  3. Masumlar Apartmanı: Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise iş ve ev arasında mekik dokuyarak hasta babalarının da bulunduğu bu aileyi ayakta tutmaya çalışmaktadır. Ama dünyası, İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek. (TRT1, salı, 20.00)
  4. Yarım Kalan Aşklar: Ozan (Tolga Sarıtaş), hiç tanımadığı Kadir’in (Burak Deniz) bedeninde yeniden hayata dönüyor, izleyici yeni bir bedende yarım kalmış bir aşkın mücadelesine şahit oluyor. Esas kız da Dilan Çiçek Deniz. (BluTv)4 dizi, 1 çariçe, 1 terapist ve 1 soruşturma
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