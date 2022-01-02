‘Yeme-içme-gezme’ peşinde yepyeni bir yıl

Yıla gelecek ayların popüler trendlerini, en çok konuşulacak başlıklarını tahmin ederek, yeni umutlarla girmek âdetten. Artık sadece teknolojinin ya da moda olanın değil, pandeminin yarattığı koşulların da yüksek etkisini hissediyoruz. Koşullar yaratıcılığı teşvik ediyor, yeni kulvarlar ortaya çıktıkça kesin sonuçlar öngörmek de zorlaşabiliyor. Bunların dışında 2022’de neler yükselişe geçecek, neleri normalleştirmeye başlayacağız, en çok hangi lezzetleri tadacağız? Hepsini bir de alanında uzman isimlere sorduk...

Rezervasyon iptallerine önlem

Geçen sene İngiltere’de yapılan bir araştırmayla son dakika rezervasyon iptallerinin sektöre verdiği büyük yara gözler önüne serilmişti. Pandemide özellikle kış aylarında düşük kapasite çalışan restoranlar, rezervasyon iptallerine karşı daha katı kurallar getirecek. Bizde uygulanabilirliği ne derece olur bilmiyorum ama yurtdışında depozito karşılığı rezervasyon alan restoranları daha sık görürseniz şaşırmayın.

Etten uzak durmak yerine...

Avustralyalı beslenme bilimci Hanni Rützler, 2022’nin öne çıkanı gerçek ‘omnivor’lar (hepçil) olacak diyor. Bilinçli ‘omnivor’lar hiçbir besin grubunu dışlamayan ama bunu hem kendi sağlıklarını hem de tükettikleri ürünün sürdürülebilirliğini düşünerek yapanlar olarak tanımlanıyor. Örneğin etten uzak durmak yerine tüketimini azaltıp laboratuvarda üretilenlere yönelmek veya kaynakları bilinçli kullanmak adına kaliteli protein için böcek ve alglerden yapılan yiyeceklere açık olmak, gıda israfını azaltmak bu tanımlamaya giriyor.

Açık mutfaktan sonra...

Uzun süre evde rahat yemek ortamına alışan çoğu insan hem kendini kasmayan hem de iyi yemek yiyeceği yerleri daha çok tercih edecek. Açık mutfaktan sonra açık ateş konsepti de bunların başında geliyor. Doğruyu söylemek gerekirse bu benim değil, dünyaca ünlü şeflerin ortak görüşü.

Restoranlarda vegan seçenekler artıyor.